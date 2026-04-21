Od dużych miast po mniejsze samorządy

Szacuje się, że po zrealizowaniu projektów renowacji bloków wielomieszkaniowych, które otrzymały wsparcie państwowe, odnowionych zostanie prawie 1,5 mln m² powierzchni bloków wielomieszkaniowych. Najwięcej wniosków nadal pochodzi z Wilna (166) i Kowna (110), jednak coraz wyraźniejsza inicjatywa właścicieli mieszkań odnotowywana jest również w innych miastach.

W Kłajpedzie złożono 39 wniosków, w Telszach — 30, w Poniewieżu — 29, w Wiłkomierzu (Ukmergė) i Kiejdanach— po 28. Tempo renowacji widać również w innych regionach — w Olicie wnioski złożyli mieszkańcy 15 bloków wielomieszkaniowych, w Taurogach — również 15, w Ucianie — 13, a w Mariampolu — 11.

Aušra Bartkevičienė, kierowniczka działu projektów modernizacji bloków wielomieszkaniowych w APVA, podkreśla, że świadczy to o zasadniczej zmianie nastawienia społeczeństwa. „Wyniki tego zaproszenia oceniamy bardzo pozytywnie — otrzymaliśmy rekordową liczbę wniosków. Myślę, że wpływ na to mają aktywni mieszkańcy, zarządcy oraz wsparcie samorządów w postaci różnych zachęt. Pomagają też dobre przykłady zmodernizowanych bloków w sąsiedztwie — widząc je, ludzie łatwiej podejmują decyzję i sami rozpoczynają proces renowacji” — mówi.

Rosnąca odpowiedzialność i innowacyjne technologie

Wybory mieszkańców pokazują, że renowacja jest coraz częściej postrzegana jako kompleksowe rozwiązanie. Coraz więcej projektów obejmuje technologie energii odnawialnej — elektrownie słoneczne, pompy ciepła lub ogrzewanie geotermalne. Takie rozwiązania przewidziano w 589 blokach.

„Wpływ tych rozwiązań zależy od wybranej technologii. Na przykład elektrownie słoneczne na dachu pomagają obniżyć ogólne zużycie prądu, a pompy ciepła lub ogrzewanie geotermalne mogą znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania, a jednocześnie pozwalają zrezygnować z paliw kopalnych” — podkreśla ekspertka.

Ważną rolę odegrały również doświadczenia z ostatniego sezonu grzewczego — wzrost cen oraz zniesienie ulgi VAT na ciepło dostarczane centralnie spowodowały ogromny skok cen i jeszcze bardziej uwydatniły różnice w rachunkach za ogrzewanie w mieszkaniach wyremontowanych i niewyremontowanych.

„Widzimy rosnącą odpowiedzialność mieszkańców — coraz więcej osób rozumie, że trzeba samodzielnie dbać o swoje mieszkanie i jakość życia, jeśli chce się mieszkać wygodnie, ciepło i ładnie. Ostatnia zima ujawniła wady zużytych bloków wielomieszkaniowych, a wyższe rachunki skłoniły do aktywniejszego zainteresowania się renowacją i podejmowania decyzji na jej korzyść” — twierdzi A. Bartkevičienė.

Nowy nabór wniosków już tej jesieni

Średnia wartość jednego projektu renowacji wynosi ok. 1,1 mln euro, a średnia powierzchnia budynku to około 1,7 tys. m². Chociaż finansowanie przeznaczone na ten konkurs zostało zwiększone do 190 mln euro, część wniosków znajduje się obecnie na liście rezerwowej — poszukuje się dla nich dodatkowego finansowania. Właściciele mieszkań, którzy nie zdążyli złożyć wniosków, będą mieli możliwość uczynienia tego za około pół roku.

„Tej jesieni, w październiku, planowany jest nowy nabór do składania wniosków o pomoc państwową na renowację bloków. Zachęcamy mieszkańców, aby nie czekali i zaczęli się przygotowywać już teraz — jeszcze raz obiektywnie ocenić ryzyko związane ze zużyciem budynku oraz korzyści płynące z renowacji” — zauważa A. Bartkevičienė.

Renowacja pozwala nie tylko zmniejszyć zużycie energii i emisję CO₂, ale także zapewnia wyższą jakość życia — mieszkania stają się cieplejsze, wygodniejsze i bardziej atrakcyjne. Jednocześnie wzrasta wartość i popyt na mieszkania w odnowionych budynkach.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė