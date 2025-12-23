ESO: spec-czujniki zaoszczędziły 20 mln

Koszt to 147 mln euro

Operator systemu dystrybucyjnego (lit. Energijos skirstymo operatorius, ESO), należący do grupy „Ignitis grupė”, zainstalował 1,3 mln liczników nowej generacji. Projekt, którego całkowity koszt wynosi 147 mln euro, jest największym tego typu przedsięwzięciem w krajach bałtyckich.

„W ciągu roku zaoszczędzono do 20 mln euro, w konkretnym okresie — od 2022 r. do połowy 2023 r. Wiąże się to ze znacznym obniżeniem kosztów operacyjnych ESO, wynagrodzeń inżynierów i innych kwestii, które wymagały dodatkowego nakładu pracy” — powiedział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Według ministra, obecnie inteligentne liczniki rejestrują około 90 proc. zużycia energii elektrycznej na Litwie i są zainstalowane u 66 proc. odbiorców.

„Zasadniczo możemy stwierdzić, że projekt ten został już zrealizowany w swoim zakresie. Dalej pozostaje obsługa, wymiana liczników, która nie będzie miała charakteru masowego” — dodał minister.

Drugi etap w 2026 r.

ESO planuje rozpoczęcie drugiego etapu instalacji w 2026 r. W jego ramach zamierza zainstalować kolejne 700 tys. liczników za około 48 mln euro. Celem operatora jest objęcie 97 proc. klientów do 2030 r.

„Na tym etapie nic się nie kończy, będziemy kontynuować instalację liczników, ponieważ zbliża się koniec okresu ważności metrologicznej. W ten sposób stopniowo dotrzemy do wszystkich klientów i wymienimy wszystkie liczniki na inteligentne” — powiedział Renaldas Radvila, dyrektor ESO.

ESO realizuje projekt wspólnie z firmą „Sagemcom Energy and Telecom”, „Siemens” i „Bitė Lietuva”. Wdrożenie liczników rozpoczęło się w pierwszej połowie 2022 r.