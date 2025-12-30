Do światełka dołączyli skauci

W tym roku harcerze, inaczej niż co roku, światełko przekazali aż z Wiednia. Dotychczas Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie brał światełko od rodaków w Polsce i wiózł na Litwę. W tym roku w akcji biorą udział także litewscy skauci, którzy odwiedzają inne instytucje.

W imieniu ZHPnL-u do redakcji przyszła komisarz spraw zagranicznych ZHPnL Patrycja Kościukiewicz oraz szeregowe Ewa Stefanowicz i Emilia Jachimowicz.

Ponieważ redakcja, z racji na intensywny cykl wydawniczy (szczególnie napięty tuż przed świętami i na koniec roku) była bardzo trudno uchwytna, spotkaliśmy się dopiero 23 grudnia, jako ostatnia organizacja polska na Litwie, której harcerze przekazali symbol nadziei. Ponieważ redakcja równolegle musiała pracować nad kolejnym wydaniem „Kuriera Wileńskiego”, nie wszyscy więc mogli wziąć udział w spotkaniu.

„Żeby to światełko było symbolem spokoju, które jest bardzo w dzisiejszych czasach potrzebne, żeby paliło się w każdym z naszych serc, w każdym z naszych domów, w rodzinach, ale także w miejscach pracy” — zwróciła się do zebranych pracowników i partnerów redakcji harcerka Patrycja Kościukiewicz, która przewodziła tegorocznej delegacji światełka. Redakcja zapaliła od światełka symboliczne świece.

„Nie narzekać, a żyć, pracować i cieszyć się”

Życzenia zebranych akcentowały zdrowie i spokój. Nie umknęło uwadze, że ten rok nie należał do lekkich ani spokojnych i że przyszedł czas wielkiego niepokoju o stabilne jutro.

„Życzę, żeby nim będziemy mieli do kogoś pretensje zastanowili się, czy nie ma tu miejsca na wdzięczność” — padały życzenia.

Akcentowano też, aby doceniać to, co mamy dzisiaj, co udało się osiągnąć. Nie tylko patrzeć na to, czego nie ma — ale przede wszystkim podziękować za to, że coraz mniej brakuje. „Żeby nie narzekać, a dalej żyć, pracować i życiem się cieszyć”.

„Przekazaliśmy symbol nadziei między innymi zespołowi »Wilia«, hospicjum, innym polskim redakcjom” — wyjaśniły harcerki.

Zapowiada się ciekawie

Z kolei druhna Ewa Stefanowicz dodała, w imieniu swoim i drh. Emilii, że właśnie niedawno wstąpiły do Działu „Harcerskie Drzewo”. To jest dział, w ramach którego zaczynają reaktywować się zespoły, których zadaniem będzie promowanie działalności harcerzy w polskiej prasie na Litwie.

Spotkanie opłatkowe redakcji połączone z przyjęciem delegacji harcerzy było też okazją do nadrobienia zaległości w rozmowach, na które tak mało ostatnio jest czasu — okazją dowiedzieć się, co u kogo się dzieje, jakie są problemy i plany.

„Mamy nadzieję, że nasze wspólne plany na następny rok też będą realizowane i w końcu pojawią się nasze działy medialne” — powiedziała w trakcie Patrycja Kościukiewicz. Zaznaczyła, że w tle cały czas odbywa się praca i pozostają aktualne założenia, które zarysowały się przy poprzednich spotkania z redakcją „Kuriera Wileńskiego”. Opowiedziała też o niuansach wokół akcji Betlejemskiego Światełka Pokoju. Harcerze odwiedzili blisko 40 organizacji litewskich i kilka organizacji polskich — w tym właśnie redakcję „Kuriera Wileńskiego”.