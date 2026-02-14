Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Kaja Tworogal i Karina Milto z Mickun – mistrzyniami Litwy w tenisie stołowym

    W dniach 31 stycznia – 1 lutego odbyły się w Wilnie Mistrzostwa Litwy Juniorów w tenisie stołowym (urodzonych w 2011 roku i młodszych).

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Medalistki mistrzostw Litwy juniorów w tenisie stołowym | Fot. Autor

    Czytaj również...


    W zawodach wzięło udział 32 najsilniejszych tenisistów i tenisistek stołowych z Litwy, w tym ośmioro uczniów Szkoły Sportowej w Niemenczynie: Kaja Tworogal (ur. 2014 r.), Karina Milto (ur. 2013 r.), Eva Chalkovskytė (ur. 2013 r.), Erika Abulfatova (ur. 2012 r.), Gabriela Gulbicka (ur. 2013 r.), Dominykas Grybauskas (ur. 2013 r.), Arsenij Kanaškov (ur. 2014 r.) i Karol Urbanowicz (ur. 2011 r.).

    Jedna z najmłodszych uczestniczek mistrzostw, Kaja Tworogal, dobrze wypadła w rywalizacji indywidualnej, zajmując 2. miejsce. Inni sportowcy również dobrze się zaprezentowali: Karina Milto zajęła 4. miejsce, Eva Chalkovskytė – 8., Gabriela Gulbicka – 11., Dominykas Grybauskas – 12., Erika Abulfatova – 15., Karol Urbanowicz – 15. i Arsenij Kanaškov – 27. miejsce.

    W grze podwójnej dziewcząt Karina Milto wraz z Kają Tworogal zdobyły tytuł mistrzowski, a Eva Chalkovskytė i Gabriela Gulbicka zajęły 3. miejsce.

    W grze mieszanej Kaja Tworogal, grając w parze z reprezentantem Kowna Mindaugasem Stonisem, zajęła 2. miejsce, a Karina Milto wraz z zawodnikiem z Kowna Viliusem Liutkusem zajęła 3. miejsce spośród 27 par.

    Mark Vaitonis
    St. nauczyciel Szkoły Sportowej w Niemenczynie

    Cztaj więcej: Kaja Tworogal mistrzynią Europy w tenisie stołowym młodzieży!

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    „Od kolędy do Zapustów” — karnawałowy koncert ZPiT „Rudomianka”

    Kto bywał na koncertach Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka”, wie, że każdy występ kolektywu jest niezwykłym widowiskiem. Dlatego wszyscy fani zespołu oraz miłośnicy tańca i śpiewu ludowego 31 stycznia śpieszyli na koncert karnawałowy „Rudomianki”, na który zespół zaprosił do Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Mimo siarczystego mrozu publiczność wypełniła salę po brzegi. Wszystkich rozpierała ciekawość, czym tym razem „Rudomianka” zaskoczy i zachwyci.
    Szkolnictwo

    Zaproszenie do udziału w XVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”

    Z radością informujemy, że pierwsze prace już napłynęły a wielu z Was nadal intensywnie pracuje nad tematami konkursowymi.Prace można nadsyłać do 10 marca 2026 r.Gratulujemy wszystkim zaangażowania i determinacji!...
    Newsy

    W Ambasadzie Litwy w Warszawie — prezentacja książek

    Uwaga, chętni udziału mają potwierdzić swoją obecność.https://kurierwilenski.lt/2025/09/09/byly-sobie-fabianiszki-w-przekladzie-na-jezyk-litewski/Romuald Mieczkowski

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.