Samorząd miasta Wilna poinformował, że od 13 lutego od godz. 19:00 do 17 lutego do godz. 4:00 zostanie zamknięty ruch pojazdów na odcinku prospektu Giedymina od ulicy Šventaragio do ulicy Vilniaus.

Od 15 lutego godz. 10:00 do 16 lutego godz. 9:00 ruch nie będzie dozwolony na ulicy Šv. Jono i na odcinku ulicy Pilies od Literatų do ulicy Šv. Mykolo, z wyjątkiem transportu mieszkańców. W dniu 16 lutego w godz. 9-16 na tych ulicach będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu pojazdów.

Ponadto 16 lutego w godz. 9–18 pojazdów nie będzie mogło poruszać się po części ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus od ulicy Liejyklos do budynku przy ulicy L. Stuokos-Gucevičiaus 9 oraz po odcinku ulicy Totorių od ulicy Šv. Ignoto do ulicy Liejyklos, z wyjątkiem transportu uczestników wydarzeń.

W tym samym dniu w godz. 11.30–13 ruch zostanie wstrzymany na ulicy Universiteto i odcinku ulicy Liejyklos od S. Skapo do ulicy Totorių (wyjątek dotyczy uczestników wydarzeń), a w godz. 14–16 zostanie tymczasowo zamknięty prospekt Giedymina.

Według informacji przekazanych przez samorząd, pozwolenia wydane mieszkańcom i przedsiębiorstwom na parkowanie samochodów na płatnych miejscach parkingowych w strefie niebieskiej w dniach 14–16 lutego będą ważne również na innych miejscach parkingowych.

16 lutego — bezpłatny transport publiczny

Mieszkańcy Wilna i goście miasta będą mogli bezpłatnie korzystać z transportu publicznego w Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego.

Według samorządu miasta Wilna trolejbusy i autobusy będą kursowały w dniu świątecznym zgodnie z rozkładem weekendowym. Biorąc pod uwagę całodzienne uroczystości i planowany większy ruch pasażerski, autobusy linii 1G, 3G-A i 53 oraz trolejbusy linii 2, 3 i 7 będą kursowały częściej.

