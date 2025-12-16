Więcej
    Vytautas Sinica: „W XIX w. ludzie walczyli o jedyne państwo, jakie posiadali — RON”

    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 49 (6-12 grudnia br.) ukazał się wywiad z Vytautasem Sinicą, prezesem partii Zjednoczenie Narodowe (lit. Nacionalinis susivienijimas). Poseł w rozmowie ujawnia swój niejednoznaczny pogląd na Konstytucję 3 maja.

    Autor: Apolinary Klonowski

    Litewska poprawka

    Poseł Vytautas Sinica podkreślił w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, że w jego opinii Konstytucja 3 maja nie była dla Wielkiego Księstwa Litewskiego korzystna, ale „litewska poprawka” ten stan poprawiła.

    — Konstytucja 3 maja znosiła równoprawny status Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale późniejsza poprawka do niej tę niesprawiedliwość naprawiła. Ostatecznie ten status i tak nie był równoprawny — faktycznie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów dominowała bardziej rozwinięta wówczas kultura polska i państwo powoli asymilowało wszystkie warstwy społeczne w kierunku polskości. To nie wina Polaków, ale niedopatrzenie i kulturalna słabość nas, Litwinów. I lekcja na dziś, że naród, zwłaszcza nieliczny, musi aktywnie dbać o zachowanie swojej kultury i tożsamości. Słaba tożsamość najczęściej oznacza i słabe państwo — wyjawił dla „KW” Sinica.

    Ocena powstań

    Odniósł się także do powstań, które miały na celu wyrwanie Polski i Litwy z okupacji rosyjskiej.

    — Czuję wielki szacunek do uczestników wszystkich powstań przeciw rosyjskiej (carskiej) okupacji. Nasza partia nie zajmuje jakichś publicznych pozycji w tej kwestii, ale nie wątpię, że większość z nas ma takie właśnie podejście. W XIX w. ludzie powstali i walczyli o jedyne państwo, jakie posiadali — Rzeczpospolitą Obojga Narodów — stwierdził.

    Pełny wywiad, który ukazał się w wydaniu magazynowym 6 grudnia, jest już także dostępny na portalu „Kuriera Wileńskiego”: Vytautas Sinica: Potępiam frazy „wracajcie do swojej Polski”. Polska nie jest wasza, Litwa jest

