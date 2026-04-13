    Turniej TOP 8. Tenisistki stołowe z rejonu wileńskiego stanęły na podium

    W Solecznikach odbyły się w mionioną sobotę turnieje TOP 8 dla najlepszych na Litwie zawodników i zawodniczek w kategoriach: junior (urodzonych w 2011 roku i młodszych) i młodzik (urodzonych w 2007 roku i młodszych).

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    W Solecznikach odbyły się w mionioną sobotę turnieje TOP 8.
    Fot. archiwum Szkoły Sportowej w Niemenczynie

    W zawodach wzięło udział po 8 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu dziewcząt i chłopców.

    Wszyscy tenisiści stołowi grali w systemie każdy z każdym, rozgrywając po 7 meczów.

    Szkołę Sportową w Niemenczynie reprezentowały cztery zawodniczki z Mickun: Kaja Tworogal (2014 r. ur.), Gabriela Gulbicka (2013 r. ur.), Karina Milto (2013 r. ur.) i Eva Chalkovskytė (2013 r. ur.).

    Tenisistki stołowe ze Szkoły Sportowej w Niemenczynie spisały się znakomicie. Karina Milto wygrała wszystkie swoje mecze została mistrzynią Litwy juniorek w TOP 8. Kaja Tworogal, która ustąpiła tylko Karinie Milto, zajęła drugie miejsce. Eva Chalkovskytė wywalczyła trzecie miejsce, a Gabriela Gulbicka uplasowała się na ósmym miejscu.

    Zawodniczki z rejonu wileńskiego po raz kolejny zajęły wszystkie miejsca na podium.

    Czytaj także: Kaja Tworogal i Karina Milto z Mickun – mistrzyniami Litwy w tenisie stołowym

    Markas Vaitonis
    St. nauczyciel
    Szkoła Sportowa w Niemenczynie

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Wybitny Wilniuk. Prof. Romuald Brazis o Zbigniewie Olewiczu na PUTW w Wilnie

    Rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie (d. PUTW w Wilnie) prof. Ryszard Kuźmo zaprosił prof. dra hab. Romualda Brazisa, aby zapoznał nas z Wilniukiem, uczonym światowej sławy, który kochał Wileńszczyznę.
    Społeczeństwo

    Zajęcia z arteterapii „Mój dobrostan, czyli podróż do siebie”

    Warsztaty poprowadziła arteterapeutka z Wrocławia Agata Kopacka – wilnianka, która od ponad dwudziestu lat mieszka we Wrocławiu. Z radością i sentymentem powróciła do rodzinnego miasta, aby podzielić się swoją...
    Szkolnictwo

    Uczniowie z Wileńszczyzny finalistami VII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

    Warto sięgać po marzenia

