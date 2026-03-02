„Rejon wileński jest samorządem pierścieniowym, dlatego dążymy do równomiernego rozmieszczenia nowych placówek, tak aby pomoc była dostępna jak najbliżej miejsca zamieszkania mieszkańców. Reagując na rosnące zapotrzebowanie na domy zamieszkania zbiorowego w rejonie, dzięki temu projektowi nie tylko stworzymy więcej miejsc, ale również zapewnimy wysoką jakość usług – mieszkańcy otrzymają wsparcie w bezpiecznym, nowoczesnym i odpowiednio przystosowanym środowisku” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Po zrealizowaniu projektu powstanie 30 nowych miejsc – po 10 w każdym domu zamieszkania zbiorowego. W ramach projektu zostaną wykorzystane dwie działki należące do samorządu: we wsi Porudomino przy ul. Mokyklos 1A (gmina Mariampol) oraz we wsi Łoźniki przy ul. Aukštoji 19 (gmina Szaterniki). Znajdujące się tam budynki w stanie awaryjnym zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe budynki przeznaczone na działalność domów zamieszkania zbiorowego. Trzeci obiekt zostanie urządzony we wsi Wesołówka I przy ul. Jaunimo 2 (gmina Podbrzezie) poprzez przeprowadzenie kapitalnego remontu części budynku i dostosowanie go do potrzeb domów zamieszkania zbiorowego.

„Inwestując w nowe, nowoczesne budynki oraz dostosowane otoczenie, tworzymy podstawy dla wysokiej jakości codziennego życia osób z niepełnosprawnościami. Ważne, aby ta przestrzeń stała się nie tylko miejscem świadczenia usług, lecz prawdziwym domem, który sprzyja samodzielności, godności i włączeniu mieszkańców w życie społeczności” – podkreśla wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius.

Wszystkie budynki zostaną w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – powstaną podjazdy, dostosowane miejsca parkingowe, odpowiednie ciągi ruchu, zapewniony będzie wygodny dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz bezpieczne ich użytkowanie.

Każdy dom zamieszkania zbiorowego zostanie wyposażony w meble, niezbędny sprzęt oraz elektryczny mikrobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Przy budynkach powstaną altany, cieplarnie, budynki gospodarcze oraz parkingi, tworząc funkcjonalne i sprzyjające integracji środowisko zamieszkania.

Obecnie w rejonie wileńskim działają dwa domy zamieszkania zbiorowego, w których usługi świadczone są dla 20 osób. Jednak wraz ze wzrostem liczby osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub psychiczną rośnie także zapotrzebowanie na usługi społeczne.

Projekt finansowany jest w ramach programu rozwoju funduszy UE na lata 2021–2027, w ramach działania nr 09-003-02-02-11 (RE) „Zmniejszenie terytorialnych różnic w dobrostanie wrażliwych grup społecznych”, ze środków funduszy UE oraz budżetu państwa Republiki Litewskiej. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2,834 mln euro, z czego 1,4 mln euro stanowią środki UE, 0,980 mln euro – współfinansowanie krajowe, a środki budżetu samorządu – 0,454 mln euro.

Planowane zakończenie realizacji projektu – 31 stycznia 2029 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

