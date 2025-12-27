Więcej
    Strona głównaNekrolog

    Odszedł Roman Rotkiewicz. Szczegóły dotyczące pogrzebu

    Zmarł Roman Rotkiewicz, zasłużony działacz polskiej społeczności na Litwie, choreograf, przez wiele lat był dyrektorem zespołu „Wilia”. Jako weteran zespołu tańczył na jubileuszowym koncercie w listopadzie tego roku. Miał 78 lat.

    Autor: KW

    Czytaj również...

    Roman Rotkiewicz urodził się w 1947 roku w Wilnie.

    Wiele lat był tancerzem zespołu „Wilia”, a w latach 1994-2001 jej dyrektorem. Za działalność został uhonorowanym Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

    TVP Wilno przywołało słowa, w których siebie śp. Roman Rotkiewicz opisywał, mówiąc, że jest „wiernym Polakiem”.

    Działał poza także poza „Wilią”

    Brał udział w spotkaniach absolwentów Gimnazjum im. Joachima Lelewela, „Piątki”.

    Wspierał inicjatywy kulturalne przekazując eksponaty, brał także udział w tworzeniu w Landwarowie zespołu „Prząśniczka”, w którym był kierownikiem grupy tanecznej, brał udział w ponownym odkrywaniu miejsc pochówku wybitnych Polaków na Wileńszczyźnie, aby miejsca te udokumentować i ocalić od zapomnienia.

    O śmierci Romana Rotkiewicza poinformowała jego rodzina.

    Wystawienie ciała i pogrzeb

    Wystawienie ciała będzie miało miejsce w domu pogrzebowym Laidojimo paslaugų centras na Antokolu (ul. M. K. Paco 4, sala nr 1):
    — 28 grudnia 2025 r. w godz. 16:00-21:00
    — 29 grudnia 2025 r. w godz. 8:30-15:00

    Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 28 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w Kościele św. Piotra i Pawła.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 grudnia 2025 r. o godz. 15:00 na cmentarzu Piotra i Pawła (Saulės) na Antokolu.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. TVP Wilno, KW, inf.wł.

    Więcej od autora

    Od redakcji

    Wigilia to nie blichtr i 12 dań. To prostota i talerz dla pokrzywdzonego. Życzenia „Kuriera”

    Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele, Bliźni,niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą chwilę wytchnienia, poczucie bliskości i nadziei. Przyszło nam żyć w czasach zubożenia ducha — ale pamiętajmy przesłanie Zbawiciela, który przychodząc...
    Tylko w „Kurierze”

    Vytautas Sinica uważa, że napięciami polsko-litewskimi gra także Rosja. „Byliśmy skłócani przez dziesięciolecia”

    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 49 (6-12 grudnia br.) ukazał się wywiad z Vytautasem Sinicą, prezesem partii Zjednoczenie Narodowe (lit. Nacionalinis susivienijimas). Polityk uważa, że Litwini są wrażliwsi na postulaty Polaków, niż Finowie na postulaty Szwedów — i wskazał, jaka w jego opinii jest tego przyczyna.
    Informacje specjalne

    Życzenia świąteczne mera rej. wileńskiego Roberta Duchniewicza dla mieszkańców

    Szanowni Mieszkańcy rejonu wileńskiego,nadchodzące święta to wyjątkowy czas — chwila, w której zatrzymujemy się, by spojrzeć wstecz na mijający rok, docenić każdy, nawet najmniejszy sukces, podziękować za dobro oraz...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.