Cykl koncertów „Polski jazz dobry jest!”

Najlepsi artyści, zaskakujące aranżacje i niezapomniane emocje. Od klasycznych brzmień po nowoczesne eksperymenty – każdy koncert to podróż przez różnorodność jazzu.

Sprawdź nasz harmonogram i wybierz koncert, który Ciebie zainspiruje!

JOACHIM MENCEL QUINTET— ARTISENA|10 LISTOPADA GODZ. 16:00|NIEDZIELA| PAŁAC BALIŃSKICH W JASZUNACH

Artisena to fuzja polskiej i słowiańskiej muzyki ludowej oraz nowoczesnego jazzu. Bazuje na tradycyjnych tańcach ludowych i chociaż w zamyśle kompozytora – Joachima Mencla – muzyka ma „tańczyć” jedynie w duszy, a nie powodować faktycznej fizycznej ekspresji słuchacza, to jednak łączenie nowoczesnych form jazzowych z utworami inspirowanymi polskimi i słowiańskimi tańcami ludowymi takimi jak: polonez, oberek, kujawiak, kołomyjka, czardasz, mazurek czy krakowiak tworzy całkowicie nową jakość. Włączenie muzyki tradycyjnej w nurt uniwersalistyczny nowoczesnego jazzu pozwala szerokiemu, międzynarodowemu odbiorcy na asymilację muzyki słowiańskich korzeni.

Joachim Mencel – pianista, kompozytor, producent muzyczny, prekursor wykonywania współczesnego jazzu na lirze korbowej, dr hab. profesor Akademii Muzycznej im.Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nazywany „romantykiem polskiej pianistyki jazzowej”

Ukończył studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Grał m. in. w zespołach Janusza Muniaka (CD „Contemplation”), Andrzeja Cudzicha (CD „Simple Way”) i Nigela Kennedy’ego. Regularnie współpracuje z amerykańskim klarnecistą Bradem Terrym (płyty „All about spring”, “Colorado”, „Live in Fort Andross”). Ceniony aranżer muzyki wokalnej, pisał i aranżował piosenki dla Ewy Bem (wszystkie piosenki na albumie “Kakadu”), Mieczysława Szcześniaka, Anny Marii Jopek czy zespołów New Life’m i El Greco. Mencel jest autorem kantaty jazzowej na chór, orkiestrę i solistów „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, a także muzyki do filmów, spektakli baletowych i pantomimy.

Joachim Mencel koncertował w wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji, m. in. z autorskim projektem jmTrio (CD “Interludium”). Ponadto współpracował z wieloma cenionymi muzykami, byli wśród nich m. in. Lee Konitz, Dino Saluzzi, Richard Galliano, Dave Liebman, David Friedman, Eddie Henderson, Ronnie Burrage, Charlie Mariano, Rufus Reid, Terry Clarke, Zbigniew Namysłowski, Vitold Rek, Jarosław Śmietana.

W kwietniu 2019 roku w Nowym Jorku Joachim Mencel nagrał muzykę na płytę „Brooklyn Eye”, która ukazała się nakładem amerykańskiej wytwórni Origin Records. Własne kompozycje lidera zagrali wybitni muzycy, których Mencel ceni i podziwia od lat: Steve Cardenas, Scott Colley i Rudy Royston. W 2022 roku odbył trasę po USA ze swoim kwartetem grając muzykę z tej płyty.

Obecnie występuje solo na fortepianie i lirze korbowej, w duecie z saksofonistą Leszkiem Żądło, a także ze swoim kwintetem, z którym wykonuje autorskie kompozycje inspirowane tańcami ludowymi. W 2018 roku wytwórnia For Tune wydała album z tym materiałem zatytułowany „Artisena”.

MATEUSZ POSPIESZALKI QUARTET|15 LISTOPADA GODZ. 18:00|PIĄTEK|CENTRUM KULTURY W SOLECZNIKACH

Lider zespołu Mateusz Pospieszalski to multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, producent i wokalista. Zawodowo na scenie od szesnastego roku życia. Autor solowych projektów, w których znajduje przestrzeń na realizację swoich muzycznych inspiracji. Od 1986 roku członek legendarnego zespołu VOO VOO. Gra na saksofonach, fletach, instrumentach klawiszowych i perkusyjnych, klarnecie basowym i akordeonie. Jeden z najbardziej cenionych polskich producentów i aranżerów muzycznych. Na swoim koncie Mateusz Pospieszalski posiada dziesięć Złotych Płyt oraz Platynowe Płyty.

„Tralala” to eklektyczne muzyczne doświadczenie z pogranicza jazzu alternatywnego, elementów rocka i energetycznych folkowych motywów. Mimo że utwory zachowują formę piosenek, muzyka kwartetu to jazz najwyższej próby, z wirtuozerskimi solówkami i dużą dozą nieprzewidywalności. Niezmiennie Mateusz Pospieszalski pozostaje na scenie żywiołem energii – jest niesamowitą osobowością sceniczną, która w wyjątkowy sposób potrafi nawiązać muzyczna więź ze swoją publicznością.

Mateusz Pospieszalski – saksofon,klarnet

Maksymilian Mucha – kontrabas

Marek Pospieszalski – saksofon

Michał Bryndal – perkusja

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

DOROTA MIŚKIEWICZ I MAREK NAPIÓRKOWSKI|29 LISTOPADA GODZ. 18:00|PIĄTEK|CENTRUM KULTURY W SOLECZNIKACH

Koncert będący fuzją osobowości zwycięzców plebiscytu Jazz Top magazynu Jazz Forum w kategoriach Wokalistka i Gitarzysta Roku. Pokazuje on, jak wiele może się zadziać na scenie i w dźwiękach przy użyciu dwóch podstawowych instrumentów: gitar i głosu Program koncertu obejmuje najbardziej znane utwory z solowych płyt Doroty Miśkiewicz, perły polskiej piosenki oraz standardy jazzowe w nowych interpretacjach.

DOROTA MIŚKIEWICZ

Jeden z najważniejszych polskich głosów jazzowych, kompozytorka, autorka tekstów. Wydała dziewięć autorskich płyt, które nierzadko były nominowane do Fryderyków, a ona sama w ostatnich latach zdobywa tytuł Wokalistki Roku w corocznym rankingu magazynu „Jazz Forum”. 8 września 2023 roku ukazał się jej najnowszy album „Bons Amigos”, nagrany w Rio de Janeiro z ikoną latin jazzu, brazylijskim gitarzystą Toninho Hortą. Zyskał on nominację do Fryderyka 2024 w kategorii Album Roku Jazz, a samą Dorotę nominowano w kategorii Artysta Roku. Dorota Miśkiewicz jest także wizjonerką kreującą śmiałe, artystyczne pomysły. To z jej inicjatywy powstał m.in. bezprecedensowy projekt PIANO.PL, podczas którego po raz pierwszy w historii polskiej muzyki na jednej scenie, w kameralnych duetach z towarzyszeniem Atom String Quartet zaprezentowało się z nią kilkunastu wybitnych polskich pianistów trzech generacji. Otrzymała za nią nominację do Fryderyków oraz prestiżowej nagrody Koryfeusz Polskiej Muzyki. Niezliczona jest liczba kolaboracji, w których brała udział na zaproszenie innych artystów. Jako jedna z nielicznych śpiewała i nagrywała w duecie z Cesarią Evorą, ich wspólna piosenka „UmPincelada” spotkała się ze znakomitym przyjęciem miłośników muzyki na całym świecie. Ponadto ma na swoim koncie współpracę z Nigelem Kennedym, Stefano Bollanim, Davidem Murrayem, Louisem Winsbergiem, Kepą Junkerą, Toninho Hortą, Tomaszem Stańko i całą plejadą artystów polskiej sceny muzycznej. Zakotwiczona w jazzie, chętnie wypływa na szerokie wody innych estetyk muzycznych, nierzadko ekspertmentanych. Od lat można ją usłyszeć na płytach i koncertach Grzegorza Turnaua, do wspólnych projektów zapraszają ją także artyści sceny hip-hopowej (m.in. LUC), współczesnej i awangardowej (Paweł Szamburski, Kwadrofonik, Agata Zubel), chóry (Chór Polskiego Radia) i orkiestry.

MAREK NAPIÓRKOWSKI

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czołowy polski gitarzysta i kompozytor. Od wielu lat realizuje się jako artysta wszechstronny, budując jednocześnie własny, niepowtarzalny język muzyczny. Trudny do zaszufladkowania – z każdym nowym przedsięwzięciem zabiera nas w coraz ciekawsze, intrygujące światy muzyczne, przypieczętowując je marką unikatowego brzmienia. Od początku swojej kariery Napiórkowski pojawia się na szczytach polskich rankingów. Doceniany przez branżę i krytykę – szesnastokrotnie nominowany, a w 2019 wyróżniony statuetką Nagrody Muzycznej FRYDERYK za album „Szukaj w snach”. Laureat nagrody Mateusze Trójki 2018 za album „WAW-NYC” będący, zdaniem kapituły, „muzycznym pomostem pomiędzy Warszawą i Nowym Jorkiem, niepodważalnym dowodem, że muzyka nie granic gatunkowych i geograficznych”. Za ścieżkę dźwiękową do filmu „Bejbis” Andrzeja Saramonowicza otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Filmowej „Orły” 2023 oraz Nagrodę Publiczności w konkursie Krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej w kategorii Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku. Wyróżniony za muzykę do filmu „Miłość i puste słowa” w reżyserii Małgorzaty Imielskiej podczas 48. Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019. Spełnia się także jako kompozytor muzyki teatralnej. W latach 2017-2019 prowadził autorską audycję „Dźwięki nieoczywiste” w Chilli Zet, obecnie jest gospodarzem audycji „Napiór w eterze” na antenie Radia Nowy Świat. Od 2017 roku wykładowca w klasie gitary jazzowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2023 roku posiada tytuł profesora sztuk muzycznych.

KRZYSZTOF ŚCIERAŃSKI — gitara solo|30 LISTOPADA GODZ. 19:00|SOBOTA|KWIARNIA IDEA (MAŁE SOLECZNIKI)

Krzysztof Ścierański to muzyk, którego od lat docenia nie tylko polska, ale także światowa publiczność. Podpora legendarnych zespołów: „Laboratorium”, „String Connection” czy „Air Condition”.

Ścierański jest muzycznym samoukiem (ukończył Pomaturalną Szkołę Ochrony Środowiska). Po kilku latach gry w zespołach muzycznych, m.in. w hardrockowym zespole muzycznym System[1], został w wieku 22 lat basistą jazz-rockowego zespołu Laboratorium, z którym nagrał 5 płyt i zagrał kilkaset koncertów, także za granicą, m.in. na festiwalach w Hiszpanii i w Indiach.

W 1980 na zaproszenie Zbigniewa Namysłowskiego przystąpił do zespołu Air Condition. Na kilka dni przed ogłoszeniem stanu wojennego zagrał pierwszy koncert ze swoim nowym zespołem, String Connection Krzesimira Dębskiego. Po zawieszeniu działalności przez grupę, Ścierański zaczął realizację projektów autorskich.

Obecnie grywa z Bernardem Maselim, a także Zbigniewem Jakubkiem, Markiem Napiórkowskim i Markiem Radulim. Ma na koncie współpracę z artystami reprezentującymi różne gatunki muzyczne, jak Ewa Bem, Tomasz Stańko, Ryszard Sygitowicz, Marek Grechuta, John Porter, Jan Pluta, Grzegorz Ciechowski, Marek Wilczyński, zespół Wilki, zespół Krzak i inni.

Obowiązują bezpłatne wejściówki.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Rejestracja i odbiór:

Centrum Kultury w Solecznikach, tel: +37060314487

Pałac Balińskich w Jaszunach, tel +37067084885

ANNA MARIA JOPEK TRIO|15 GRUDNIA GODZ. 15:00|NIEDZIELA|CENTRUM KULTURY W SOLECZNIKACH

CENA BILETU 15 EUR

Anna Maria Jopek – ur. 14 grudnia 1970 r. w Warszawie. Jako dziecko solistów zespołu Mazowsze dorastała w świecie sztuki. Jej artystyczny i zarazem ludowy charakter odcisnął znaczące piętno na wrażliwości artystycznej wokalistki. W tej estetyce w znacznym zakresie porusza się do dziś. Stylistyczne ramy działalności AMJ tworzą trzy obszary muzycznych doświadczeń: wyniesione z domu zamiłowanie do folkloru, klasyczne wykształcenie muzyczne (absolwentka klasy fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina) i miłość do jazzu. Te trzy płaszczyzny występujące w twórczości Jopek w różnych proporcjach, utrzymują jej twórczość w szerokim spektrum stylistycznym, od (zwłaszcza we wczesnym okresie) utworów w konwencji modern popu, przez oryginalne własne kompozycje stylistycznie autonomiczne, po tę część twórczości, którą często określa się dziś jako „contemporary eclectic jazz”. Wspólną cechą wszystkich jej działań artystycznych jest niezwykła dbałość o poziom. Zarówno w warstwie koncepcyjnej, wykonawczo-interpretacyjnej, jak i produkcyjnej. Ten właśnie poziom profesjonalizmu, najwyższy walor artystyczny i nieustanny rozwój doprowadziły do tego, że dziś AMJ ma na swoim koncie (prócz większości najistotniejszych polskich wykonawców) współpracę z takimi gigantami światowego jazzu jak Pat Metheny, Branford Marsalis, Gonzalo Rubalcaba, Makoto Ozone, Richard Bona. Każdy koncert AMJ, którego można być świadkiem jest małym wycinkiem drogi jej rozwoju, którą nieustannie podąża.

Bilety na koncert ANNY MARII JOPEK do nabycia w Centrum Kultury w Solecznikach, tel: +37060314487, w Pałacu Balińskich w Jaszunach, tel +37067084885, pod linkiem https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/anna-maria-jopek-trio-448451/

Nie przegap szansy na spotkanie z najlepszymi artystami i pasjonatami jazzu.

Dołącz do nas, przekonaj się, że POLSKI JAZZ DOBRY JEST i bądź częścią tej wyjątkowej muzycznej podróży!!

Więcej na stronie: https://salcininkaikultura.lt/pl/2024/10/24/polski-jazz-dobry-jest/

Organizator:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Partner:

Fundacja „Zatrzymać czas”

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KONKURSIE „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2024 – WYDARZENIA I INICJATYWY POLONIJNE”