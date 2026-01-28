Rekordowa reprezentacja z Litwy

Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 r. Litwę reprezentować będzie 17 sportowców, co stanowi historyczny rekord naszego kraju. Dla porównania, na poprzednich igrzyskach w Pekinie w 2022 r. startowało 13 litewskich zawodników.

Najliczniejszą grupę stanowią biathloniści — aż ośmioro sportowców, wśród których pięcioro to olimpijscy debiutanci: Judita Traubaitė, Lidija Žurauskaitė, Sara Urumova, Maksimas Fominas i Nikita Čigak. Po raz pierwszy w historii Litwa wystawiła kobiecą drużynę sztafetową w biathlonie.

W narciarstwie biegowym wystąpi czwórka zawodników znanych z Pekinu, natomiast w narciarstwie alpejskim zadebiutuje Neringa Stepanauskaitė, a doświadczony Andrejus Drukarovas wystąpi już na trzecich igrzyskach. W łyżwiarstwie figurowym Litwę reprezentować będzie para, która już cieszy się sporą sławą, Saulius Ambrulevičius i Allison Reed, a także solistka Meda Variakojytė.

Bałtycki sprzeciw wobec decyzji MKOl

Komitety olimpijskie Litwy, Łotwy i Estonii wystosowały wspólny list do przewodniczącej MKOl Kirsty Coventry, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec rekomendacji zezwalającej młodym sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w zawodach z symbolami narodowymi.

Kraje bałtyckie argumentują, że Rosja i Białoruś wielokrotnie wykorzystywały sport jako narzędzie propagandy państwowej. Podkreślają, że obecność symboli narodowych podczas imprez młodzieżowych stoi w sprzeczności z wartościami olimpijskimi — pokojem i wzajemnym szacunkiem. List podpisały przewodnicząca Litewskiego Komitetu Olimpijskiego Daina Gudzinevičiūtė, szefowa Estońskiego Komitetu Olimpijskiego Kersti Kaljulaid oraz prezes łotewskiej organizacji Raimonds Lazdins.

Wcześniej w tym miesiącu, prezydent Polski Karol Nawrocki podczas tradycyjnego spotkania z polską rodziną olimpijską w Centrum Olimpijskim w Warszawie, życzył sportowcom sukcesów. Mimo że eksperci nie prognozują wielu medali dla Polski, prezydent zachęcał do optymizmu, podkreślając, że o wynikach decydują zawodnicy, nie bukmacherzy.

„Czuję się pierwszym kibicem Rzeczypospolitej, wszystkich dyscyplin i zawsze moje serce bije mocniej, gdy polski sportowiec występuje w zawodach, a szczególnie gdy wybrzmiewa polski hymn i powiewa biało-czerwona flaga” — mówił prezydent RP Karol Nawrocki w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Dla każdego coś dobrego: nie tylko sport

Mediolan przygotował dla kibiców wyjątkową atrakcję — nadzwyczajne otwarcie Sali delle Asse na Zamku Sforzów, gdzie Leonardo da Vinci tworzył w latach 1497-1499. Powstały tu słynne dekoracje iluzjonistyczne z motywami morwowych drzew na zlecenie księcia miasta Ludwika Sforzy. Sala, przekształcona później w stajnię, teraz zostanie udostępniona zwiedzającym w trakcie renowacji.

Organizatorzy podkreślają ekologiczny wymiar igrzysk — 85 proc. obiektów sportowych istniało już wcześniej, co znacząco ograniczyło konieczność nowych inwestycji infrastrukturalnych. W zawodach rozegranych zostanie 116 konkurencji w 16 dyscyplinach, a niemal połowę startujących stanowią kobiety — to rekord w historii zimowych igrzysk.