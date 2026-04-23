W czasie posiedzenia przedyskutowano sytuację polityczną na Litwie. Były wypowiedziane różne zdania od przedstawicieli różnych partii politycznych.
W czasie zebrania została także poruszona kwestia niedostatecznego finansowania polskich mediów na Litwie przez państwo. Litwa nie wywiązuje się z zobowiązania finansowania polskich mediów. Na zebraniu uczestnicy Forum Wileńskiego postanowili zwrócić się po raz kolejny z tym problemem do najwyższych władz Litwy.
Niewywiązywanie się z tego zobowiązania podważa wiarygodność Litwy jako partnera i stwarza możliwość miejsca polskich mediów zajmować rosyjskim, którym rząd Litwy chętnie udziela wsparcie.
Forum Wileńskie