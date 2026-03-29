Badanie „Odporność emocjonalna społeczeństwa litewskiego”, przeprowadzone przez firmę Norstat na zlecenie Tele2 pokazuje, że jedna trzecia mieszkańców Litwy utrzymuje bliskie relacje z bardzo niewielką liczbą osób — co stawia ich w grupie ryzyka izolacji społecznej. Największe zagrożenie dotyczy ludzi młodych (18-24 lata — 39 proc.) oraz osób w średnim wieku (45-54 lata — 42 proc.).

Dwie grupy, różne przyczyny

„Ryzyko znacznie wzrasta w przypadku osób o niskiej odporności emocjonalnej, czyli zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami życia. Aż 83 proc. takich osób znajduje się w grupie ryzyka izolacji społecznej” — twierdzi Skaistė Varnienė, kierowniczka ds. badań rynkowych w Tele2.

Młodsi częściej borykają się z trudnościami w kontaktach z rodziną, natomiast osoby w średnim wieku oddalają się od przyjaciół, poświęcając więcej uwagi pracy i obowiązkom. Na większe ryzyko izolacji narażone są też osoby odczuwające wysoki poziom stresu lub korzystające z socmediów w sposób ryzykowny. Socmedia to media treści, przekornie nazywane „społecznościowymi”, choć ta rola już odeszła na drugi plan.

Młodzi: „Nikt mnie nie rozumie”

Do Linii Młodzieżowej, zapewniającej bezpłatne wsparcie emocjonalne, zwraca się rocznie 50 tys. osób. Dwie trzecie zgłoszeń internetowych w ubiegłym roku dotyczyło relacji, a 16 proc. — samotności.

„Młodzi ludzie często czują się niezrozumiani przez rodziców lub innych dorosłych ze względu na różnice wieku i doświadczenia. Sytuacje, z którymi się spotykają, często różnią się od tych, których doświadczyli rodzice, ponieważ zmienia się otoczenie społeczne, technologie, sytuacja ekonomiczna i konteksty kulturowe” — zauważa psycholog Ieva Plauškutė, kierowniczka oddziału Linii Młodzieżowej w Kłajpedzie.

Jeśli brakuje szczerego dialogu i umiejętności wysłuchania, pojawia się dystans. Najczęściej wiąże się to z niezależnością, przeżyciami emocjonalnymi, relacjami i wyborami życiowymi. „Poczucie »nie jestem rozumiany« często wynika nie tyle z samych różnic, co z braku wzajemnej więzi i otwartej komunikacji” — podkreśla psycholog.

Zalecenia dla rodziców

Plauškutė radzi rodzicom codziennie starać się szczerze rozmawiać z nastolatkami i interesować się ich życiem. „Ważne jest, aby pokazać, że czasami może być trudno w pełni zrozumieć ich przeżycia, ale zawsze mogą czuć się wspierani i bezpieczni w obecności rodziców” — mówi ekspertka.

Przyznanie się rodzica „trudno mi cię zrozumieć” i dzielenie się własnymi uczuciami może pomóc dziecku dostrzec, że dorośli też mają swoje emocje i doświadczenia. To z kolei sprzyja budowaniu szczerej więzi i wzajemnego zrozumienia.

W przypadku kryzysu można zwrócić się na następujące numery pomocy: Linia dla młodzieży — jaunimolinija.lt, tel. +370 800 28888; Linia dla dzieci — vaikulinija.lt, tel. 116 111; Linia Nadziei dla dorosłych — viltieslinija.lt, tel. 116 123; Linia pomocy dla kobiet — pagalbosmoterimslinija.lt, tel. +370 800 66366; Linia dla rodziców — tevulinija.lt, tel. +370 800 90012; Srebrna Linia dla seniorów — sidabrinelinija.lt, tel. +370 800 80020; Linia pomocy dla dzieci i rodziców — pagalbavaikams.lt, tel. 116 111; Centrum Radzenia sobie z Kryzysami dla dorosłych i nastolatków — krizesiveikimas.lt; Infolinia „Nelik vienas” dla mężczyzn — nelikvienas.lt, tel. +370 604 11119; Linia dla mężczyzn — vyrulinija.lt, tel. +370 670 00027; Infolinia „Doverija” dla młodzieży w języku rosyjskim — tel. +370 800 77277; Nie ma żadnej linii pomocy w języku polskim.