Więcej
    Strona głównaGalerie

    Uroczysta akademia „Dla Niepodległej” w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego [Z GALERIĄ]

    11 listopada w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu odbyło się uroczyste wydarzenie rejonowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski. To wyjątkowe spotkanie zgromadziło uczniów, nauczycieli oraz gości z różnych szkół rejonu wileńskiego, by wspólnie uczcić ten ważny dla Polaków dzień.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Na scenie uroczo zaprezentowali się również najmłodsi uczestnicy uroczystości.
    Na scenie uroczo zaprezentowali się również najmłodsi uczestnicy uroczystości | Fot. Virga Bukauskienė

    Czytaj również...

    Wspominamy każdego roku tę datę, gdy po 123 latach niewoli Polska znowu pojawiła się na mapie Europy jako wolne, niepodległe państwo.

    Zawsze pamiętamy

    Chociaż żyjemy poza granicami Polski — pamiętamy o tej niezwykle ważnej rocznicy. Niepodległość to wolność ducha, prawo do mówienia po polsku, do pielęgnowania tradycji, do bycia dumnym z tego, kim jesteśmy.

    Na scenie zaprezentowali się nie tylko uczniowie naszego gimnazjum, ale także zespół tańca ludowego „Kropelki” z Mariampola, pod kierownictwem Krystyny Wołejko, uczniowie Gimnazjum w Pogirach oraz najmłodsi uczestnicy, dzieci ze Żłobka – Przedszkola w Niemieżu.

    Wspólny hołd dla tych, którzy walczyli o wolność

    Wśród zaproszonych gości obecna była starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Ilona Bożerocka oraz nauczyciele i uczniowie z sześciu szkół rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum w Rukojniach, ze Szkoły Podstawowej św. F. Kowalskiej w Rzeszy, Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach i Szkoły Podstawowej w Szumsku.

    Akademia 11 listopada to nasz wspólny hołd dla tych, którzy o tę wolność walczyli. Polskie słowo, pieśń i muzyka, które zabrzmiały na scenie gimnazjum, przypomniały nam, jak cenna jest niepodległość i jak ważne jest, by o niej pamiętała młodzież Wileńszczyzny.

    Czytaj więcej: Śladami św. Rafała Kalinowskiego

    Fot. Virga Bukauskienė

    Christina Masalska,
    nauczycielka Gimnazjum im. św. R.Kalinowskiego w Niemieżu

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Szkolenie motywacyjne „TWORZĘ SWOJE ŻYCIE SAM” już po raz siódmy w Wilnie

    Już po raz siódmy w Wilnie odbędzie się szkolenie motywacyjne „Tworzę swoje życie sam”.  Podczas tego spotkania uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak świadomie kierować swoim życiem –...
    Społeczeństwo

    30-lecie UTW w Białymstoku

    Wydarzenie odbyło się z okazji 30-lecia UTW w Białymstoku. Podróż do Białegostoku miałyśmy wspaniałą, ponieważ prezes ZPL, europoseł Waldemar Tomaszewski, zatroszczył się o nas i dotarłyśmy do Polski bardzo...
    Religia

    Podwójne święto w Popiszkach. Kapliczka przydrożna na szlaku Rudniki–Wilno

    Tegoroczne Święto Wszystkich Świętych było podwójnym świętem dla mieszkańców Popiszek. Ksiądz Vygintas Čiurinskas wyświęcił tutaj przydrożną kapliczkę.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.