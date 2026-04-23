Komunikat Forum Wileńskiego na temat niewywiązywania się Litwy z zobowiązania

W piątek 17 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Forum Wileńskiego, organizacji skupiającej polityków polskiej narodowości na Litwie z różnych partii.

Autor: KW
Flaga Forum Wileńskiego.
Fot. Forum Wileńskie

W czasie posiedzenia przedyskutowano sytuację polityczną na Litwie. Były wypowiedziane różne zdania od przedstawicieli różnych partii politycznych.

W czasie zebrania została także poruszona kwestia niedostatecznego finansowania polskich mediów na Litwie przez państwo. Litwa nie wywiązuje się z zobowiązania finansowania polskich mediów. Na zebraniu uczestnicy Forum Wileńskiego postanowili zwrócić się po raz kolejny z tym problemem do najwyższych władz Litwy.

Niewywiązywanie się z tego zobowiązania podważa wiarygodność Litwy jako partnera i stwarza możliwość miejsca polskich mediów zajmować rosyjskim, którym rząd Litwy chętnie udziela wsparcie.

