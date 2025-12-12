Spotkanie mieszkańców z mikołajem w zroszonym światłem Mariampolu

Mali i dorośli mieszkańcy tej podwileńskiej miejscowości przybyli na zabawę, która odbyła się na dziedzińcu starostwa w Mariampolu. Tegoroczna uroczystość zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Plac miejscowości wypełnił się radością, gwarem i świątecznym oczekiwaniem.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Świąteczny wieczór rozpoczął Święty Mikołaj, witany przez dzieci z ogromnym entuzjazmem. Zaprosił maluchy do wspólnej, wesołej zabawy. Obdarował najmłodszych prezentami i wprowadził wszystkich w magiczny nastrój. Na twarzach dzieci zagościł szczery uśmiech. Wszyscy chętni mogli otrzymać wyjątkową pamiątkę w postaci zdjęcia ze Świętym Mikołajem — z takiej okazji skorzystało wielu uczestników.

Świąteczny program wzbogacił spektakularny pokaz ognia, który przedstawiła grupa „ViduRamžiai LT”. Zimowe niebo rozświetliły także barwne fajerwerki, oficjalnie otwierając świąteczny czas.

Na zmarzniętych smakoszy czekała gorąca czekolada oraz wiele innych smakołyków. Organizatorzy zadbali o to, by goście mogli ogrzać nie tylko swoje dłonie, ale również serca.

Najważniejszym punktem programu było uroczyste zapalenie lampek na pięknej choince. Na ten moment z niecierpliwością czekali zarówno dzieci, jak i dorośli. Chwilę tę uświetniła wesoła muzyka i gwar licznie zgromadzonych gości. W Mariampolu w pełni zapanował bożonarodzeniowy nastrój.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili dostojni goście: radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Klim, dyrektor Gimnazjum im. Meilės Lukšienės w Mariampolu Jūratė-Adrija Šidlauskienė oraz dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mariampolu Irena Tamoševičienė. Z ust gości mieszkańcy usłyszeli wiele serdecznych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Organizatorami uroczystości były: Centrum Kultury w Mariampolu — filia Centrum Kultury w Rudominie oraz Starostwo Mariampol. Partnerami wydarzenia zostali: Wspólnota Mariampola, Nadleśnictwo Parudaminy oraz wieloletni przyjaciele z Polski — gmina Białe Błota.

Tegoroczne rozświetlenie choinki stało się nie tylko kontynuacją tradycji, lecz także prawdziwym świętem jedności lokalnej wspólnoty. Wydarzenie pozostawiło wiele pięknych emocji, stworzyło ciepłą atmosferę i wprowadziło wieś w pełen magii, świąteczny nastrój zimowego sezonu.

Inf. i fot.: Centrum Kultury w Rudominie