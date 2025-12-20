Szanowni Mieszkańcy rejonu wileńskiego,

nadchodzące święta to wyjątkowy czas — chwila, w której zatrzymujemy się, by spojrzeć wstecz na mijający rok, docenić każdy, nawet najmniejszy sukces, podziękować za dobro oraz serdeczność, którymi dzielimy się na co dzień. To czas, kiedy nasze domy wypełnia wyjątkowa atmosfera ciepła i bliskości, a serca — wdzięczność wobec tych, którzy są blisko nas.

Co roku stajemy w obliczu nowych wyzwań i niespodziewanych sytuacji, a mimo to odnajdujemy radosne momenty, które motywują nas do działania.

Cieszymy się, że możemy być częścią Waszej wspólnoty — ludzi, którzy swoją troską, pracowitością i wielkim sercem budują piękniejszy i silniejszy rejon wileński. Państwa inicjatywy, współpraca i życzliwość wobec innych są prawdziwym świątecznym skarbem. Dziękujemy za to!

Niech wigilijny wieczór upłynie w atmosferze spokoju i nadziei, a magia świąt Bożego Narodzenia wypełni serca wdzięcznością oraz przekonaniem, że każdy dobry uczynek ma moc tworzenia cudów.

Życzymy, aby Nowy Rok obfitował w zdrowie, twórcze pomysły, nowe osiągnięcia i wytrwałość w dążeniu do celów, a każdy dzień pozwalał zauważać innych, pomagać i wspierać się nawzajem.

Pamiętajmy, że istotą świąt są nie tylko prezenty i dekoracje, ale przede wszystkim nasze codzienne gesty: uśmiech, dobre słowo czy pomocna dłoń. To one przynoszą największą radość.

Życzymy Państwu wspaniałych, radosnych i pełnych ciepła świąt Bożego Narodzenia!

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz z żoną Jolantą