– Najwięcej emigrantów do urzędów pracy (63 proc.) zgłosiło się w dużych miastach: w Szawlach (270 osób), Wilnie (230), Kownie (190) i Poniewieżu (170). W mniejszych miejscowościach najwięcej rejestrujących się było w Szyłokarczmie (Šilutė) – 190 osób – oraz w Kiejdanach (90). Pod względem wykształcenia 44 proc. emigrantów nie posiada kwalifikacji zawodowych, 38 proc. ma wykształcenie zawodowe, a 18 proc. – wyższe – poinformowano „Kurier Wileński” w Urzędzie Zatrudnienia.

Kierunki migracji się odwróciły

Osoby rejestrujące się nie mają obowiązku podawania państwa, z którego wróciły, dlatego dokładne dane dotyczące wszystkich kierunków powrotów nie są gromadzone. Na podstawie dostępnych informacji oraz ogólnych trendów migracyjnych można jednak zauważyć, że najczęściej powroty dotyczą krajów, w których w ostatnich latach przebywało i pracowało najwięcej obywateli Litwy.

Wśród nich dominują: Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy, Irlandia oraz Niderlandy. Są to państwa oferujące szerokie możliwości zatrudnienia, szczególnie w sektorach, takich jak: budownictwo, przemysł, usługi, opieka zdrowotna czy logistyka. Właśnie w tych branżach wielu emigrantów zdobywało doświadczenie zawodowe, które po powrocie może być wykorzystane na litewskim rynku pracy.

Kierunki te od lat pozostają najważniejszymi destynacjami emigracyjnymi Litwinów, dlatego naturalne jest, że również największy strumień migracji powrotnej obserwowany jest właśnie z tych krajów.

Powracający podejmują pracę w przemyśle przetwórczym, handlu hurtowym i detalicznym, w firmach zajmujących się naprawą pojazdów silnikowych i motocykli. Część z nich wybiera sektor budowlany, administracyjny, usługowy lub ochronę zdrowia i opiekę społeczną.

Kompetencje zdobyte za granicą

Dane Urzędu Zatrudnienia pokazują, że powrót na litewski rynek pracy nie przebiega jednakowo dla wszystkich. W ciągu 12 miesięcy od rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia pracę podjęła ponad połowa powracających – 1871 osób (53,7 proc.). Z nich 450 rozpoczęło pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, a 318 wybrało samozatrudnienie lub założenie własnej działalności.

Coraz więcej osób planujących powrót na Litwę nie traktuje go jako spontanicznej decyzji, lecz jako przemyślany krok poprzedzony analizą rynku pracy. Jeszcze przed wyjazdem z zagranicy aktywnie poszukują informacji o aktualnych ofertach zatrudnienia, poziomie wynagrodzeń, zapotrzebowaniu na konkretne kwalifikacje oraz możliwościach rozwoju zawodowego w poszczególnych regionach kraju. Często kontaktują się z pracodawcami, uczestniczą w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach online lub korzystają z narzędzi cyfrowych umożliwiających porównanie warunków pracy i życia.

Z monitoringu Urzędu Zatrudnienia wynika, że zmienia się podejście pracodawców. Coraz częściej dostrzegają oni wartość kompetencji zdobytych za granicą: znajomość języków obcych, doświadczenie w międzynarodowym środowisku, umiejętność pracy według wysokich standardów jakości czy większą samodzielność i elastyczność. Doświadczenie w zagranicznych firmach bywa postrzegane jako atut świadczący o otwartości, mobilności i gotowości do podejmowania wyzwań.

W efekcie proces ponownej integracji na rynku pracy staje się dla wielu powracających sprawniejszy, a ich kwalifikacje coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w ofertach pracy wymagających wyższych kompetencji lub w decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

– Powrót staje się odpowiedzialnym wyborem. Dlatego wielu powracających stosunkowo płynnie znajduje zatrudnienie, często w obszarach wymagających wysokich kwalifikacji lub rozpoczyna własną działalność gospodarczą – mówi Agnė Skučaitė-Leonavičienė, koordynatorka inicjatywy Urzędu Zatrudnienia „Może na Litwę?”.

Według wstępnych danych za 2025 r. na Litwę powróciło 21,6 tys. osób, a 15,2 tys. wyjechało. W 2024 r. powróciło 18,9 tys. mieszkańców, a wyjechało 9,5 tys. Chociaż liczba powrotów w ciągu roku wzrosła, zwiększył się też odpływ emigracyjny, dlatego bilans migracyjny pozostał niestabilny.

W ciągu 12 miesięcy od rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia pracę podjęła ponad połowa powracających – 1871 osób. Z nich 450 rozpoczęło pracę wymagającą wysokich kwalifikacji, a 318 wybrało samozatrudnienie lub założenie działalności gospodarczej. Powracający włączyli się w rynek pracy, zasilając kadry przemysłu przetwórczego, handlu hurtowego i detalicznego oraz firm zajmujących się naprawą pojazdów silnikowych i motocykli. Część z nich wybrała sektor budowlany, administracyjny lub usługowy.

Życie nie ogranicza się do dużych miast

Powracający wybierają do życia także regiony. Na mapie spotkań Urzędu Zatrudnienia z osobami powracającymi w 2025 r. znalazły się: Elektreny, Ignalina, Telsze, Możejki, Malaty, Kiejdany, Radziwiliszki i Rosienie. Indywidualne konsultacje były udzielane w większości miast kraju.

Jak zaznaczyła Agnė Skučaitė-Leonavičienė, w ubiegłym roku samorządy aktywnie przyczyniały się do sprawnej integracji powracających: – Wielu merów, starostów i placówek oświatowych dążyło do tego, aby powracający Litwini czuli się oczekiwani i zauważeni. Niektóre samorządy odwiedzały nawet wydarzenia litewskich społeczności za granicą, wzmacniając więzi jeszcze przed powrotem. Mamy nadzieję, że te inicjatywy będą kontynuowane także w tym roku.

Urząd Zatrudnienia zachęca do planowania powrotu jeszcze podczas pobytu za granicą – do zapoznawania się z możliwościami pracy, regionami, potrzebami i wymaganiami pracodawców. W tym celu stworzono praktyczne narzędzia i usługi.

Litwini mieszkający za granicą są zapraszani na spotkania z zespołem inicjatywy „Może na Litwę?”. W ubiegłym roku zorganizowano ponad 20 wydarzeń dla Litwinów mieszkających za granicą – dla studiującej młodzieży, młodych profesjonalistów i rodzin. Spotkania odbyły się nie tylko na Litwie, lecz także w: Londynie, Amsterdamie, Kopenhadze, Monachium, Sztokholmie, Oslo i innych miastach.

Cyfrowe narzędzie „Mapa regionów Litwy” umożliwia porównanie rynków pracy, wynagrodzeń, usług i warunków życia w różnych samorządach. Daje to możliwość realistycznej oceny, gdzie i na jakich warunkach można się osiedlić po powrocie. Z narzędzia skorzystano już 41 tys. razy.

– Inicjatywy wspierające migrację powrotną oraz bezpośrednia komunikacja z powracającymi Litwinami pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby ludzi i dostarczać jaśniejszych informacji tym, którzy dopiero planują przeprowadzkę na Litwę. Przy odpowiednim wsparciu, informacji i współpracy powrót może być udaną i długoterminową decyzją, dlatego zachęcamy do odważnego i aktywnego interesowania się różnymi możliwościami – dodaje przedstawicielka Urzędu Zatrudnienia.

Czytaj więcej: Stabilność na rynku pracy? Prof. Grużewski: „Nie mamy innej możliwości niż migranci”