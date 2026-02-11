Więcej
    Ochrona zdrowia w rejonie wileńskim w 2025 roku – realne zmiany, modernizacja i rozwój

    Rok 2025 był dla Samorządu Rejonu Wileńskiego okresem znaczących osiągnięć w dziedzinie ochrony zdrowia. Inwestycje w placówki medyczne, personel oraz rozwój usług pozwoliły nie tylko poprawić jakość opieki zdrowotnej, lecz także wzmocnić zaufanie pacjentów. Główne placówki medyczne rejonu – Przychodnia Rejonu Wileńskiego oraz Przychodnia w Niemenczynie – zwiększyły zakres usług, wzmocniły zespoły medyczne i odnotowały wzrost przychodów.

    Autor: Inf. ASRW
    Odnowione przestrzenie Przychodni Rejonu Wileńskiego zapewniają pacjen- tom komfort i sprawniejszą obsługę | Fot. vrsa.lt

    „Widzimy wyraźny i konsekwentny postęp. Rozszerzanie usług medycznych, podnoszenie wynagrodzeń pracowników oraz poprawa warunków pracy pozwalają przyciągać potrzebnych specjalistów i zmniejszać nierówności w systemie ochrony zdrowia. Naszym niezmiennym priorytetem pozostaje zapewnienie wysokiej jakości, dostępnej opieki zdrowotnej blisko miejsca zamieszkania” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Przychodnia Rejonu Wileńskiego: więcej pacjentów, nowocześniejsze przestrzenie

    W 2025 roku Przychodnię Rejonu Wileńskiego wybrało 1081 nowych pacjentów. W minionym roku placówka zrealizowała istotne zmiany w infrastrukturze i organizacji usług: odnowiono ambulatoria w Pogirach, Czarnym Borze i Mickunach, a w Przychodni Rejonu Wileńskiego urządzono nowe, współczesne przestrzenie Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego i Oddziału Medycyny Rodzinnej, a także pomieszczenia sterylizacji oraz szatnię dla personelu.

    Ponadto rozpoczęto projekt utworzenia oddziału chirurgii jednego dnia, którego realizacja umożliwi pacjentom korzystanie z określonych usług chirurgicznych na miejscu, bez hospitalizacji, oszczędzając czas i zmniejszając kolejki w szpitalach.

    Po odnowieniu przestrzeni w gabinetach pielęgniarskich wszystkie niezbędne pomiary mogą być wykonane podczas jednej wizyty. Wzmocniono również realizację programów profilaktycznych oraz wdrożono system „zielonych korytarzy”, umożliwiający szybszy dostęp do lekarzy specjalistów.

    Efektywny system pracy i szeroki zespół specjalistów skróciły kolejki – wizyty u chirurga, urologa, laryngologa czy ginekologa odbywają się zazwyczaj w ciągu tygodnia, a niekiedy nawet w dniu zgłoszenia.

    Przychodnia w Niemenczynie: nowe centrum rehabilitacji medycznej i większa dostępność

    W 2025 r. w Przychodni w Niemenczynie otwarto nowoczesne centrum fizjoterapii i rehabilitacji medycznej z gabinetami masażu, fizjoterapii, ergoterapii oraz kinezyterapii, co przełożyło się na niemal trzykrotny wzrost liczby świadczonych usług w porównaniu z rokiem 2024.

    Jednocześnie wyremontowano gabinety lekarzy rodzinnych i zabiegowych, odnowiono sprzęt oraz wydłużono godziny pracy gabinetów zabiegowych, elektrokardiografii i fizjoterapii.

    W celu zapewnienia dostępności usług mieszkańcom nawet najbardziej oddalonych miejscowości rejonu, w 2025 roku realizacja programów badań przesiewowych raka piersi, szyjki macicy, prostaty, jelita grubego oraz chorób układu krążenia była trzykrotnie wyższa niż w 2024 r.

    Rosnące wynagrodzenia i nowi specjaliści

    Wzrost efektywności obu przychodni przełożył się także na wzrost finansowy: przychody Przychodni w Niemenczynie wzrosły o ponad 20 proc. i ok. 33 proc. w Przychodni Rejonu Wileńskiego. Część tych środków zainwestowano w kadry – wynagrodzenia wzrosły o 9–26 proc. Zespół medyczny Przychodni Rejonu Wileńskiego powiększył się o 100 osób, natomiast w Niemenczynie o 10 specjalistów, w tym lekarzy i rehabilitantów.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z przychodniami planuje już kolejne projekty: opracowanie projektu nowego budynku Przychodni w Niemenczynie, zakup mobilnego ambulatorium i mobilnego gabinetu stomatologicznego, wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa, dalsze remonty placówek ochrony zdrowia i inne inicjatywy.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

