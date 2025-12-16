Litewska poprawka

Poseł Vytautas Sinica podkreślił w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, że w jego opinii Konstytucja 3 maja nie była dla Wielkiego Księstwa Litewskiego korzystna, ale „litewska poprawka” ten stan poprawiła.

— Konstytucja 3 maja znosiła równoprawny status Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale późniejsza poprawka do niej tę niesprawiedliwość naprawiła. Ostatecznie ten status i tak nie był równoprawny — faktycznie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów dominowała bardziej rozwinięta wówczas kultura polska i państwo powoli asymilowało wszystkie warstwy społeczne w kierunku polskości. To nie wina Polaków, ale niedopatrzenie i kulturalna słabość nas, Litwinów. I lekcja na dziś, że naród, zwłaszcza nieliczny, musi aktywnie dbać o zachowanie swojej kultury i tożsamości. Słaba tożsamość najczęściej oznacza i słabe państwo — wyjawił dla „KW” Sinica.

Ocena powstań

Odniósł się także do powstań, które miały na celu wyrwanie Polski i Litwy z okupacji rosyjskiej.

— Czuję wielki szacunek do uczestników wszystkich powstań przeciw rosyjskiej (carskiej) okupacji. Nasza partia nie zajmuje jakichś publicznych pozycji w tej kwestii, ale nie wątpię, że większość z nas ma takie właśnie podejście. W XIX w. ludzie powstali i walczyli o jedyne państwo, jakie posiadali — Rzeczpospolitą Obojga Narodów — stwierdził.

