Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego 2026: utrudnienia w Wilnie od 13 do 17 lutego. Jest i dobra nowina

    W związku ze zbliżającymi się obchodami Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego, od piątku 13 lutego w Wilnie planowane są tymczasowe ograniczenia ruchu drogowego i krótkotrwałe zatrzymania, poinformował samorząd. Są też dobre wiadomości.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    16 lutego część ulic w centrum Wilna będzie niedostępna dla kierowców | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Czytaj również...

    Samorząd miasta Wilna poinformował, że od 13 lutego od godz. 19:00 do 17 lutego do godz. 4:00 zostanie zamknięty ruch pojazdów na odcinku prospektu Giedymina od ulicy Šventaragio do ulicy Vilniaus.

    Od 15 lutego godz. 10:00 do 16 lutego godz. 9:00 ruch nie będzie dozwolony na ulicy Šv. Jono i na odcinku ulicy Pilies od Literatų do ulicy Šv. Mykolo, z wyjątkiem transportu mieszkańców. W dniu 16 lutego w godz. 9-16 na tych ulicach będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu pojazdów.

    Ponadto 16 lutego w godz. 9–18 pojazdów nie będzie mogło poruszać się po części ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus od ulicy Liejyklos do budynku przy ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus 9 oraz po odcinku ulicy Totorių od ulicy Šv. Ignoto do ulicy Liejyklos, z wyjątkiem transportu uczestników wydarzeń.

    W tym samym dniu w godz. 11.30–13 ruch zostanie wstrzymany na ulicy Universiteto i odcinku ulicy Liejyklos od S. Skapo do ulicy Totorių (wyjątek dotyczy uczestników wydarzeń), a w godz. 14–16 zostanie tymczasowo zamknięty prospekt Giedymina.

    Według informacji przekazanych przez samorząd, pozwolenia wydane mieszkańcom i przedsiębiorstwom na parkowanie samochodów na płatnych miejscach parkingowych w strefie niebieskiej w dniach 14–16 lutego będą ważne również na innych miejscach parkingowych.

    Dowiedz się także: To nie takie oczywiste, kiedy świętować: 16 lutego czy 11 grudnia?

    16 lutego — bezpłatny transport publiczny

    Mieszkańcy Wilna i goście miasta będą mogli bezpłatnie korzystać z transportu publicznego w Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego.

    Według samorządu miasta Wilna trolejbusy i autobusy będą kursowały w dniu świątecznym zgodnie z rozkładem weekendowym. Biorąc pod uwagę całodzienne uroczystości i planowany większy ruch pasażerski, autobusy linii 1G, 3G-A i 53 oraz trolejbusy linii 2, 3 i 7 będą kursowały częściej.

    Czytaj więcej: Polacy na obchodach Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego (2024)

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Rekordowy wzrost liczby nowych firm na Litwie. Stoi za tym m.in. zmiana w podatkach

    Znaczący wzrost rejestracji firmPoczątek roku przyniósł dynamiczny wzrost liczby nowych przedsiębiorstw na Litwie. W styczniu zarejestrowano ponad 3 tys. firm, co stanowi wzrost o blisko 45 proc. w porównaniu...
    Społeczeństwo

    Rynek pracy w Litwie w styczniu 2026: bezrobocie w górę, ale i aktywność też

    Wzrost bezrobocia i liczby zarejestrowanychZ danych Służby Zatrudnienia wynika, że oficjalne bezrobocie wzrosło w ciągu miesiąca o 0,3 punktu procentowego, osiągając w styczniu poziom 9 proc. W porównaniu do...
    Wiadomości

    Ratowanie od raka płuc jako nietypowy sposób na oszczędność?

    Jak twierdzi nowe badanie, przesiewowe badania raka płuc na Litwie ratując życia pomogłyby zaoszczędzić nawet 25 mln euro w ciągu pięciu lat. Wyniki dotarły nawet do Sejmu RL.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.