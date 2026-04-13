W zawodach wzięło udział po 8 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu dziewcząt i chłopców.



Wszyscy tenisiści stołowi grali w systemie każdy z każdym, rozgrywając po 7 meczów.



Szkołę Sportową w Niemenczynie reprezentowały cztery zawodniczki z Mickun: Kaja Tworogal (2014 r. ur.), Gabriela Gulbicka (2013 r. ur.), Karina Milto (2013 r. ur.) i Eva Chalkovskytė (2013 r. ur.).



Tenisistki stołowe ze Szkoły Sportowej w Niemenczynie spisały się znakomicie. Karina Milto wygrała wszystkie swoje mecze została mistrzynią Litwy juniorek w TOP 8. Kaja Tworogal, która ustąpiła tylko Karinie Milto, zajęła drugie miejsce. Eva Chalkovskytė wywalczyła trzecie miejsce, a Gabriela Gulbicka uplasowała się na ósmym miejscu.



Zawodniczki z rejonu wileńskiego po raz kolejny zajęły wszystkie miejsca na podium.

Markas Vaitonis

St. nauczyciel

Szkoła Sportowa w Niemenczynie