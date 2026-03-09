Poczta litewska wydała znaczek paralimpijski

W piątek 6 marca poczta litewska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy „Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie”, upamiętniający powrót Litwy do udziału w tym wydarzeniu. Autorką projektu jest artystka Natalija Vaišnorienė. Znaczek o nominale 2 euro został wydany w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.

Prezes Litewskiego Komitetu Paralimpijskiego Mindaugas Bilius podkreślił, że obecny rok ma wyjątkowe znaczenie dla krajowego ruchu paraolimpijskiego. „Dla Litewskiego Komitetu Paralimpijskiego i całego kraju ten rok jest naprawdę wyjątkowy. Po 32 latach przerwy Litwa ponownie powróciła do zimowych igrzysk paraolimpijskich” — powiedziała Mindaugas Bilius.

Litwa uczestniczy w igrzyskach paralimpijskich od 1992 roku i do tej pory zdobyła 37 medali — najwięcej spośród wszystkich krajów bałtyckich. W zimowych igrzyskach paraolimpijskich litewscy sportowcy wystąpili dotąd tylko raz, w 1994 r.

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Mediolanie i Cortinie będą odbywać się w dniach 6-15 marca. W zawodach weźmie udział 665 sportowców, którzy będą rywalizować o 79 kompletów medali.