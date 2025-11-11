Więcej
    V Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski — skąd nasz ród”

    3 listopada ruszył V Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski — skąd nasz ród”, który objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.

    Afisz V Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śladami historii Polski — skąd nasz ród”.
    Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych kl. 0-3, kl. 4-8, ponadpodstawowych w Polsce oraz poza jej granicami.

    Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://komitet-pamieci-pileckiego.com/

    Kategorie konkursu

    Przedszkole: praca plastyczna; pieśń patriotyczna.
    Szkoła Podstawowa kl. 0-3 (wiek 6-9 lat): praca plastyczna; pieśń patriotyczna.
    Szkoła Podstawowa kl. 4-8 (wiek 10-15 lat): praca plastyczna; poezja; pieśń patriotyczna; film „Patriotyzm po Polsku”.
    Szkoły Ponadpodstawowe (15 lat i więcej): plakat; poezja; pieśń patriotyczna; film „Patriotyzm po Polsku”.

    Planowane zakończenie konkursu: 20 lutego 2026 r. Planowana Uroczysta Gala: 24 kwietnia 2026 r.

    Cztery obszary konkursowe

    Konkurs podzielony jest na 4 obszary:
    – Religia, Kościół;
    – Kultura, Nauka;
    – Wojny, Bitwy, Wydarzenia;
    – Sportowcy, mistrzowie i patrioci.

    W każdym obszarze przedstawione jest do wyboru przez uczestnika 12 tematów. Oprócz zaproponowanych w tabelce postaci, wydarzeń można przedstawić inne, swoje pomysły w różnych obszarach.

    Uczeń wybiera temat i przygotowuje pracę.

    Proponowane tematy

    Religia, Kościół:

    1. Zjazd Gnieźnieński, Święty Wojciech;
    2. Święty Kazimierz – Królewicz;
    3. Częstochowa – Jasna Góra – Matka Boża Jasnogórska;
    4. Błogosławiona Rodzina Ulmów;
    5. Święty Andrzej Bobola;
    6. Święta Jadwiga Królowa Polski;
    7. Biskup Antoni Baraniak;
    8. Święty Maksymilian Kolbe;
    9. Święta Faustyna Kowalska;
    10. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia;
    11. Papież Jan Paweł II;
    12. Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

    Kultura, nauka:

    1. Mikołaj Kopernik;
    2. Maria Curie-Skłodowska;
    3. Ignacy Łukasiewicz;
    4. Adam Mickiewicz;
    5. Juliusz Słowacki;
    6. Henryk Sienkiewicz;
    7. Jan Matejko;
    8. Stanisław Wyspiański;
    9. Jacek Malczewski;
    10. Fryderyk Chopin;
    11. Jan Kochanowski;
    12. Ignacy Paderewski.

    Wojny, bitwy, wydarzenia:

    1. Chrzest Polski – Mieszko I;
    2. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski;
    3. Konstytucja 3 Maja;
    4. Powstanie Listopadowe, Styczniowe;
    5. Niepodległość „Cud nad Wisłą” 1918 – 1920;
    6. II Wojna Światowa;
    7. Katyń;
    8. Holokaust;
    9. Powstanie Warszawskie;
    10. Żołnierze Wyklęci;
    11. Polacy ratujący Żydów;
    12. Solidarność, Stan Wojenny.

    Sportowcy, mistrzowie i patrioci:

    1. Stanisław Marusarz, 4 -krotny Olimpijczyk, Kurier tatrzański, podporucznik AK;
    2. Janusz Kusociński Lekkoatleta, złoty medalista IO Los Angeles na 10.000 m, zamordowany przez Niemców w 1940 r. w Palmirach;
    3. Halina Konopacka Lekkoatletka, pierwsza złota medalistka IO w Amsterdamie, dama Orderu Orła Białego;
    4. Bronisław Czech Narciarz, 3 krotny olimpijczyk, Działalność konspiracyjna więzień niemieckiego obozu KL Auschwitz. Zmarł w Oświęcimiu w 1944 r.;
    5. Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski – pięściarz, więzień niemieckiego obozu KL Auschwitz. Do historii przeszły jego pojedynki pięściarskie w obozach Auschwitz-Birkenau, Neuengamme, Bergen-Belsen;
    6. Jadwiga Jędrzejewska – międzywojenna tenisistka w 1937 roku została finalistką Wimbledonu. Podczas okupacji była zaangażowana w działalność konspiracyjną;
    7. Wacław Kuchar, olimpijczyk z Paryża 1924 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, we wrześniu 1939 roku — jako kapitan Wojska Polskiego;
    8. Maria Kwaśniewska-Maleszewska, brązowa medalistka olimpijska 1936 r. w rzucie oszczepem. W czasie II wojny światowej brała czynny udział w ruchu oporu;
    9. Tadeusz Sokołowski, uczestnik IO w Berlinie 36, oficer WP, AK. Jako Cichociemny przerzucony 1942 r. Zamordowany przez Gestapo w Mińsku 6.02.1943 r.;
    10. Henryk Reyman, reprezentant piłki nożnej, kapitan na Olimpiadzie w 1924 r. w Paryżu. 1919 r. Uczestnik Powstań Śląskich. Podczas II wojny światowej ranny w bitwie pod Bzurą;
    11. Aleksander Małecki i Leszek Lubicz-Nycz szermierze brązowi medaliści w Paryżu (1924) i Amsterdamie — (1928). Aleksander Małecki wsławił się w obronie Lwowa jako jedno z legendarnych Orląt (1918), a w 1920 r. także w wojnie z bolszewikami. Lubicz-Nycz brał udział w Bitwie pod Bzurą. Zginął w Bitwie pod Łomiankami;
    12. Józef Baran-Bilewski, olimpijczyk 1928 r. w lekkoatletyce. 16 lub 17 kwietnia 1940 zamordowany w Katyniu i tam pogrzebany.

    Prace plastyczne

    Prace plastyczne w kategorii przedszkole, szkół podstawowych kl. 0-III powinny być wykonane w formacie od A3 do A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.

    Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VIII powinny być wykonane

    Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadpodstawowych, powinien być wykonany

    Dokąd wysyłać prace

    Zarówno prace plastyczne, jak projekty plakatu przesyłane są na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka 05-250 Radzymin, ul. 11 Listopada 2 z dopiskiem V Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski — skąd nasz ród” wraz z podaną kategorią np. przedszkole, lub SP kl. 0-3.

    Prace pisemne — poezja w dowolnej wielkości z zachowaniem tematyki Konkursu. Poezja może dotyczyć wielu łączonych tematów z różnych obszarów. Praca pisemna — poezja, wszystkich uczniów szkół z zagranicy, jak i w Polsce po wcześniejszym zeskanowaniu, wysłana jest wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1, nr 2 na adres email: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

    Pieśń patriotyczna w kategorii przedszkole, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, Pieśni towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom naszej historii, te patriotyczne krzewiły ducha polskości, wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, często zagrzewały do boju, bywały modlitwą. Przygotowaną piosenkę należy umieścić na swoim kanale w serwisie Youtube i udostępnić go Komisji Konkursowej do oceny, wysłana jest wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1, nr 2 na adres email: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

    Warunki techniczne i formalne filmu „Patriotyzm po Polsku”

    W kategorii SP kl. 4-8 oraz Szkoły Ponadpodstawowe. Przedstawienie za pomocą filmu historii świąt narodowych oraz wskazanie obiektów pamięci narodowej. Projekt ma na celu: podniesienie świadomości uczniów na temat świąt narodowych; ukazanie miejsc pamięci narodowej na terenie swojej miejscowości, lub powiatu/województwa; przekazanie właściwej formy obchodów najważniejszych uroczystości; nakreślenie postawy prawdziwego patrioty; kluczowym celem jest wskazanie wagi Kościoła Katolickiego w historii Polski i Europy. Z uwagi na zauważalne odejście od właściwego celebrowania świąt narodowych oraz niedostateczną wiedzę na temat roli Kościoła Katolickiego dla naszego kraju.

    Czas projekcji filmu do 3 minut. Przygotowany film należy umieścić na swoim kanale w serwisie Youtube i udostępnić go Komisji Konkursowej do oceny, przesyłając mail z linkiem do filmu wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1, nr 2 na adres email: komitet@komitet-pamieci-pileckiego.com

    Cele konkursu

    Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy. Przybliżenie historii państwa i narodu polskiego, którego początki sięgają drugiej połowy X wieku, na którą datuje się rządy pierwszego historycznego władcy Polski — Mieszka I.

    Ukazanie bogatej historii Polski jako dziedzictwa, które powinniśmy znać i z którego powinniśmy być dumni.

    Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie młodego pokolenia świadomego swej tożsamości.

    Przedstawienie historii narodowej jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspirują do działań twórczych.

    Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

    Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.

    Ogranizatorzy

    Afisze

