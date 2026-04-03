Przełom na rynku ubezpieczeń

W 2025 r., według danych Banku Litwy, składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów (autocasco) wyniosły 304,4 mln euro, natomiast łączna kwota składek z tytułu ubezpieczeń majątkowych osiągnęła 305,2 mln euro. To pierwszy taki przypadek, ponieważ w poprzednich latach dominowało ubezpieczenie komunikacyjne, na samochód, a nie na mienie.

Zmiana dotyczy wyłącznie dobrowolnych polis ubezpieczeniowych — obowiązkowe OC kierowców nie jest uwzględniane. „To odzwierciedlenie świadomości finansowej mieszkańców i dojrzałości rynku” — mówi Simonas Lisauskas, dyrektor generalny Lietuvos draudimas.

We wczesnych etapach rozwoju rynku ubezpieczeniowego dominują ubezpieczenia komunikacyjne. Samochód często stanowi pierwszy cenny majątek, a jego ubezpieczenie jest stosunkowo łatwe do zrozumienia.

Wraz z rozwojem gospodarki zmienia się jednak struktura zabezpieczanego majątku. Coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości oraz infrastruktura biznesowa, które stanowią większą wartość niż środki transportu. W wielu rozwiniętych krajach to właśnie ubezpieczenia majątkowe i OC dominują w sektorze ubezpieczeń innych niż na życie.

Moment, w którym składki majątkowe przewyższają komunikacyjne, uznawany jest za symbol przejścia rynku do bardziej dojrzałej fazy — zorientowanej na ochronę kapitału, a nie dóbr konsumpcyjnych.

Co napędza ubezpieczenia?

Jednym z kluczowych czynników zmian w Litwie jest dynamiczny rozwój rynku nieruchomości. Rosnący portfel kredytów mieszkaniowych automatycznie zwiększa liczbę polis, ponieważ banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres kredytowania.

Od 2020 r. tempo wzrostu cen mieszkań w naszym kraju należało do najszybszych w Unii Europejskiej. Wraz ze wzrostem wartości majątku rośnie potrzeba jego ochrony — potencjalne szkody oznaczają dziś dla gospodarstw domowych straty liczone w dziesiątkach tysięcy euro.

W 2025 r. w segmencie ubezpieczeń majątkowych klientów prywatnych Lietuvos draudimas, który stanowi 48 proc. rynku pod względem liczby umów, wypłacono 28 mln euro odszkodowań za szkody mieszkaniowe. Dziennie daje to średnio około 76 tys. euro.

Klimat i ryzyko zmieniają decyzje

Na wzrost znaczenia ubezpieczeń majątkowych wpływa również rosnące ryzyko klimatyczne. Burze, ulewy, gradobicie czy powodzie zwiększają skalę strat, a prognozy Światowej Organizacji Meteorologicznej wskazują na utrzymanie wysokich temperatur w najbliższych latach, co może nasilać te zjawiska.

Istotną rolę odgrywają także wydarzenia lokalne, które zmieniają percepcję ryzyka. Przykładem jest pożar bloku w dzielnicy Wierszuliszki w Wilnie na początku 2024 r. Tego typu zdarzenia sprawiają, że zagrożenia przestają być abstrakcyjne.

Obecne dane wskazują, że litewski rynek ubezpieczeniowy wchodzi w nową fazę rozwoju. Coraz większe znaczenie mają decyzje oparte na świadomości ryzyka i ochronie długoterminowego majątku.