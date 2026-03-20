    Święto z poezją w tle. Spotkanie słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w wileńskim DKP

    W przeddzień Międzynarodowego Święta Kobiet, 7 marca, w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie członków Akademii Trzeciego Wieku. Wśród słuchaczy Akademii panował świąteczny nastrój powagi i skupienia z powodu zbliżającego się święta Dnia Kobiet. Warto wspomnieć, że w centrum stolicy odbywał się w tym samym czasie Jarmark Kaziukowy.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Autor publikacji w towarzystwie Józefy Łyczkowskiej i Władysława Wilejto podczas spotkania | Fot. Czesław Pawiłowicz

    Spotkanie zaszczycili swą obecnością poeta wileński Aleksander Śnieżko oraz poetka seniorka Józefa Łyczkowska. Aleksander zaprezentował słuchaczom swoje wcześniejsze wiersze, jak i te najnowsze. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się publikacja wierszy (z 2025 r.) pod tytułem „Znalazłem Cię, Jezu, na Drodze Krzyżowej”. Wiersze te, jak sam poeta powiedział, powstały z głębokich przeżyć, kiedy szedł jako pielgrzym Drogą Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej, padając na kolana przy każdej z 35 kaplic. „Oczyma swej duszy widziałem wyraźne znaki, podawane mi przez Zbawiciela, dały one natchnienie do nowych poetyckich rozważeń” — powiedział. Poeta zaprezentował fraszki i wiersze także z innych znanych publikacji, które wywoływały u słuchaczy ogromne zainteresowanie i podziw.

    Poetka Józefa Łyczkowska recytowała (mimo sędziwego wieku — z pamięci) wiersze ze swojej publikacji pod tytułem „Proza wierszem malowana”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wiersze pisane w różnym okresie historycznym, przesiąknięte życzliwością i ciepłem, miłością do ziemi rodzinnej, nieraz z odpowiednim humorem, wynikającym przede wszyskim ze spotkań z ludźmi.

    Prezeska ATW Jadwiga Wołkowska, poeci Józefa Łyczkowska i Aleksander Śnieżko | Fot. Czesław Pawiłowicz

    Drugą część spotkania wypełniła słuchaczka akademii, Krystyna Tomaszewicz, która zapoznała zebranych z życiem patrona Litwy i Polski św. Kazimierza oraz z historią Kaziuka Wileńskiego. „Teraz Kaziuki odbywają na głównych ulicach stolicy. W przeszłości odbywały się na Placu Katedralnym, do 1902 r., kiedy zostały usunięte z tego powodu, że na placu wzniesiono pomnik Katarzyny II. Przeniesiono je na Plac Łukiski. Historia się powtórzyła, kiedy na Placu Łukiskim w 1952 r. powstał pomnik Lenina, a Kaziuki przeniosły się na Bazar Kalwaryjski” — tłumaczyła historyczne koleje Kaziuków.

    Zaraz po tym wystąpieniu odbyły się uroczyste pozdrowienia i wręczenie bukietów kwiatów (tulipanów) dla pań. Na zakończenie moc pozdrowień złożyli wszyscy solenizantom: Janinie Ozarowskiej, Krystynie Tomaszewicz i Władysławowi Wilejto. Życzono im 100 lat w zdrowiu i szczęściu.

    Roman Lachowicz,
    członek ATW

