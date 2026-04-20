Przez stulecia było nie tylko uroczystością rodzinną, ale także wydarzeniem społecznym, w którym uczestniczyła cała wieś. Pełne było śpiewu, tańca, humorystycznych przyśpiewek i symbolicznych gestów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każdy element — od stroju panny młodej po oczepiny — niósł ze sobą znaczenie i głęboko zakorzeniony sens obyczajowy.

Panna młoda całowała chleb i przekazywała go panu młodemu, co symbolizowało wspólnotę i odpowiedzialność za przyszły dom… | Fot. Leszek Wątróbski

Powrót do domu

Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów wesela był powrót młodej pary do domu. Drzwi otwierano po uroczystych przyśpiewkach, a rodzice witali nowożeńców chlebem i solą — znakami dostatku, pracy i gościnności. Panna młoda całowała chleb i przekazywała go panu młodemu, co symbolizowało wspólnotę i odpowiedzialność za przyszły dom. Następnie jedna z mężatek podawała jej małe dziecko — gest ten miał zapewnić młodej kobiecie macierzyństwo i płodność. Dopiero z tymi darami państwo młodzi mogli przekroczyć próg domu, za nimi zaś podążali weselni goście.

Strój panny młodej był niezwykle ważnym elementem obrzędu. Na głowie nosiła wieniec ślubny wykonany przez druhny | Fot. Leszek Wątróbski

Ważny element obrzędu

Strój panny młodej był niezwykle ważnym elementem obrzędu. Na głowie nosiła wieniec ślubny wykonany przez druhny. Składał się on z czapeczki oraz przyszytego bukietu drobnych, kolorowych kwiatów, a z tyłu, niczym welon, spływały długie, barwne wstążki. Wieniec był symbolem panieństwa, młodości i czystości — jego utrata w czasie oczepin oznaczała wejście w nowy etap życia.

Po przyjęciu młodych rozpoczynały się tańce. Najpierw spokojniejsze, potem coraz żywsze: oberek, kujawiak, walczyk, polka. Towarzyszyły im improwizowane przyśpiewki, często żartobliwe, komentujące zachowanie kucharek, drużbów, druhen czy muzykantów. Śpiewano nie tylko podczas tańca, ale także przy stołach, co tworzyło atmosferę wspólnoty i radości. Charakterystyczne było również rozmieszczenie weselników — panna młoda siedziała przy stole w towarzystwie starszyzny, natomiast pan młody stał w drzwiach komory. Drużbowie nie zasiadali do stołu, lecz obsługiwali gości i czuwali nad porządkiem.

Kulminacyjne oczepiny

Kulminacyjnym momentem wesela były oczepiny — jeden z najważniejszych obrzędów przejścia w kulturze ludowej. Po obiedzie, gdy wszyscy zostali obdarowani kołaczem, druhny zdejmowały pannie młodej wieniec i wkładały czepiec — symbol zamążpójścia i wejścia w rolę niewiasty. Towarzyszyły temu specjalne pieśni, pełne nostalgii i emocji, śpiewane w imieniu panny młodej. Zanim jednak przyjęła czepiec, dwukrotnie go odrzucała, co podkreślało wagę chwili i trud rozstania z panieństwem. Po oczepinach następowało zbieranie datków na czepiec. Pieniądze wrzucano do miski, a każdy, kto złożył datek, miał prawo zaprosić pannę młodą do krótkiego tańca. Obrzędowi temu towarzyszył śpiew i żywa atmosfera, a całość miała charakter zarówno symboliczny, jak i wspólnotowy — był to moment integrujący wszystkich uczestników wesela.

Chwila zadumy i modlitwa młodych | Fot. Leszek Wątróbski

Rola powieści „Chłopi”

Wesele łowickie wpisuje się w szerszy kontekst niezwykle bogatego folkloru regionu, którego zasięg obejmuje tereny dawnego Księstwa Łowickiego. Folklor ten, dzięki swojej barwności i oryginalności, zdobył renomę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dużą rolę w jego popularyzacji odegrała powieść „Chłopi”, napisana przez Władysława Stanisława Reymonta, który tworzył ją w miejscowości Lipce, położonej na terenie Księstwa Łowickiego. Za to dzieło autor otrzymał Literacką Nagrodę Nobla, a opisywane w nim obrzędy i zwyczaje utrwaliły obraz kultury ludowej regionu.

Nie sposób mówić o Łowiczu bez wspomnienia o strojach ludowych. Słynne „pasiaki”, noszone przez Księżaków Łowickich od przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XIX w., zachwycają bogactwem barw i wzorów. Stroje te były kosztowne i trwałe — często jeden komplet służył przez wiele lat, a kobiety nosiły strój otrzymany w posagu niemal przez całe życie. Z biegiem czasu strój łowicki ewoluował, a największy wpływ na jego zmiany miały młode kobiety, które pragnęły wzbogacać go o nowe hafty i detale.

Błogosławieństwo matki | Fot. Leszek Wątróbski

Tańce i rękodzieło ludowe

Równie istotnym elementem folkloru są tańce. Oberek, jeden z najpopularniejszych tańców weselnych w regionie, wyróżniał się dynamiką i zmianami kierunku wirowania, zapowiadanymi okrzykiem drużby. Oprócz niego tańczono także kujona, chodzonego oraz różnorodne walczyki, które do dziś są prezentowane przez zespoły ludowe.

Dopełnieniem łowickiej tradycji jest rękodzieło ludowe. Wycinanki — kodry, gwiozdy i tasiemki — oraz charakterystyczne „pająki” wykonywane ze słomy, bibuły i nici, stanowią nie tylko ozdobę wnętrz, ale także symbol regionalnej tożsamości. Motywy kwiatowe, roślinne i koguty, znane z wycinanek, do dziś inspirują artystów i projektantów. Choć współczesne wesela coraz rzadziej sięgają po pełny ceremoniał ludowy, warto pamiętać o bogactwie i znaczeniu łowickich tradycji. To one tworzą niepowtarzalny obraz kultury, w której radość, symbolika i wspólnota splatają się w barwną opowieść o życiu, miłości i ciągłości pokoleń.