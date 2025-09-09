Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    ZHPnL zacieśnia współpracę z „KW”

    We czwartek 4 września w redakcji „Kuriera Wileńskiego” odbyło się spotkanie robocze z harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Rozmawiano o możliwościach współpracy i priorytetach obu stron.

    Autor: KW
    Redakcję odwiedziły druhny Gerda Kisarewska i Agnieszka Sidorowicz (pierwsze od lewej).
    Redakcję odwiedziły druhny Gerda Kisarewska i Agnieszka Sidorowicz (pierwsze od lewej) | Fot. Apolinary Klonowski

    Czytaj również...

    Ustalono obszary współpracy

    Do redakcji „Kuriera Wileńskiego” z upoważnienia zarządu ZHPnL przyszły dwie harcerki z Działu „Harcerskie Drzewo”. Jest to dział odpowiedzialny za promocję, media społecznościowe oraz kontakt z mediami. Druhny Gerda Kisarewska i Agnieszka Sidorowicz opowiedziały redakcji o specyfice promocji działalności harcerskiej.

    Ustaliliśmy obszary współpracy. To m.in. popularyzowanie działalności harcerskiej, dokumentowanie inicjatyw, a także wsparcie merytoryczne i szkoleniowe redakcji dla Działu „Harcerskie Drzewo”.

    „Zawsze są obszary działalności do doskonalenia, więc będzie to ekscytująca współpraca. Na pewno oczekiwania są duże, abyśmy współpracowali, także ze strony Zarządu Głównego ZHPnL. Nawet młodsi harcerze pamiętają, że »Kurier« i harcerze aktywnie współpracowali, wydając gazetkę harcerską »Czuwaj!«” — skomentowała dla „Kuriera Wileńskiego” druhna Gerda Kisarewska.

    Gazetka „Czuwaj!”

    Wspomniana gazetka „Czuwaj!” przez wiele lat była dodatkiem do codziennego wydania „Kuriera Wileńskiego”. Harcerki wzięły ze sobą niektóre archiwalne wydruki wspomnianej gazetki. Żartowaliśmy, że zamieszczony w jednym z wydań „słowniczek harcerski” na pewno wzbudziłby dzisiaj sporo kłopotów, niektóre słowa mogą być już zapomniane.

    „Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna, bo w przyszłości plany są naprawdę ambitne. Najważniejsze to nauczyć się przekazywać wiedzę i kontakty także dla tych, którzy przyjdą po nas, bo w harcerstwie jest duża rotacja, taką mamy specyfikę działalności” — zauważa Agnieszka Sidorowicz.

    ZHPnL działa od dekad

    Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie zaczął powstawać na fali odrodzenia narodowego w 1989 r. Pierwsi instruktorzy przyjeżdżali z Polski, aby tutaj pomagać zakładać pierwsze jednostki. Co roku w ramach akcji „Betlejemskie Światełko Pokoju” harcerze odwiedzają redakcję „Kuriera Wileńskiego” w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby podzielić się przesłaniem pokoju i miłosierdzia.

    Z Betlejem do redakcji „Kuriera”. Harcerze podzielili się Światłem Pokoju

    Redakcja

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    Helena Juchniewicz: „Zwiększenie godzin litewskiego jest dobre, ale należy wiedzieć, co zmniejszamy”

    Jednocześnie zaznacza, że taki krok nie może odbywać się kosztem innych przedmiotów, bo plan zajęć dzieci z polskich szkół już teraz jest bardziej obciążony niż w szkołach litewskich. Dziennikarz „Kuriera...
    Wiadomości

    Ekipa premier ujawnia priorytety rządu. Będzie potrzebna zgoda Sejmu

    Na nowego przewodniczącego Sejmu został wybrany socjaldemokrata Juozas Olekas. Postawiona na stanowisku premiera Inga Ruginienė wśród priorytetów wymieniła oświatę, w tym wspieranie szkół regionalnych, aby zachować też „szkoły regionalne i...
    Kultura

    Radosne pożegnanie lata w Rudominie

    Gwiazdy, lasery, kiermasz Organizatorzy przygotowali wielkie muzyczne show, pełne gwiazd i przebojów. Pięknymi tańcami wszystkich zachwycił zespół Leila Dance. Do magicznego świata muzyki publiczność przenieśli utalentowana wokalistka Aneta Jodkaitė oraz...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.