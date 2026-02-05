Zimowa rekrutacja do szkół zawodowych

„Rekrutacja zimowa jest najbardziej aktualna dla osób, które chcą szybciej wejść na rynek pracy — mają już wykształcenie średnie, rozważają przekwalifikowanie się lub doskonalenie wiedzy zawodowej. Najbardziej perspektywiczne są obecnie zawody związane z inżynierią, opieką zdrowotną i usługami — w tych sektorach stale poszukuje się wykwalifikowanych specjalistów” — powiedział Rolandas Zuoza, wiceminister oświaty, nauki i sportu.

Listy przyjętych zostaną ogłoszone 11 lutego. od 12 do 16 lutego kandydaci będą mogli podpisywać umowy z wybranymi placówkami, a rozpoczęcie nauki planowane jest na 23 lutego.

Szkoły zawodowe oferują także możliwość nauki w rzeczywistym miejscu pracy. W tym modelu teoria realizowana jest w placówce oświatowej, a praktyka — w firmach, instytucjach, organizacjach, gospodarstwach rolnych lub u niezależnych nauczycieli. Uczniowie-praktykanci otrzymują wynagrodzenie, a jednocześnie nabywają doświadczenie zawodowe. Taka forma nauki jest dostępna dla osób z wykształceniem średnim.

Rekrutacja do szkół zawodowych odbywa się w okresie zimowym i letnim, a po rozpoczęciu roku szkolnego można ubiegać się o wolne miejsca.

W 2026 roku planuje się przyjąć łącznie 20,6 tys. uczniów. Większość miejsc finansowanych przez państwo dotyczy kierunków technicznych i usługowych — takich jak inżynieria, budownictwo, architektura, opieka zdrowotna czy pomoc społeczna. Aż 99 proc. kandydatów otrzymuje państwowe dofinansowanie na naukę.

W ubiegłym roku zimą do szkół zawodowych przyjęto 1,4 tys. uczniów. W całym 2025 r. placówki zawodowe rozpoczęło łącznie 20,5 tys. nowych uczniów.