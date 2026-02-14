W zawodach wzięło udział 32 najsilniejszych tenisistów i tenisistek stołowych z Litwy, w tym ośmioro uczniów Szkoły Sportowej w Niemenczynie: Kaja Tworogal (ur. 2014 r.), Karina Milto (ur. 2013 r.), Eva Chalkovskytė (ur. 2013 r.), Erika Abulfatova (ur. 2012 r.), Gabriela Gulbicka (ur. 2013 r.), Dominykas Grybauskas (ur. 2013 r.), Arsenij Kanaškov (ur. 2014 r.) i Karol Urbanowicz (ur. 2011 r.).
Jedna z najmłodszych uczestniczek mistrzostw, Kaja Tworogal, dobrze wypadła w rywalizacji indywidualnej, zajmując 2. miejsce. Inni sportowcy również dobrze się zaprezentowali: Karina Milto zajęła 4. miejsce, Eva Chalkovskytė – 8., Gabriela Gulbicka – 11., Dominykas Grybauskas – 12., Erika Abulfatova – 15., Karol Urbanowicz – 15. i Arsenij Kanaškov – 27. miejsce.
W grze podwójnej dziewcząt Karina Milto wraz z Kają Tworogal zdobyły tytuł mistrzowski, a Eva Chalkovskytė i Gabriela Gulbicka zajęły 3. miejsce.
W grze mieszanej Kaja Tworogal, grając w parze z reprezentantem Kowna Mindaugasem Stonisem, zajęła 2. miejsce, a Karina Milto wraz z zawodnikiem z Kowna Viliusem Liutkusem zajęła 3. miejsce spośród 27 par.
Mark Vaitonis
St. nauczyciel Szkoły Sportowej w Niemenczynie
