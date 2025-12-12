Więcej
    Strona głównaKultura

    Spotkanie mieszkańców z mikołajem w zroszonym światłem Mariampolu

    Mieszkańcy Mariampola poczuli już magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 5 grudnia odbyło się tu tradycyjne, uroczyste zapalenie światełek na choince oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    Mali i dorośli mieszkańcy tej podwileńskiej miejscowości przybyli na zabawę, która odbyła się na dziedzińcu starostwa w Mariampolu. Tegoroczna uroczystość zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Plac miejscowości wypełnił się radością, gwarem i świątecznym oczekiwaniem.

    wyd-Mariampol-2025-12-11-3
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Świąteczny wieczór rozpoczął Święty Mikołaj, witany przez dzieci z ogromnym entuzjazmem. Zaprosił maluchy do wspólnej, wesołej zabawy. Obdarował najmłodszych prezentami i wprowadził wszystkich w magiczny nastrój. Na twarzach dzieci zagościł szczery uśmiech. Wszyscy chętni mogli otrzymać wyjątkową pamiątkę w postaci zdjęcia ze Świętym Mikołajem — z takiej okazji skorzystało wielu uczestników.

    Świąteczny program wzbogacił spektakularny pokaz ognia, który przedstawiła grupa „ViduRamžiai LT”. Zimowe niebo rozświetliły także barwne fajerwerki, oficjalnie otwierając świąteczny czas.

    Na zmarzniętych smakoszy czekała gorąca czekolada oraz wiele innych smakołyków. Organizatorzy zadbali o to, by goście mogli ogrzać nie tylko swoje dłonie, ale również serca.

    Najważniejszym punktem programu było uroczyste zapalenie lampek na pięknej choince. Na ten moment z niecierpliwością czekali zarówno dzieci, jak i dorośli. Chwilę tę uświetniła wesoła muzyka i gwar licznie zgromadzonych gości. W Mariampolu w pełni zapanował bożonarodzeniowy nastrój.

    Swoją obecnością uroczystość zaszczycili dostojni goście: radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Klim, dyrektor Gimnazjum im. Meilės Lukšienės w Mariampolu Jūratė-Adrija Šidlauskienė oraz dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mariampolu Irena Tamoševičienė. Z ust gości mieszkańcy usłyszeli wiele serdecznych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

    wyd-Mariampol-2025-12-11-2
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Organizatorami uroczystości były: Centrum Kultury w Mariampolu — filia Centrum Kultury w Rudominie oraz Starostwo Mariampol. Partnerami wydarzenia zostali: Wspólnota Mariampola, Nadleśnictwo Parudaminy oraz wieloletni przyjaciele z Polski — gmina Białe Błota.

    Tegoroczne rozświetlenie choinki stało się nie tylko kontynuacją tradycji, lecz także prawdziwym świętem jedności lokalnej wspólnoty. Wydarzenie pozostawiło wiele pięknych emocji, stworzyło ciepłą atmosferę i wprowadziło wieś w pełen magii, świąteczny nastrój zimowego sezonu.

    Inf. i fot.: Centrum Kultury w Rudominie

    Święta trwają. „Niebiańskie melodie”: Koncert kolęd w Mariampolu
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Drugi etap renowacji wileńskiego Muzeum Adama Mickiewicza

    W ub. roku Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim (ul. Bernardinų 11) zostało zamknięte z powodu remontu.
    Opinie

    List otwarty Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia w sprawie TVP Wilno

    Jako Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia (lit. Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas), odwołujące się do dziedzictwa Redaktora oraz jego koncepcji partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku relacji polsko-litewskich, wyrażamy głębokie zaniepokojenie debatą dotyczącą przyszłości TVP Wilno.
    Opinie

    Stanowisko Stowarzyszenia „Forum Wileńskie” w sprawie dyskusji wokół finansowania TVP Wilno

    Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz współpracy i dialogu między społecznością polską a litewską, wspierająca inicjatywy kulturalne, medialne, bezpieczeństwa państwowego, w tym przeciwdziałania dezinformacji, z ogromnym niepokojem przyjmujemy doniesienia o planowanym zmniejszeniu finansowania TVP Wilno.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.