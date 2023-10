W tym roku szkolnym w gimnazjum w Niemieżu rejonu wileńskiego uczy się prawie 700 uczniów, nauka prowadzona jest w języku litewskim i polskim. W drugiej co do wielkości gminie w rejonie wileńskim brakuje obecnie miejsca dla najmniejszych mieszkańców gminy.

– Gmina Niemież pod Wilnem jest jedną z najszybciej rozwijających się gmin w rejonie. Musimy zapewnić dostęp do edukacji wszystkim dzieciom. Cieszę się, że w gimnazjum w Niemieżu zrealizowano już jeden znaczący projekt – społeczność cieszy się nie tylko z nowego wyremontowanego boiska piłki nożnej, koszykówki itp., ale także ze zmodernizowanych przestrzeni do nauki. Budowa nowej dobudówki będzie kolejnym ważnym wydarzeniem dla społeczności gimnazjum – mówi Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

W nowej dobudówce zlokalizowane zostaną aż trzy grupy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, a także dodatkowe pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, snu, posiłków, sanitariatów itp. W dobudówce zaplanowano co najmniej 12 klas początkowych. Powstaną także szatnie, węzły sanitarne, sala zajęć ruchowych dla uczniów klas początkowych oraz pokój rekreacyjny. Planuje się, że uczniowie klas początkowych będą mieli także nowe laboratorium do prac badawczych. Infrastruktura dobudówki zostanie dostosowana do całodziennej działalności szkoły. Przy budynku planowane jest utworzenie 15 dodatkowych miejsc parkingowych.

Szacuje się, że budowa dobudówki może kosztować ok. 8 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy z budżetu 6 mln euro, pozostałą część środków sfinansuje Unia Europejska. Propozycje projektów dla gimnazjum przygotowała firma ZSA „Synergy Solutions”.

To nie pierwsza inwestycja na terenie Gimnazjum w Niemieżu. Niedawno ukończono warte 1,5 mln wewnętrzne prace modernizacyjne w sali sportowej. W ramach projektu wyremontowano pomieszczenia do nauki: chemii, biologii, fizyki, tańca, technologii, muzyki, aulę, bibliotekę i inne pomieszczenia. Zakupiono nowy sprzęt i meble. Zbudowano nowe boisko sportowe i wyremontowano pozostałe boiska sportowe.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 40 (116) 07-13/10/2023