Amerykański Departament Sprawiedliwości, wykonując nakaz sądowy, opublikował 3,5 mln stron materiałów śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina — finansisty skazanego za wykorzystywanie seksualne nieletnich, który w sierpniu 2019 r. popełnił samobójstwo w celi więziennej, nie doczekawszy się procesu. To też wywołało wiele spekulacji na temat okoliczności śmierci.

W dokumentach, z których wiele jest mocno ocenzurowanych, wymienieni zostali m.in. przedsiębiorca Valdas Petreikis, modelka Ditė Antanaitytė i skrzypaczka Justina Auškelytė.

Przelewy i testament

Z opublikowanych danych wynika, że w 2017 r. fundacja Epsteina działająca na Wyspach Dziewiczych przelała 75 tys. euro na konto bankowe firmy UAB „Fors projektai” z siedzibą w Wilnie. Według danych Centrum Rejestrów jedynym udziałowcem firmy był wówczas Valdas Petreikis. W dokumentach odnotowano również przelewy na rzecz „Baleto teatras”, którego dyrektorem jest Petreikis: 18 tys. dolarów w kwietniu 2018 r. i 10 tys. dolarów we wrześniu tego samego roku.

Petreikisa i Epsteina poznała ze sobą żona biznesmena, Simona. W 2017 r. napisała do finansisty list, w którym stwierdziła, że jej mąż od siedmiu lat organizuje imprezy na Litwie i chciałby przenieść je na wyższy poziom, pytając, czy Epstein zgodziłby się zainwestować w ich działalność. Podkreśliła też, że przyjaźń z adresatem jest dla niej bardzo ważna i że jego inwestycje w jej studia i karierę zmieniły jej życie. Epstein w testamencie sporządzonym dwa dni przed śmiercią pozostawił Simonie Petreikienė 3 mln dolarów.

Założyciel festiwalu Midsummer Vilnius opublikował w niedzielę oświadczenie, w którym stwierdził, że znał Epsteina od wielu lat, a ich kontakty miały charakter „towarzyski i zawodowy”. „Chociaż osoby mi bliskie nie ucierpiały z powodu jego działań, nie zmienia to mojej oceny — działania J. Epsteina są ciężkie i nieusprawiedliwialne. Jednoznacznie je potępiam” — stwierdził Petreikis, zapewniając, że przyjęcie spadku „nie wchodzi nawet w grę”. W poniedziałek 2 lutego odmówił dalszych komentarzy.

Czytaj o skandalu pedofilskim na Litwie w 2013 r.: Kolejna kontrowersyjna śmierć w tzw. sprawie pedofilskiej

Modelka, skrzypaczka i zdjęcia

Z korespondencji z 2010 r. wynika, że modelka Ditė Antanaitytė próbowała przedstawić Epsteinowi litewskiego projektanta Juozasa Statkevičiusa. Według portalu „15min” w korespondencji znajduje się wiele aluzji sugerujących, że modelka mogła wiedzieć o specyfice życia seksualnego finansisty.

Dokumenty świadczą również, że skrzypaczka Justina Auškelytė spotkała się z Epsteinem osobiście, otrzymała od niego pieniądze na spłatę kredytu za mieszkanie rodzinne i przynajmniej raz poprosiła o gotówkę, aby uniknąć podatków.

Portal „15min” znalazł też korespondencję wskazującą, że do skrzynki pocztowej Epsteina trafiały zdjęcia litewskich dziewcząt z poufnymi komentarzami na temat ich wyglądu. W aktach sprawy znajdują się dane dotyczące płatności na rzecz młodych kobiet z Litwy.

Brak sygnałów z USA

„Ani wcześniej, ani obecnie prokuratura nie otrzymała żadnych informacji ani komunikatów od osób lub instytucji amerykańskich dotyczących posiadanych przez nie danych na temat ewentualnych przestępstw” — poinformowała Prokuratura Generalna.

Nie skomentowała, czy zamierza badać ujawnione okoliczności i wyjaśniać transfery finansowe od Epsteina do podmiotów litewskich. W korespondencji z Litwinami Epstein sam twierdził, że jego dziadkowie pochodzili z Litwy.