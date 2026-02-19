Więcej
    Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” otrzymała od Wileńskiej Szkoły Początkowej na Antokolu zaproszenie Czytelników na Dzień Otwartych Drzwi. Treść zaproszenia publikujemy poniżej.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Fot. Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu

    Społeczność Wileńskiej Szkoły Początkowej na Antokolu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na wyjątkowy Dzień Otwartych Drzwi! To doskonała okazja, aby z bliska poznać szkołę, spotkać nauczycieli, zobaczyć sale lekcyjne i poczuć atmosferę miejsca.

    Wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 28 lutego o godz. 10:00 w Wileńskiej Szkole Początkowej na Antokolu (ul. Šilo 15).

    Dlaczego warto wybrać Wileńską Szkołę Początkową na Antokolu?

    W naszej szkole dostrzegamy potencjał każdego ucznia — zarówno tego, który już dziś wyróżnia się talentem, jak i tego, który potrzebuje więcej wsparcia i czasu. Kameralna atmosfera sprzyja indywidualnemu podejściu do nauczania.

    Zaangażowana i nowoczesna kadra

    Nasz zespół tworzą młodzi, wykwalifikowani i pełni pasji pedagodzy, którzy nie tylko uczą, ale inspirują.

    Skuteczna i nowoczesna nauka języka litewskiego

    Szczególną uwagę przykładamy do wysokiego poziomu nauczania języka litewskiego. Realizujemy rozszerzony program nauki, wzbogacony o dodatkowe zajęcia i nowoczesne metody pracy. Dbamy o to, by nauka była efektywna, ale też ciekawa i angażująca.

    Ruch i zdrowy rozwój

    Plan dnia dostosowany jest do potrzeb najmłodszych. Oprócz zajęć edukacyjnych dzieci korzystają z długich przerw na świeżym powietrzu, co sprzyja koncentracji, zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

     Bogata oferta zajęć dodatkowych

    Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów poprzez szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: kółko języka angielskiego, rozszerzone zajęcia z języka litewskiego, kółko logicznego myślenia, klub młodego czytelnika, koszykówka, teatrzyk, karate, piłkę nożną, robotykę

    Każde dziecko może odkryć swoje talenty i rozwijać je w przyjaznym środowisku.

    Pielęgnowanie polskiej kultury i języka

    Pielęgnujemy wartości i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dbamy o piękno języka polskiego oraz tożsamość kulturową naszych uczniów, nawiązując współpracę z placówkami i instytucjami w Polsce.

    Ścisła współpraca z rodzicami

    Wierzymy, że najlepsze efekty wychowawcze i edukacyjne osiąga się dzięki partnerstwu szkoły i domu. Regularnie współpracujemy z rodzicami, organizujemy wspólne spotkania, uroczystości i wydarzenia szkolne, budując prawdziwą, zaangażowaną społeczność.

    Doskonała lokalizacja

    Położenie szkoły umożliwia organizowanie licznych wycieczek i zajęć edukacyjnych poza klasą. Nauka nie ogranicza się do podręczników — świat staje się naturalnym miejscem zdobywania wiedzy.

    Nowoczesność i rozwój

    Szkoła działa według metody ciągłego doskonalenia, aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych i inicjatywach rozwijających kreatywność, współpracę oraz kompetencje komunikacyjne uczniów.

    Dołączcie do naszej społeczności i zobaczcie, jak wspólnie tworzymy miejsce sprzyjające nauce, rozwojowi i budowaniu pięknych szkolnych wspomnień.

    Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu

