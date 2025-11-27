Więcej
    Wilno zachęca: posadź swoją choinkę i odwiedzaj ją przez lata

    Czy świąteczna choinka może przetrwać więcej niż jeden sezon? Władze Wilna proponują mieszkańcom alternatywę, która zadowoli i mieszkańców, i przyrodę. Przewidziano też nagrody.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Mieszkańcy Wilna sadzą swoje świąteczne choinki w bożonarodzeniowym lesie przy dworcu w Werkach, tworząc nową, ekologiczną tradycję | Fot. Vilnius.lt

    Nowe spojrzenie na świąteczne drzewko

    Władze Wilna promują zrównoważone podejście do świąt, oferując alternatywę dla jednorazowych choinek. Mieszkańcy mogą nabyć drzewka w doniczkach, które po świętach zostaną posadzone w specjalnym lesie bożonarodzeniowym.

    „Choinki bożonarodzeniowe naprawdę nie chcą być tylko tymczasową dekoracją. Zmieńmy konsumpcyjne podejście — korzystam i wyrzucam. Przejdźmy do korzystam — zachowuję — cieszę się ponownie” — powiedział Gintautas Runovičius, kierownik Wydziału Środowiska miasta Wilna.

    Obecnie w lesie bożonarodzeniowym przy dworcu w Werkach rośnie już ponad sto drzewek. Projekt przyciąga rodziny, które odwiedzają swoje choinki z poprzednich lat i sadzą nowe.

    „Na akcje sadzenia drzew przyjeżdżają rodziny, aby zobaczyć, jak urosło ich drzewko i sadzą nowe. Takie tradycje tworzą więź z tym miejscem i naturą” — mówi Jolanta Radžiūnienė, dyrektorka Parków Regionalnych w Kolonii Wileńskiej i Werkach.

    Wspólne dekorowanie bożonarodzeniowego lasu

    Oprócz sadzenia drzewek, miasto Wilno zaprasza mieszkańców do aktywnego udziału w dekorowaniu bożonarodzeniowego lasu. Miasto zachęca uczniów w szkołach, przedszkolach i społeczności lokalne do tworzenia ozdób z naturalnych materiałów i umieszczania ich na drzewkach w lesie przy dworcu w Werkach.

    „To świetna okazja, aby oderwać się od ekranów, wykazać się kreatywnością i stworzyć coś własnymi rękami. I oczywiście odwiedzić bożonarodzeniowy las” — podkreśla Jolanta Radžiūnienė.

    Spośród uczestników zostaną wybrane najbardziej aktywne grupy, które otrzymają nagrody. Zdjęcia ozdobionych drzewek można przesyłać do 18 grudnia na adres: zalias@vilnius.lt.

    Jak wybrać odpowiednią choinkę w doniczce?

    Valdemaras Steckis ze spółki „Vilniaus žaluma” radzi, by kupować choinki mniejsze, hodowane bezpośrednio w doniczkach. Mają one większą szansę na przyjęcie się po przesadzeniu niż te wykopane z gruntu i umieszczone w donicy przed sprzedażą.

    Ważna jest także wielkość pojemnika — np. choinka o wysokości 1-1,2 m powinna znajdować się w doniczce o pojemności co najmniej 12-15 l. Zaleca się wybór lokalnych gatunków — zwykłych lub srebrzystych świerków.

    Jak dbać o choinkę w doniczce?

    Przed wniesieniem drzewka do domu należy je przyzwyczaić do cieplejszej temperatury, trzymając wcześniej w chłodnym pomieszczeniu. Drzewko nie powinno także stać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominki czy ogrzewane podłogi. W temperaturze pokojowej może przebywać maksymalnie dwa tygodnie — zanim rozpocznie wegetację.

    Po świętach należy stopniowo obniżać temperaturę otoczenia, aż do momentu, gdy będzie można posadzić choinkę w gruncie — jeśli pogoda na to pozwoli, najlepiej zrobić to od razu.

    Kiedy i gdzie sadzić choinki?

    Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, choinki można sadzić już po świętach, o ile ziemia nie jest zamarznięta.

    Główna akcja sadzenia choinek zaplanowana jest na marzec. Mieszkańcy Wilna będą mogli wspólnie zasadzić swoje drzewka w wyznaczonym miejscu przy dworcu w Werkach. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu, będą miały możliwość zasadzenia choinek indywidualnie — miejsca będą dostępne jeszcze przez kilka tygodni po głównej akcji.

    Więcej informacji o inicjatywie i lesie bożonarodzeniowym można znaleźć na stronie: vilnius.lt/kaledumiskas.

    Czytaj więcej: Piękna tradycja oczekiwania na Boże Narodzenie

    ŹródłaVilnius.lt

    RedKomy

