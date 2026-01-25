„Dla rosnącej społeczności gminy Niemież jest to długo oczekiwana i potrzebna zmiana. W nowej dobudówce znajdą się zarówno nowe klasy, jak i dodatkowe przestrzenie w pełni dostosowane do nowoczesnego procesu nauczania oraz sukcesu każdego dziecka. Planowane jest, że uczniowie w tych pomieszczeniach rozpoczną naukę już pod koniec 2027 roku” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

31 grudnia 2025 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego oficjalnie podpisał umowę o dofinansowanie z Centralną Agencją Zarządzania Projektami na realizację projektu pt. „Zwiększenie dostępności usług edukacyjnych poprzez budowę i wyposażenie dobudówki Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim”. Całkowita wartość projektu przekracza 4 mln euro. Z tej kwoty 2 mln euro stanowią środki z funduszy Unii Europejskiej, 1,4 mln euro — środki z budżetu państwa, a 0,6 mln euro — środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W ramach realizacji projektu przy istniejącym budynku gimnazjum zostanie wybudowane skrzydło o powierzchni około 3 tys. m². Zostaną w nim urządzone 3 oddziały wychowania przedszkolnego oraz 12 klas nauczania początkowego. Nowe pomieszczenia będą komfortowe i dostosowane do potrzeb każdego dziecka, niezależnie od jego możliwości fizycznych.

Obecnie w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu uczy się 647 uczniów. Szacuje się, że aby zapewnić odpowiedni proces nauczania, brakuje ponad 200 miejsc.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego