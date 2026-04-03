Miejsce reprezentacji, spotkań i powojennych manifestacji

W Szczecinie wiosna zawsze przychodzi właśnie tutaj. Historia tego miejsca zapisana jest w układzie przestrzeni. Jasne Błonia powstały w latach 1925-1927 na gruntach przekazanych miastu przez rodzinę Quistorpów. Już wtedy zaplanowano je jako zielony salon miasta — przestrzeń reprezentacyjną, ale otwartą, przeznaczoną do spacerów i odpoczynku. Po obu stronach rozległego trawnika posadzono równe rzędy platanów klonolistnych. Drzewa, które dziś tworzą najbardziej okazałe skupisko tego gatunku w Polsce, rosły wraz z miastem, obserwując jego burzliwą historię i powojenną odbudowę. Ciągłość kompozycji prowadzi wzrok dalej, ku parkom i lasom północnej części Szczecina.

W tej przestrzeni odbywały się powojenne manifestacje, spotkania polityczne, a w 1987 r. — pamiętna msza odprawiona przez Jana Pawła II, w której uczestniczyły setki tysięcy wiernych. Dziś przypomina o tym zarówno nazwa placu, jak i pomnik papieża, stojący nieopodal magistratu. Jeszcze dalej, na osi prowadzącej ku Parkowi Kasprowicza, dominuje Pomnik Czynu Polaków — trzy orły symbolizujące kolejne pokolenia odbudowujące miasto.

Dzieci bawiące się na Jasnych Błoniach pod Pomnikiem Jana Pawła II | Fot. Leszek Wątróbski

Wyjątkowy okres

Jednak wiosną historia schodzi tu na chwilę na drugi plan. Najpierw pojawiają się pojedyncze plamy koloru. Delikatne, niepozorne krokusy przebijają się przez ziemię, jakby sprawdzały, czy to już bezpieczny moment. Z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Fiolet, żółć i biel zaczynają łączyć się w coraz gęstszy wzór. Wkrótce trawniki zamieniają się w dywan, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów Szczecina.

Krokusy nie były częścią pierwotnego projektu Jasnych Błoni. Zaczęto je sadzić dopiero w 2005 r. z inicjatywy miejskich ogrodników. Początkowo skromnie, niemal nieśmiało. Ale miasto szybko pokochało ten widok. Z każdym rokiem przybywało cebulek, aż wiosenny spektakl stał się lokalną tradycją. Przez kilka tygodni Jasne Błonia żyją własnym rytmem: fotografowie kładą się na trawie w poszukiwaniu idealnego kadru, dzieci uczą się, że po kwiatach się nie chodzi, a spacerowicze zwalniają krok, jakby nie chcieli spłoszyć tej ulotnej chwili. Nad fioletowym morzem kwiatów górują platany. Ich masywne pnie, łuszcząca się kora i rozłożyste korony tworzą naturalną architekturę placu. Drzewa pamiętają czasy, gdy Szczecin był jeszcze niemieckim Stettinem, i czasy, gdy po wojnie uczył się na nowo swojej tożsamości. Wiosną ich gałęzie są jeszcze nagie, dzięki czemu krokusy mają pełne światło, a przestrzeń — niezwykłą lekkość.

Jasne Błonia nie krzyczą nowoczesnością. Nie potrzebują atrakcji ani sezonowych instalacji. Wystarczy słońce, kilka cieplejszych dni i setki tysięcy drobnych kwiatów, by miejsce to znów stało się symbolem odradzającego się miasta. Krokusy przekwitną szybko — to ich natura. Ale właśnie ta kruchość sprawia, że co roku czekamy na nie z taką niecierpliwością. Gdy po kilku tygodniach trawniki znów staną się zielone, a platany wypuszczą liście, Szczecin wejdzie w kolejny etap wiosny. Jednak pamięć o tym krótkim, intensywnym spektaklu zostanie na długo. Bo wiosna na Jasnych Błoniach to nie tylko pora roku — to obietnica, że po każdej zimie miasto potrafi rozkwitnąć na nowo.