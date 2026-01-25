Więcej
    Strona głównaSamorządy

    Budowa nowej dobudówki Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu rozpocznie się już tego lata

    Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim czekają duże zmiany — po podpisaniu przez samorząd umowy o dofinansowanie z Centralną Agencją Zarządzania Projektami (lit. CPVA) o wartości 4 mln euro, już tego lata rozpoczną się pierwsze prace budowlane związane z budową nowej dobudówki szkoły. Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowych miejsc kształcenia oraz odpowiedź na potrzeby szybko rozwijającej się miejscowości.

    Autor: Inf. ASRW
    Wizualizacja nowej dobudówki Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
    Wizualizacja dobudówki Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim | Autor wizualizacji: Synergy Solutions

    Czytaj również...

    „Dla rosnącej społeczności gminy Niemież jest to długo oczekiwana i potrzebna zmiana. W nowej dobudówce znajdą się zarówno nowe klasy, jak i dodatkowe przestrzenie w pełni dostosowane do nowoczesnego procesu nauczania oraz sukcesu każdego dziecka. Planowane jest, że uczniowie w tych pomieszczeniach rozpoczną naukę już pod koniec 2027 roku” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

    31 grudnia 2025 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego oficjalnie podpisał umowę o dofinansowanie z Centralną Agencją Zarządzania Projektami na realizację projektu pt. „Zwiększenie dostępności usług edukacyjnych poprzez budowę i wyposażenie dobudówki Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rejonie wileńskim”. Całkowita wartość projektu przekracza 4 mln euro. Z tej kwoty 2 mln euro stanowią środki z funduszy Unii Europejskiej, 1,4 mln euro — środki z budżetu państwa, a 0,6 mln euro — środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

    W ramach realizacji projektu przy istniejącym budynku gimnazjum zostanie wybudowane skrzydło o powierzchni około 3 tys. m². Zostaną w nim urządzone 3 oddziały wychowania przedszkolnego oraz 12 klas nauczania początkowego. Nowe pomieszczenia będą komfortowe i dostosowane do potrzeb każdego dziecka, niezależnie od jego możliwości fizycznych.

    Obecnie w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu uczy się 647 uczniów. Szacuje się, że aby zapewnić odpowiedni proces nauczania, brakuje ponad 200 miejsc.

    Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu z nową inwestycją

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Afisze

    Więcej od autora

    Samorządy

    Osiągnięcia, które stały się dumą rejonu wileńskiego

    Uroczyste wręczenie dorocznych nagród odbyło się po raz drugi w historii rejonu wileńskiego.„Cieszy fakt, że inicjatywa tych nagród, zapoczątkowana w 2024 roku, rozwija się pomyślnie i staje się istotną...
    Samorządy

    Rejon wileński w rozkwicie – liczba mieszkańców przekroczyła 120 tys.

    W 2025 r. liczba mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego nadal rosła. Z danych Centrum Rejestrów wynika, że na dzień 1 stycznia 2026 r. w rejonie wileńskim zameldowało się dodatkowo 2321 osób, co zwiększyło łączną liczbę mieszkańców do 120 781.
    Informacje specjalne

    Rząd zatwierdził: 10 wsi rejonu wileńskiego wkrótce stanie się miasteczkami

    „Jest to istotny krok, odpowiadający szybkiemu rozwojowi miejscowości, umożliwiający skuteczniejsze zarządzanie terytoriami, szybszy rozwój infrastruktury oraz rozwiązanie problemów wynikających z dotychczas obowiązujących granic. Projekt obejmuje wszystkie gminy samorządu. Staraliśmy...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.