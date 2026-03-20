Spotkanie zaszczycili swą obecnością poeta wileński Aleksander Śnieżko oraz poetka seniorka Józefa Łyczkowska. Aleksander zaprezentował słuchaczom swoje wcześniejsze wiersze, jak i te najnowsze. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się publikacja wierszy (z 2025 r.) pod tytułem „Znalazłem Cię, Jezu, na Drodze Krzyżowej”. Wiersze te, jak sam poeta powiedział, powstały z głębokich przeżyć, kiedy szedł jako pielgrzym Drogą Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej, padając na kolana przy każdej z 35 kaplic. „Oczyma swej duszy widziałem wyraźne znaki, podawane mi przez Zbawiciela, dały one natchnienie do nowych poetyckich rozważeń” — powiedział. Poeta zaprezentował fraszki i wiersze także z innych znanych publikacji, które wywoływały u słuchaczy ogromne zainteresowanie i podziw.

Poetka Józefa Łyczkowska recytowała (mimo sędziwego wieku — z pamięci) wiersze ze swojej publikacji pod tytułem „Proza wierszem malowana”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wiersze pisane w różnym okresie historycznym, przesiąknięte życzliwością i ciepłem, miłością do ziemi rodzinnej, nieraz z odpowiednim humorem, wynikającym przede wszyskim ze spotkań z ludźmi.

Prezeska ATW Jadwiga Wołkowska, poeci Józefa Łyczkowska i Aleksander Śnieżko | Fot. Czesław Pawiłowicz

Drugą część spotkania wypełniła słuchaczka akademii, Krystyna Tomaszewicz, która zapoznała zebranych z życiem patrona Litwy i Polski św. Kazimierza oraz z historią Kaziuka Wileńskiego. „Teraz Kaziuki odbywają na głównych ulicach stolicy. W przeszłości odbywały się na Placu Katedralnym, do 1902 r., kiedy zostały usunięte z tego powodu, że na placu wzniesiono pomnik Katarzyny II. Przeniesiono je na Plac Łukiski. Historia się powtórzyła, kiedy na Placu Łukiskim w 1952 r. powstał pomnik Lenina, a Kaziuki przeniosły się na Bazar Kalwaryjski” — tłumaczyła historyczne koleje Kaziuków.

Zaraz po tym wystąpieniu odbyły się uroczyste pozdrowienia i wręczenie bukietów kwiatów (tulipanów) dla pań. Na zakończenie moc pozdrowień złożyli wszyscy solenizantom: Janinie Ozarowskiej, Krystynie Tomaszewicz i Władysławowi Wilejto. Życzono im 100 lat w zdrowiu i szczęściu.

Roman Lachowicz,

członek ATW