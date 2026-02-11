„Widzimy wyraźny i konsekwentny postęp. Rozszerzanie usług medycznych, podnoszenie wynagrodzeń pracowników oraz poprawa warunków pracy pozwalają przyciągać potrzebnych specjalistów i zmniejszać nierówności w systemie ochrony zdrowia. Naszym niezmiennym priorytetem pozostaje zapewnienie wysokiej jakości, dostępnej opieki zdrowotnej blisko miejsca zamieszkania” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Przychodnia Rejonu Wileńskiego: więcej pacjentów, nowocześniejsze przestrzenie

W 2025 roku Przychodnię Rejonu Wileńskiego wybrało 1081 nowych pacjentów. W minionym roku placówka zrealizowała istotne zmiany w infrastrukturze i organizacji usług: odnowiono ambulatoria w Pogirach, Czarnym Borze i Mickunach, a w Przychodni Rejonu Wileńskiego urządzono nowe, współczesne przestrzenie Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego i Oddziału Medycyny Rodzinnej, a także pomieszczenia sterylizacji oraz szatnię dla personelu.

Ponadto rozpoczęto projekt utworzenia oddziału chirurgii jednego dnia, którego realizacja umożliwi pacjentom korzystanie z określonych usług chirurgicznych na miejscu, bez hospitalizacji, oszczędzając czas i zmniejszając kolejki w szpitalach.

Po odnowieniu przestrzeni w gabinetach pielęgniarskich wszystkie niezbędne pomiary mogą być wykonane podczas jednej wizyty. Wzmocniono również realizację programów profilaktycznych oraz wdrożono system „zielonych korytarzy”, umożliwiający szybszy dostęp do lekarzy specjalistów.

Efektywny system pracy i szeroki zespół specjalistów skróciły kolejki – wizyty u chirurga, urologa, laryngologa czy ginekologa odbywają się zazwyczaj w ciągu tygodnia, a niekiedy nawet w dniu zgłoszenia.

Przychodnia w Niemenczynie: nowe centrum rehabilitacji medycznej i większa dostępność

W 2025 r. w Przychodni w Niemenczynie otwarto nowoczesne centrum fizjoterapii i rehabilitacji medycznej z gabinetami masażu, fizjoterapii, ergoterapii oraz kinezyterapii, co przełożyło się na niemal trzykrotny wzrost liczby świadczonych usług w porównaniu z rokiem 2024.

Jednocześnie wyremontowano gabinety lekarzy rodzinnych i zabiegowych, odnowiono sprzęt oraz wydłużono godziny pracy gabinetów zabiegowych, elektrokardiografii i fizjoterapii.

W celu zapewnienia dostępności usług mieszkańcom nawet najbardziej oddalonych miejscowości rejonu, w 2025 roku realizacja programów badań przesiewowych raka piersi, szyjki macicy, prostaty, jelita grubego oraz chorób układu krążenia była trzykrotnie wyższa niż w 2024 r.

Rosnące wynagrodzenia i nowi specjaliści

Wzrost efektywności obu przychodni przełożył się także na wzrost finansowy: przychody Przychodni w Niemenczynie wzrosły o ponad 20 proc. i ok. 33 proc. w Przychodni Rejonu Wileńskiego. Część tych środków zainwestowano w kadry – wynagrodzenia wzrosły o 9–26 proc. Zespół medyczny Przychodni Rejonu Wileńskiego powiększył się o 100 osób, natomiast w Niemenczynie o 10 specjalistów, w tym lekarzy i rehabilitantów.

Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z przychodniami planuje już kolejne projekty: opracowanie projektu nowego budynku Przychodni w Niemenczynie, zakup mobilnego ambulatorium i mobilnego gabinetu stomatologicznego, wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa, dalsze remonty placówek ochrony zdrowia i inne inicjatywy.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego