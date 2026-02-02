Więcej
    Strona głównaHistoria

    Wieszcz często zaskakiwał. Czarne legendy i kochanki Mickiewicza

    Maryla Wereszczakówna to jedna z najważniejszych kobiet w polskiej literaturze – postać symbol, muza Adama Mickiewicza. Mit biograficzny polskiego romantyzmu. Czy Maryla może być patronką zakochanych?

    Autor: Antoni Radczenko
    Pomnik Adama Mickiewicza.
    Choć był to romans z mężatką, Adam Mickiewicz przeżywał tę relację niezwykle emocjonalnie. Ślady Maryli odnajdujemy w jego twórczości | Fot. Adobe Stock

    Czytaj również...

    2 lutego 1821 r. – według kalendarza juliańskiego, obowiązującego po rozbiorach na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego – odbył się ślub Maryli Wereszczakówny i Wawrzyńca Puttkamera. W kalendarzu gregoriańskim, którym posługujemy się dziś, był to dzień 14 lutego. A więc małżeństwo zostało zawarte w Dzień Zakochanych.

    Mit i rzeczywistość

    W powszechnej opinii funkcjonuje przekonanie, że młody nauczyciel z Kowna, Adam Mickiewicz, zakochał się w szlachciance Maryli Wereszczakównie. Rodzina Maryli sprzeciwiła się małżeństwu z ubogim pedagogiem i wydała ją za starszego, zamożnego ziemianina – Wawrzyńca Puttkamera. Załamany Mickiewicz miał swój żal przełożyć na literaturę. Przy bliższym spojrzeniu widać jednak, że historia miłości Adama i Maryli obrosła licznymi legendami i mitami.

    Zacznijmy od podstawowego pytania: czy była miłość? Tu raczej nie ma wątpliwości. – Mickiewicz miał w swoim życiu kilka, a może nawet kilkanaście kobiet, jednak Maryla była jego największą miłością. To ona ukształtowała model kochanki romantycznej – niedostępnej. Dla epoki romantyzmu typowy był trójkąt: on, ona i rywal – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dr Irena Fedorowicz z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

    Kustosz Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim Alicja Dzisiewicz dodaje: – Nie tylko mówili do siebie: „jakaś piękna”, „jakiś piękny”, ale też żarli się ze sobą. To naprawdę była miłość.

    O Adamie Mickiewiczu nad Niemnem i nad Bałtykiem

    Romans po ślubie

    Więcej wątpliwości budzi początek ich znajomości. Wcześniej wskazywano na lata 1818 lub 1819. Zdaniem Alicji Dzisiewicz daty te zostały wykreowane przez przyjaciół i wielbicieli poety, którzy chcieli „wybielić” jego biografię. Romans bowiem rozegrał się raczej po, a nie przed ślubem Maryli.

    – Wiadomo na pewno, że Mickiewicz poznał Marylę 15 sierpnia, jednak sfałszowano rok. Gdy stał się sławny, postanowiono uczynić z niego modelowego romantyka z nieszczęśliwą miłością. Wcześniej twierdzono, że Adam poznał Marylę w 1818 lub 1819 r. Dziś wszystko wskazuje na sierpień 1820 r. Mickiewicz spędził wtedy dwa tygodnie w Tuhanowiczach. Prawdopodobnie się zakochał, lecz po urlopie wyjechał do Kowna. Spotkali się ponownie dopiero latem następnego roku, kiedy Maryla była już mężatką – podkreśla Dzisiewicz.

    Choć był to romans z mężatką, Mickiewicz przeżywał tę relację niezwykle emocjonalnie. – W listach filomatów znajdujemy informację, że gdy Adam Mickiewicz poprosił o przysłanie do Kowna „Cierpień młodego Wertera”, jego koledzy bardzo się zaniepokoili. Wiedzieli, że bohater powieści popełnia samobójstwo, i obawiali się, że Mickiewicz może pójść w jego ślady. Korespondencja pokazuje, że było to uczucie bardzo poważne – opowiada Irena Fedorowicz.

    Reakcja męża

    Zachowanie przyszłego wieszcza bywa jednak zaskakujące. – Jeden z egzemplarzy „Ballad i romansów” Mickiewicz podarował mężowi Maryli, Wawrzyńcowi Puttkamerowi. Część otoczenia obserwowała ten gest z napięciem, oczekując reakcji. Puttkamer był człowiekiem wielkiej klasy – przyjął egzemplarz, wiedząc, że zawiera on wątki dotyczące jego żony – dodaje badaczka.

    Czarną legendą jest natomiast przekonanie, że Marylę wydano za bogatego starca. Po pierwsze, Puttkamer był starszy od niej zaledwie o pięć lat. Po drugie, to raczej rodzina Wereszczaków była stroną bogatszą. Posag Maryli wynosił 81 tys. złotych polskich, czyli ponad 12 tys. rubli srebrnych.

    – Posag Maryli posłużył do spłacenia długów Wawrzyńca – podkreśla Dzisiewicz, dodając, że Puttkamer znał Marylę niemal od dziecka. Obie rodziny od dawna widziały w nich przyszłą parę małżeńską.

    Flirt – element epoki

    Skoro Maryla była stroną bogatszą, pojawia się pytanie, czy Wawrzyniec tolerował jej flirt z Mickiewiczem jedynie ze względu na posag. Alicja Dzisiewicz nie zgadza się z taką interpretacją.

    – W tamtych czasach brak flirtu uchodził za nietakt. Jeśli ktoś nie flirtował, uznawano, że nie potrafi – a to świadczyło o złym wychowaniu. Flirt był nieodłącznym elementem życia salonowego. Flirtowali wszyscy ze wszystkimi. O tym konkretnym wiemy dziś tylko dlatego, że Mickiewicz okazał się genialnym poetą – tłumaczy kustosz muzeum.

    Z relacji współczesnych wynika, że Maryla Wereszczakówna nie była klasyczną pięknością. „Nie mogła ona nazwać się piękną” – pisał Antoni Edward Odyniec, przyjaciel Mickiewicza. Alicja Dzisiewicz zgadza się z tą oceną, podkreślając jednak, że Maryla miała „to coś”, co fascynowało mężczyzn.

    Irena Fedorowicz dodaje, że na tle okolicznej szlachty wyróżniała się ekscentrycznością i wykształceniem. – Jak na osobę wychowaną na prowincji miała aparycję. Ubierała się zgodnie z najnowszą modą, nosiła krótkie, kręcone włosy. Interesowała się muzyką i literaturą, znała włoski i francuski. Listy pisała głównie po francusku – m.in. do Tomasza Zana, a także do Mickiewicza, choć część korespondencji była po polsku. Zdecydowanie wyróżniała się na tle otaczającego ją ziemiaństwa – tłumaczy badaczka.

    Maryla-2026-01-31-2-PORTAL
    Maryla, wraz z mężem, jest dziś pochowana w Bieniakoniach, miejscowości na Białorusi, tuż przy granicy z Litwą | Fot. domena publiczna

    Romans z Ksawerą

    – Edukacja dziewcząt wyglądała wówczas następująco: im bogatsza rodzina, tym większy nacisk na naukę. Najbiedniejsze uczyły dziewczęta pracy, nieco zamożniejsze – haftu, tańca i śpiewu, by dobrze wydać je za mąż. Najbogatsze pozwalały sobie na naukę „rzeczy niepotrzebnych”, takich jak literatura czy gra w szachy – dodaje Dzisiewicz.

    Ślady Maryli odnaleźć można także w późniejszym życiu uczuciowym Mickiewicza.

    – W Paryżu poeta miał romans z Ksawerą Deybel, córką Albiny i Ksawerego, właścicieli pensjonatu dla dziewcząt w Wilnie. Gdy pensjonat przeżywał trudniejsze czasy i brakowało środków na zatrudnianie nauczycieli, córki Deyblów same prowadziły zajęcia – w tym Ksawera, która dobrze grała i śpiewała, być może pobierała nawet lekcje u Stanisława Moniuszki. Uczyła muzyki córkę Maryli. Później przeniosła się do Francji. Niewykluczone, że to właśnie znajomość z Marylą zbliżyła ją do Mickiewicza – mieli wspólne punkty odniesienia. Ksawera mogła dać poecie to, co było mu drogie, ważne i potrzebne – podsumowuje Alicja Dzisiewicz.

    Wileńskie ślady polskich romantyków: Adam Mickiewicz

    Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 04 (12) 31/01-06/02/2026

    Afisze

    Więcej od autora

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.