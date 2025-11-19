Wspominamy każdego roku tę datę, gdy po 123 latach niewoli Polska znowu pojawiła się na mapie Europy jako wolne, niepodległe państwo.

Zawsze pamiętamy

Chociaż żyjemy poza granicami Polski — pamiętamy o tej niezwykle ważnej rocznicy. Niepodległość to wolność ducha, prawo do mówienia po polsku, do pielęgnowania tradycji, do bycia dumnym z tego, kim jesteśmy.

Na scenie zaprezentowali się nie tylko uczniowie naszego gimnazjum, ale także zespół tańca ludowego „Kropelki” z Mariampola, pod kierownictwem Krystyny Wołejko, uczniowie Gimnazjum w Pogirach oraz najmłodsi uczestnicy, dzieci ze Żłobka – Przedszkola w Niemieżu.

Wspólny hołd dla tych, którzy walczyli o wolność

Wśród zaproszonych gości obecna była starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Ilona Bożerocka oraz nauczyciele i uczniowie z sześciu szkół rejonu wileńskiego: Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum w Rukojniach, ze Szkoły Podstawowej św. F. Kowalskiej w Rzeszy, Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach i Szkoły Podstawowej w Szumsku.

Akademia 11 listopada to nasz wspólny hołd dla tych, którzy o tę wolność walczyli. Polskie słowo, pieśń i muzyka, które zabrzmiały na scenie gimnazjum, przypomniały nam, jak cenna jest niepodległość i jak ważne jest, by o niej pamiętała młodzież Wileńszczyzny.

Christina Masalska,

nauczycielka Gimnazjum im. św. R.Kalinowskiego w Niemieżu