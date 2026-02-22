Więcej
    Strona głównaSamorządy

    Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do składania wniosków o przystosowanie mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami w roku 2026

    Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca mieszkańców rejonu wileńskiego z niepełnosprawnościami do skorzystania z możliwości złożenia wniosków o przystosowanie mieszkania do 1 marca 2026 r. Wnioski złożone do tego dnia zostaną wpisane na listę realizacji prac w bieżącym roku.

    Autor: Inf. ASRW
    Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb – od remontów łazienek po zaawansowane platformy schodowe | Fot. Zdjęcie ilustracyjne: canva.com

    Czytaj również...

    „W 2025 roku na przystosowanie mieszkań przeznaczono rekordową kwotę 300 tys. euro, co umożliwiło rozszerzenie zakresu pomocy i wsparcie większej liczby mieszkańców. Rozumiejąc rosnące potrzeby, w tym roku ponownie zapraszamy do składania wniosków, aby wspólnie znaleźć i wdrożyć najbardziej odpowiednie rozwiązania dla Państwa domów” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    W 2025 roku na przystosowanie mieszkań przeznaczono 300 tys. euro (180 tys. euro z budżetu państwa i 120 tys. euro z budżetu samorządu). Było to największe wsparcie finansowe kiedykolwiek przeznaczone na ten cel w rejonie wileńskim, dzięki któremu przystosowano 27 mieszkań. Zakres prac objął m.in. montaż wind, podjazdów, ramp oraz remonty łazienek i instalację systemów oczyszczania ścieków, co znacząco poprawiło komfort życia mieszkańców.

    „Każdy mieszkaniec zasługuje na środowisko, w którym może żyć wygodnie i bezpiecznie, a bariery fizyczne nie utrudniają codziennego funkcjonowania. Rozumiemy, że nawet niewielkie zmiany – od obniżenia progów po dostosowanie wysokości kranów do poziomu dostępnego dla użytkownika – zasadniczo poprawiają samopoczucie i zwiększają samodzielność osoby” – podkreśla wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius.

    Jak złożyć wniosek?

    Wniosek o dostosowanie mieszkania może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) lub mailowo: vrsa@vrsa.lt.

    We wniosku należy podać imię i nazwisko osoby, której mieszkanie ma zostać przystosowane oraz przedstawiciela (jeśli dotyczy), adres zamieszkania i dane kontaktowe, a także pożądany sposób organizacji prac dostosowawczych (informację tę można również przekazać Komisji ds. przystosowania mieszkań osobom z niepełnosprawnościami podczas wizytacji w danym mieszkaniu).  

    Wymagane dokumenty (oryginały lub kopie):

    • dokument tożsamości osoby oraz przedstawiciela (jeśli wniosek składa przedstawiciel) lub zezwolenie na pobyt;
    • dokumenty potwierdzające prawo do pierwszeństwa (jeśli przysługuje), np. wyciąg z dokumentacji medycznej – formularz nr 027/a w przypadku przyznanych zabiegów dializy;
    • wyciąg z dokumentacji medycznej (formularz nr 027/a) lub inne zaświadczenie lekarskie, jeśli konieczne jest ponowne dostosowanie z powodu pogorszenia zdrowia;
    • pisemną zgodę właściciela mieszkania na przystosowanie lokalu (jeśli osoba, której dotyczy wniosek, nie jest właścicielem) (nie dotyczy mieszkań socjalnych i samorządowych);
    • dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby (np. akt urodzenia, pełnomocnictwo).

    Więcej informacji o tym, kto ma prawo do przystosowanie mieszkania, komu przysługuje pierwszeństwo przy tworzeniu listy oraz jakie są sposoby organizacji prac, można znaleźć na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

    Warto zaznaczyć, że wnioski o przystosowanie mieszkań są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy, jednak tylko te złożone do 1 marca 2026 r. zostaną wpisane na listę realizacji w bieżącym roku.

    W sprawach dotyczących przystosowania mieszkań osobom z niepełnosprawnościami informacji udziela starsza specjalistka Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Dainoravičienė, tel. +370 5 275 0036, e-mail:  Jolanta.Dainoraviciene@vrsa.lt

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Ochrona zdrowia w rejonie wileńskim w 2025 roku – realne zmiany, modernizacja i rozwój

    Afisze

    Więcej od autora

    Samorządy

    Rejon wileński inicjuje nowy system wspierania talentów sportowych: przewidziano premie za zwycięstwa

    „Do tej pory w rejonie wileńskim brakowało jednolitego systemu motywowania sportowców, na co niejednokrotnie zwracali uwagę sami przedstawiciele społeczności sportowej. To oczywiste, że samorząd o takiej skali i potencjale...
    Samorządy

    Ochrona zdrowia w rejonie wileńskim w 2025 roku – realne zmiany, modernizacja i rozwój

    „Widzimy wyraźny i konsekwentny postęp. Rozszerzanie usług medycznych, podnoszenie wynagrodzeń pracowników oraz poprawa warunków pracy pozwalają przyciągać potrzebnych specjalistów i zmniejszać nierówności w systemie ochrony zdrowia. Naszym niezmiennym priorytetem...
    Samorządy

    Wybrano najlepszą koncepcję architektoniczną Geograficznego Centrum Europy w rejonie wileńskim

    „Geograficzne Centrum Europy to nie tylko miejsce symboliczne, ważne dla Litwy i całej Europy – to przestrzeń, która w przyszłości stworzy dużą wartość dodaną dla młodego pokolenia. Wierzę, że...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.