    Minister obrony Izraela: przypuściliśmy prewencyjny atak na Iran

    Izrael ogłosił rozpoczęcie prewencyjnego uderzenia na Iran, donosi agencja „Reuters”.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Minister spraw zagranicznych Izraela Israel Kac Fot. EPA-ELTA

    Według gazety „The New York Times”, która powołuje się na urzędników rządu USA, Stany Zjednoczone uczestniczą w ataku na Iran. Według izraelskich źródeł wojskowych, atak militarny na Iran został uzgodniony ze Stanami Zjednoczonymi.

    „Państwo Izrael rozpoczęło prewencyjny atak na Iran, aby wyeliminować zagrożenie dla państwa izraelskiego” – oświadczył w sobotę  28 lutego izraelski minister obrony Israel Kac. Według irańskich mediów państwowych w centrum Teheranu rozległy się trzy wybuchy. Pojawił się dym.

    Dziennikarze agencji AFP poinformowali ponadto o hałasie nad miastem, którego przyczyny nie są na razie znane.

    Według irańskiej agencji informacyjnej „Isna” jeden słup dymu unosi się w pobliżu centrum dzielnicy, w której znajduje się rezydencja duchowego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, a także pałac prezydencki.

    W Izraelu ogłoszono alarm powietrzny, aby ostrzec mieszkańców przed możliwym odwetem Iranu, poinformowało izraelskie wojsko. Izraelska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla samolotów cywilnych.

    Israel Kac ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju.

    Izrael już w zeszłym roku prowadził działania wojenne przeciwko Iranowi. Nowa ofensywa rozpoczęła się zaledwie dwa dni po nowych rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie programu jądrowego Teheranu.

    W negocjacjach w Genewie nie osiągnięto przełomu. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi atakami zbrojnymi w ostatnich tygodniach. Niedawno dał Iranowi czas na osiągnięcie porozumienia do początku marca.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA, PAP

