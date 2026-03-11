Więcej
    Wystąpią gwiazdy nad gwiazdami! Čiurlionis w aranżacji jazzowej w DKP

    Przekrój rozrywek i imprez oferowanych przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest naprawdę szeroki. Tym razem przed nami kolejna niepowtarzalna okazja — Koncert Muzyki Jazzowej. I to z najwyższej półki!

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Afisza: „Čiurlionis w aranżacji jazzowej w DKP”.
    Graf. Organizatorzy

    Już 26 marca 2026 r. w Sali Teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpi Międzynarodowe Trio Kęstutisa Vaiginisa, w którym Michał Barański z Polski zagra na kontrabasie, Shachar Elnatan z Izraela na gitarze, z kolei lider zespołu, Kęstutis Vaiginis, na saksofonach.

    Unikalny koncert i gwiazdorska obsada

    Będzie to unikalna okazja, żeby spędzić wieczór z naprawdę dobrą muzyką w wykonaniu znanych w całej Europie profesjonalnych muzyków sceny jazzowej, którzy wykonają autorskie kompozycje Kęstutisa Vaiginisa.

    Diana Kardis: Jaki będzie repertuar koncertu?

    Kęstutis Vaiginis: Będzie to spektakularne połączenie muzyki Čiurlionisa w aranżacji jazzowej, co jest zjawiskiem niecodziennym oraz moich oryginalnych kompozycji. Koncert jest wydarzeniem wyjątkowym z uwagi na występujących artystów. Michał Barański — światowej sławy muzyk, który kilkukrotnie zdobył tytuł Kontrabasisty Roku, niedawno wydał płytę za którą również uzyskał nominację. Jest niezwykle ceniony przez krytyków, koncertuje z największymi sławami w tej dziedzinie. Wspaniały jest również gitarzysta — sławny muzyk Shachar Elnatan, który urodził się w Izraelu, rezydował w Nowym Jorku, występował z niesamowitymi osobami, nagrał płytę. Bardzo miło mi z tymi muzykami występować i zaprezentować ich publiczności. To naprawdę gwiazdorska obsada też dla publiczności w Polsce, na koncerty tych wykonawców nie jest się łatwo dostać.

    Michał Barański jest multiinstrumentalistą. Czy tym razem zagra na innych instrumentach poza kontrabasem?

    Z Michałem Barańskim koncertujemy już od pięciu-sześciu lat. Tym razem zagra na kontrabasie, a oprócz tego zaśpiewa w stylu indyjskim. Ja z kolei zagram na dwóch saksofonach — tenorowym i sopranowym, żeby muzyka miała więcej barw. Bardzo bliska mi jest polska publiczność, bo często występuję w Warszawie, grałem również w wielu miastach w Polsce, również w filharmonii. Podczas tych koncertów sale są wypełnione do ostatniego miejsca. Polska publika jazzowa, krytycy jazzowi, fotografowie muzyczni mnie znają. Po koncertach miłośnicy muzyki ustawiają się w długich kolejkach po autograf na płycie CD lub winylowej.

    To już nie pierwszy z kolei koncert w takim składzie?

    Rzeczywiście, mieliśmy już dwa koncerty, było pełne obłożenie. W Olicie i Wisagini. Akustyka była świetna i publiczność była zaskoczona, urzeczona występem naszego trio, że było w stanie tak niezwykle przekazać muzykę. Tym razem gorąco zapraszamy wszystkich na koncert do Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wystąpią gwiazdy nad gwiazdami!

    Seweryna Kardis,
    koordynator projektów kulturalnych w DKP w Wilnie

