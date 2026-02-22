„W 2025 roku na przystosowanie mieszkań przeznaczono rekordową kwotę 300 tys. euro, co umożliwiło rozszerzenie zakresu pomocy i wsparcie większej liczby mieszkańców. Rozumiejąc rosnące potrzeby, w tym roku ponownie zapraszamy do składania wniosków, aby wspólnie znaleźć i wdrożyć najbardziej odpowiednie rozwiązania dla Państwa domów” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W 2025 roku na przystosowanie mieszkań przeznaczono 300 tys. euro (180 tys. euro z budżetu państwa i 120 tys. euro z budżetu samorządu). Było to największe wsparcie finansowe kiedykolwiek przeznaczone na ten cel w rejonie wileńskim, dzięki któremu przystosowano 27 mieszkań. Zakres prac objął m.in. montaż wind, podjazdów, ramp oraz remonty łazienek i instalację systemów oczyszczania ścieków, co znacząco poprawiło komfort życia mieszkańców.

„Każdy mieszkaniec zasługuje na środowisko, w którym może żyć wygodnie i bezpiecznie, a bariery fizyczne nie utrudniają codziennego funkcjonowania. Rozumiemy, że nawet niewielkie zmiany – od obniżenia progów po dostosowanie wysokości kranów do poziomu dostępnego dla użytkownika – zasadniczo poprawiają samopoczucie i zwiększają samodzielność osoby” – podkreśla wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dostosowanie mieszkania może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) lub mailowo: vrsa@vrsa.lt.

We wniosku należy podać imię i nazwisko osoby, której mieszkanie ma zostać przystosowane oraz przedstawiciela (jeśli dotyczy), adres zamieszkania i dane kontaktowe, a także pożądany sposób organizacji prac dostosowawczych (informację tę można również przekazać Komisji ds. przystosowania mieszkań osobom z niepełnosprawnościami podczas wizytacji w danym mieszkaniu).

Wymagane dokumenty (oryginały lub kopie):

dokument tożsamości osoby oraz przedstawiciela (jeśli wniosek składa przedstawiciel) lub zezwolenie na pobyt;

dokumenty potwierdzające prawo do pierwszeństwa (jeśli przysługuje), np. wyciąg z dokumentacji medycznej – formularz nr 027/a w przypadku przyznanych zabiegów dializy;

wyciąg z dokumentacji medycznej (formularz nr 027/a) lub inne zaświadczenie lekarskie, jeśli konieczne jest ponowne dostosowanie z powodu pogorszenia zdrowia;

pisemną zgodę właściciela mieszkania na przystosowanie lokalu (jeśli osoba, której dotyczy wniosek, nie jest właścicielem) (nie dotyczy mieszkań socjalnych i samorządowych);

dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby (np. akt urodzenia, pełnomocnictwo).

Więcej informacji o tym, kto ma prawo do przystosowanie mieszkania, komu przysługuje pierwszeństwo przy tworzeniu listy oraz jakie są sposoby organizacji prac, można znaleźć na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

Warto zaznaczyć, że wnioski o przystosowanie mieszkań są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy, jednak tylko te złożone do 1 marca 2026 r. zostaną wpisane na listę realizacji w bieżącym roku.

W sprawach dotyczących przystosowania mieszkań osobom z niepełnosprawnościami informacji udziela starsza specjalistka Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Dainoravičienė, tel. +370 5 275 0036, e-mail: Jolanta.Dainoraviciene@vrsa.lt

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego