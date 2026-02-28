Minister obrony Izraela: przypuściliśmy prewencyjny atak na Iran

Według gazety „The New York Times”, która powołuje się na urzędników rządu USA, Stany Zjednoczone uczestniczą w ataku na Iran. Według izraelskich źródeł wojskowych, atak militarny na Iran został uzgodniony ze Stanami Zjednoczonymi.

„Państwo Izrael rozpoczęło prewencyjny atak na Iran, aby wyeliminować zagrożenie dla państwa izraelskiego” – oświadczył w sobotę 28 lutego izraelski minister obrony Israel Kac. Według irańskich mediów państwowych w centrum Teheranu rozległy się trzy wybuchy. Pojawił się dym.

Dziennikarze agencji AFP poinformowali ponadto o hałasie nad miastem, którego przyczyny nie są na razie znane.

Według irańskiej agencji informacyjnej „Isna” jeden słup dymu unosi się w pobliżu centrum dzielnicy, w której znajduje się rezydencja duchowego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, a także pałac prezydencki.

W Izraelu ogłoszono alarm powietrzny, aby ostrzec mieszkańców przed możliwym odwetem Iranu, poinformowało izraelskie wojsko. Izraelska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla samolotów cywilnych.

Israel Kac ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju.

Izrael już w zeszłym roku prowadził działania wojenne przeciwko Iranowi. Nowa ofensywa rozpoczęła się zaledwie dwa dni po nowych rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie programu jądrowego Teheranu.

W negocjacjach w Genewie nie osiągnięto przełomu. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi atakami zbrojnymi w ostatnich tygodniach. Niedawno dał Iranowi czas na osiągnięcie porozumienia do początku marca.