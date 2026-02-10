„Teraz mniej historycznych błędów, a więcej wspólnej pracy” — mówił podczas obchodów 280. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki Dariusz Litwinowicz, dowódca, Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki litewskiego Związku Strzelców.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach, której przewodniczył ks. proboszcz Marijan Apriszko, modląc się zarówno za Ojczyznę, jak i za wszystkich, którzy swoją postawą ukazywali oddanie służbie narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach | Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczysty apel i wyróżnienia dla strzelców

Po zakończeniu nabożeństwa odbył się uroczysty apel. W jego trakcie wyróżniono najbardziej zaangażowanych strzelców z Kompanii Strzeleckiej, dziękując im za działalność oraz wręczając okolicznościowe podziękowania.

Nowy etap i wspólna odpowiedzialność

„Dziś otwieramy ważny rozdział księgi, który nosi nazwę kolejny etap. Teraz mniej historycznych błędów, a więcej wspólnej pracy. Myślę, że historię już tworzymy i że wróg, który uważnie się przygląda, również widzi, że także na tej ziemi jest wielu patriotów, którzy chcą bronić swojego kraju. Nas wszystkich łączy miłość do ojczyzny i wzajemny szacunek” — mówił do zebranych Dariusz Litwinowicz, dowódca Kompanii im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Podczas uroczystości Dariusz Wiśniewski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, podkreślał, że Tadeusz Kościuszko jest bohaterem wspólnej wolności. Zaznaczył, że w Polsce Kościuszko jest pamiętany jako jeden z bohaterów narodowych.

Wolność, która wymaga obrony „Tadeusz Kościuszko głosił wolność na krakowskim rynku — wolność, która nieustannie wymaga troski i opieki, a mówiąc wprost, także obrony. Nie miałem przywileju ani szczęścia służyć w jednostce wojskowej czy w jednostce obrony terytorialnej. Trochę Państwu zazdroszczę, że możecie w sposób aktywny przygotowywać się na to, co wszyscy mamy nadzieję, nigdy nie nastąpi” — powiedział Dariusz Wiśniewski.

Na uroczystość przybyli dostojni goście | Fot. Marian Paluszkiewicz

Historia, którą trzeba kontynuować

Minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz podkreślił, że Tadeusz Kościuszko walczył nie po to, abyśmy dziś na nowo tworzyli historię, lecz po to, byśmy ją kontynuowali. Zaznaczył, że dzięki jego wysiłkom, po ponad 200 latach, możemy dziś swobodnie stać i śpiewać nasz hymn. Odnosząc się zarówno do przeszłości, jak i do przyszłości, wskazał na znaczenie ludzi, którzy żyli przed nami, a także na rolę obecnych pokoleń. Jak mówił, dzięki ich staraniom, zaangażowaniu i służbie również młode pokolenie będzie mogło kontynuować historię — „historię, która trwa od wieków i pokazuje całemu światu, czym jest Litwa oraz czym są inne nasze sąsiednie, bratnie kraje”.

Kościuszko jako pomost między narodami

Beata Pietkiewicz, była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego oraz projektantka mody, powiedziała, że Kościuszko jest osobowością wybitną.

„Tak jak dzisiaj mówił nasz dowódca Dariusz Litwinowicz, jest on pomostem między narodami, szczególnie w kontekście relacji między narodem polskim i litewskim. To święto przypomina nam, że mamy bohaterów, którzy promieniują swoją osobowością i działalnością na dwa narody, a nawet więcej. To święto, to spotkanie jest ważne” — podkreśliła Pietkiewicz.

Po zakończeniu nabożeństwa odbył się uroczysty apel | Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowi strzelcy i współczesne wyzwania wolności

5 lipca 2025 r. do Związku Strzelców Litewskich dołączył Czesław Okińczyc — prawnik, prezes Radia „Znad Wilii” oraz Sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy.

„Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Widzimy, co dzieje się wokół Litwy, jaka jest sytuacja na Białorusi i w Ukrainie. My, Polacy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Litwa musi być wolna i niepodległa. Wolność jest możliwa tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnie dbamy o bezpieczeństwo naszej ojczyzny” — mówił Sygnatariusz.

Organizatorem obchodów była 1032. Drużyna Strzelców im. generała Tadeusza Kościuszki. Jej członkowie swoją obecnością, zaangażowaniem i patriotyczną postawą dali wyraz żywej pamięci o dziedzictwie Patrona. Dzięki ich inicjatywie i trosce o narodową tradycję możliwe było godne uczczenie tej rocznicy.

W uroczystości uczestniczyli także: Dariusz Wiśniewski — Konsul Generalny RP w Wilnie, Czesław Okińczyc — prawnik, prezes Radia „Znad Wilii”, sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, Algis Vaitkevičius — wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, radni Samorządu Rejonu Solecznickiego, parafianie, goście oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani mieli okazję spróbować wojskowej zupy, przygotowanej specjalnie na tę okazję. Był to moment rozmów, wymiany wrażeń i wspólnego świętowania, który dodatkowo integrował uczestników i umacniał więzi między nimi.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zebrani mieli okazję spróbować wojskowej zupy, przygotowanej specjalnie na tę okazję | Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj więcej: Obchody 280. urodzin Tadeusza Kościuszki w Turgielach [GALERIA]