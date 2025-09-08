Na posiedzeniu została omówiona działalność Ministerstwa Kultury Litwy oraz podległego mu Funduszu Wspierania Mediów.

Forum Wileńskie stwierdza, że Ministerstwo Kultury wciąż prowadzi politykę dyskryminującą mniejsze media, w tym media należące do mniejszości narodowych, media kulturalne oraz prasę regionalną. Środki przeznaczone na wsparcie mediów, które utraciły dochody w wyniku zakazu reklamowania hazardu, będą przeznaczone wyłącznie do największych mediów, które w większości należą do międzynarodowych korporacji.

Równie bulwersujące jest to, że na rok 2026 na finansowanie mediów mniejszości narodowych nadal przewidziano skandalicznie niską kwotę — zaledwie 1,5 proc. całego budżetu Funduszu Wspierania Mediów, podczas gdy ponad 15 proc. mieszkańców Litwy stanowią obywatele należący do mniejszości narodowych, z których podatków tworzony jest Fundusz Wspierania Mediów.

Forum Wileńskie, 4 września 2025 r.