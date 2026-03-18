Zatrzymani sprzedawcy karfentanylu

Sąd uznał kobietę urodzoną w 1985 r. i mężczyznę urodzonego w 1980 r. za winnych nielegalnego posiadania substancji odurzających w celu ich dystrybucji oraz spożycia części z nich.

Osobom, które były wcześniej wielokrotnie karane, sąd, po zsumowaniu wyroków skazujących z poprzednich wyroków sądowych, skazał kobietę na dwa lata i osiem miesięcy, a mężczyznę na jeden rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności.

Kobieta urodzona w 1976 r., która nabyła od tych osób substancje odurzające w sąsiedztwie sądu, została skazana za posiadanie narkotyków na ostateczną karę sześciu miesięcy prac społecznych, zobowiązując ją do wykonywania prac społecznych 26 godzin miesięcznie.

Zgodnie z danymi sprawy, w październiku ubiegłego roku kobieta i mężczyzna, działając w grupie, w pobliżu budynku Sądu Rejonowego w Wilnie sprzedali osiem folii z substancją odurzającą karfentanyl za 48 euro kobiecie urodzonej w 1976 roku. Ta ostatnia wkrótce spożyła substancje odurzające w budynku Sądu Rejonowego w Wilnie.

Nabywcy przekazali mężczyźnie substancje odurzające otrzymane od kobiety, ponieważ sama kobieta spieszyła się na rozprawę sądową, podczas której była sądzona za popełnione wcześniej przestępstwo.

Wszyscy trzej zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w ubraniach kobiety sprzedającej narkotyki kilka dodatkowych folii z karfentanylem, a mężczyzna miał przy sobie niewielką ilość marihuany.

W trakcie śledztwa skazani przyznali się do winy, więc sprawa karna została rozpatrzona w trybie przyspieszonym.

Wyrok sądu pierwszej instancji może zostać zaskarżony w trybie apelacyjnym.