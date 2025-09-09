ZHPnL zacieśnia współpracę z „KW”

Ustalono obszary współpracy

Do redakcji „Kuriera Wileńskiego” z upoważnienia zarządu ZHPnL przyszły dwie harcerki z Działu „Harcerskie Drzewo”. Jest to dział odpowiedzialny za promocję, media społecznościowe oraz kontakt z mediami. Druhny Gerda Kisarewska i Agnieszka Sidorowicz opowiedziały redakcji o specyfice promocji działalności harcerskiej.

Ustaliliśmy obszary współpracy. To m.in. popularyzowanie działalności harcerskiej, dokumentowanie inicjatyw, a także wsparcie merytoryczne i szkoleniowe redakcji dla Działu „Harcerskie Drzewo”.

„Zawsze są obszary działalności do doskonalenia, więc będzie to ekscytująca współpraca. Na pewno oczekiwania są duże, abyśmy współpracowali, także ze strony Zarządu Głównego ZHPnL. Nawet młodsi harcerze pamiętają, że »Kurier« i harcerze aktywnie współpracowali, wydając gazetkę harcerską »Czuwaj!«” — skomentowała dla „Kuriera Wileńskiego” druhna Gerda Kisarewska.

Gazetka „Czuwaj!”

Wspomniana gazetka „Czuwaj!” przez wiele lat była dodatkiem do codziennego wydania „Kuriera Wileńskiego”. Harcerki wzięły ze sobą niektóre archiwalne wydruki wspomnianej gazetki. Żartowaliśmy, że zamieszczony w jednym z wydań „słowniczek harcerski” na pewno wzbudziłby dzisiaj sporo kłopotów, niektóre słowa mogą być już zapomniane.

„Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna, bo w przyszłości plany są naprawdę ambitne. Najważniejsze to nauczyć się przekazywać wiedzę i kontakty także dla tych, którzy przyjdą po nas, bo w harcerstwie jest duża rotacja, taką mamy specyfikę działalności” — zauważa Agnieszka Sidorowicz.

ZHPnL działa od dekad

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie zaczął powstawać na fali odrodzenia narodowego w 1989 r. Pierwsi instruktorzy przyjeżdżali z Polski, aby tutaj pomagać zakładać pierwsze jednostki. Co roku w ramach akcji „Betlejemskie Światełko Pokoju” harcerze odwiedzają redakcję „Kuriera Wileńskiego” w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby podzielić się przesłaniem pokoju i miłosierdzia.

