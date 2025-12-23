Więcej
    Strona głównaGospodarka

    ESO: spec-czujniki zaoszczędziły 20 mln

    Zakończenie pierwszego etapu instalacji inteligentnych liczników przez ESO przynosi wymierne efekty — operator szacuje oszczędności na poziomie 20 mln euro rocznie.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Dobrze zamontowany czujnik dymu, gazu i/lub czadu na bieżąco monitoruje stan powietrza w domu lub mieszkaniu | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Koszt to 147 mln euro

    Operator systemu dystrybucyjnego (lit. Energijos skirstymo operatorius, ESO), należący do grupy „Ignitis grupė”, zainstalował 1,3 mln liczników nowej generacji. Projekt, którego całkowity koszt wynosi 147 mln euro, jest największym tego typu przedsięwzięciem w krajach bałtyckich.

    „W ciągu roku zaoszczędzono do 20 mln euro, w konkretnym okresie — od 2022 r. do połowy 2023 r. Wiąże się to ze znacznym obniżeniem kosztów operacyjnych ESO, wynagrodzeń inżynierów i innych kwestii, które wymagały dodatkowego nakładu pracy” — powiedział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

    Według ministra, obecnie inteligentne liczniki rejestrują około 90 proc. zużycia energii elektrycznej na Litwie i są zainstalowane u 66 proc. odbiorców.

    „Zasadniczo możemy stwierdzić, że projekt ten został już zrealizowany w swoim zakresie. Dalej pozostaje obsługa, wymiana liczników, która nie będzie miała charakteru masowego” — dodał minister.

    Drugi etap w 2026 r.

    ESO planuje rozpoczęcie drugiego etapu instalacji w 2026 r. W jego ramach zamierza zainstalować kolejne 700 tys. liczników za około 48 mln euro. Celem operatora jest objęcie 97 proc. klientów do 2030 r.

    „Na tym etapie nic się nie kończy, będziemy kontynuować instalację liczników, ponieważ zbliża się koniec okresu ważności metrologicznej. W ten sposób stopniowo dotrzemy do wszystkich klientów i wymienimy wszystkie liczniki na inteligentne” — powiedział Renaldas Radvila, dyrektor ESO.

    ESO realizuje projekt wspólnie z firmą „Sagemcom Energy and Telecom”, „Siemens” i „Bitė Lietuva”. Wdrożenie liczników rozpoczęło się w pierwszej połowie 2022 r.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Statystyki pożarów na Litwie: jest poprawa, ale umiarkowana. Podano tego przyczyny

    Litwa doświadcza mniej pożarów niż kiedyś. Jednak wskaźniki są wciąż wyższe niż mogłyby być. Szczególnie w okresie świątecznym, gdy tyle jest świec, lampek i ładowanych urządzeń. Padły konkretne liczby.
    Gospodarka

    Gospodarka rośnie, jednak emeryci na Litwie żyją biednie. Bank radzi… inwestować

    Emeryci na Litwie żyją na granicy ubóstwa, mimo wzrostu gospodarczego. Eksperci ostrzegają: dużo wynika z podejścia do finansów i jeśli nic się nie zmieni, dotknięci będą także młodzi.
    Gospodarka

    Fabryka czołgów na Litwie stworzy 100 miejsc pracy. Podano datę zakończenia budowy

    W kowieńskiej wolnej strefie gospodarczej powstanie niemiecko-litewska fabryka czołgów. Litwa podpisała trzy kluczowe umowy. Fabryka ma mieć zdolności większe niż tylko montaż.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.