    Forum Wileńskie o dyskryminacyjnej polityce Ministerstwa Kultury Litwy

    We czwartek 4 września odbyło się kolejne spotkanie Forum Wileńskiego, organizacji zrzeszającej Polaków na Litwie z różnych partii.

    Autor: KW
    Flaga Forum Wileńskiego.
    Fot. Forum Wileńskie

    Na posiedzeniu została omówiona działalność Ministerstwa Kultury Litwy oraz podległego mu Funduszu Wspierania Mediów.

    Forum Wileńskie stwierdza, że Ministerstwo Kultury wciąż prowadzi politykę dyskryminującą mniejsze media, w tym media należące do mniejszości narodowych, media kulturalne oraz prasę regionalną. Środki przeznaczone na wsparcie mediów, które utraciły dochody w wyniku zakazu reklamowania hazardu, będą przeznaczone wyłącznie do największych mediów, które w większości należą do międzynarodowych korporacji.

    Równie bulwersujące jest to, że na rok 2026 na finansowanie mediów mniejszości narodowych nadal przewidziano skandalicznie niską kwotę — zaledwie 1,5 proc. całego budżetu Funduszu Wspierania Mediów, podczas gdy ponad 15 proc. mieszkańców Litwy stanowią obywatele należący do mniejszości narodowych, z których podatków tworzony jest Fundusz Wspierania Mediów.

    Wracając do tematu podziału środków przez Fundusz Wspierania Mediów

    Forum Wileńskie, 4 września 2025 r.

