Odszedł Roman Rotkiewicz. Szczegóły dotyczące pogrzebu

Roman Rotkiewicz urodził się w 1947 roku w Wilnie.

Wiele lat był tancerzem zespołu „Wilia”, a w latach 1994-2001 jej dyrektorem. Za działalność został uhonorowanym Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

TVP Wilno przywołało słowa, w których siebie śp. Roman Rotkiewicz opisywał, mówiąc, że jest „wiernym Polakiem”.

Działał poza także poza „Wilią”

Brał udział w spotkaniach absolwentów Gimnazjum im. Joachima Lelewela, „Piątki”.

Wspierał inicjatywy kulturalne przekazując eksponaty, brał także udział w tworzeniu w Landwarowie zespołu „Prząśniczka”, w którym był kierownikiem grupy tanecznej, brał udział w ponownym odkrywaniu miejsc pochówku wybitnych Polaków na Wileńszczyźnie, aby miejsca te udokumentować i ocalić od zapomnienia.

O śmierci Romana Rotkiewicza poinformowała jego rodzina.

Wystawienie ciała i pogrzeb

Wystawienie ciała będzie miało miejsce w domu pogrzebowym Laidojimo paslaugų centras na Antokolu (ul. M. K. Paco 4, sala nr 1):

— 28 grudnia 2025 r. w godz. 16:00-21:00

— 29 grudnia 2025 r. w godz. 8:30-15:00

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 28 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w Kościele św. Piotra i Pawła.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 grudnia 2025 r. o godz. 15:00 na cmentarzu Piotra i Pawła (Saulės) na Antokolu.