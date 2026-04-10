Jedno miejsce dla świadczeń i usług

SPIS, dostępny pod adresem www.spis.lt, integruje informacje o dochodach mieszkańców, składzie rodziny oraz już otrzymywanej pomocy. Dzięki temu instytucje państwowe i samorządowe mogą sprawniej przyjmować i przetwarzać wnioski, przyznawać świadczenia i ograniczać ryzyko błędów.

System pozwala mieszkańcom w kilku krokach sprawdzić, jakie formy wsparcia im przysługują, a następnie złożyć wnioski bez konieczności wizyt w urzędach. Część danych jest uzupełniana automatycznie na podstawie rejestrów państwowych.

„System SPIS został stworzony i jest stale udoskonalany dla wygody obywateli. Każdy mieszkaniec może szybko dowiedzieć się, jakie wsparcie mu przysługuje, złożyć wniosek tu i teraz – bez skomplikowanych procedur, kolejek i stosów dokumentów: w systemie znajdują się już wszystkie niezbędne dane. Państwo stworzyło wiele środków pomocy dla osób borykających się z trudnościami życiowymi, ale wciąż zdarzają się przypadki, gdy mieszkańcy nie wiedzą o możliwościach uzyskania wsparcia lub usług i nie korzystają z nich, dlatego naprawdę warto zalogować się do systemu SPIS, sprawdzić dostępne możliwości i z nich skorzystać” – powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Funkcja „Co mi się należy”

Kluczowym elementem systemu jest funkcja „Co mi się należy”. Po zalogowaniu i wyrażeniu zgody na pobieranie danych z rejestrów państwowych użytkownik otrzymuje listę dostępnych świadczeń i usług dopasowanych do swojej sytuacji.

Automatyzacja procesów oznacza mniej pracy związanej z dokumentacją zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników administracji. System sam weryfikuje, czy spełnione są kryteria przyznania pomocy, co przyspiesza decyzje.

Szeroki zakres dostępnych świadczeń

Za pośrednictwem SPIS można ubiegać się o ponad 30 rodzajów wsparcia. Obejmują one m.in. jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka, zasiłek na dziecko, świadczenia opiekuńcze, zasiłek socjalny czy rekompensaty kosztów ogrzewania i wody.

System umożliwia także składanie wniosków o pomoc mieszkaniową, w tym wsparcie dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania, a także o przyznanie technicznych środków pomocowych czy kart socjalnych.

Kalkulatory i baza wiedzy

SPIS oferuje również narzędzia do wstępnego oszacowania wysokości świadczeń. Kalkulatory (tzw. skaičiuoklės) pozwalają obliczyć m.in. zasiłek socjalny oraz rekompensaty kosztów ogrzewania.

Na platformie dostępne są także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu pomocy społecznej, w tym zmian w emeryturach, reformy niepełnosprawności czy zasad przyznawania świadczeń.

Aby skorzystać z systemu, należy wejść na stronę https://www.spis.lt/ i wybrać opcję „Zaloguj się”. Użytkownik zostaje przekierowany do portalu e-administracji, gdzie może zalogować się za pomocą bankowości elektronicznej lub podpisu elektronicznego.