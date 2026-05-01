Na Litwie daniele „cieszą się” popularnością

Według Departamentu Ochrony Środowiska w zeszłym roku na Litwie hodowano 18 699 danieli. Kolejne miejsca zajmują jelenie szlachetne (8 698) oraz jelenie plamiste (1 485). Wśród dzikich ptaków najczęściej hodowane są bażanty (63) i nandu szare (27).

Ministerstwo przypomina, że w większości przypadków hodowla dzikich zwierząt w niewoli wymaga uzyskania zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska. Obowiązek ten nie dotyczy zwierząt udomowionych. Jednocześnie hodowcy muszą zapewnić warunki możliwie najbardziej zbliżone do naturalnych siedlisk, w tym odpowiednią temperaturę, wilgotność i oświetlenie, a także ochronę przed czynnikami stresogennymi.

Istotne jest również utrzymanie higieny, zapewnienie opieki weterynaryjnej oraz właściwego żywienia. Zwierzęta powinny mieć zagwarantowany komfort fizyczny i emocjonalny, obejmujący życie bez bólu, stresu i strachu.

W 2025 r. specjaliści z Departamentu Ochrony Środowiska przejęli 289 dzikich zwierząt w związku z naruszeniami przepisów. Odnotowano także 140 wykroczeń administracyjnych dotyczących nielegalnego wykorzystania zasobów dzikich zwierząt lub gatunków chronionych.

Liczba naruszeń rośnie, m.in. dzięki większej aktywności społeczeństwa w zgłaszaniu nieprawidłowości. Jednocześnie problemem pozostaje brak wiedzy hodowców, zwłaszcza w przypadku gatunków egzotycznych.

Departament przypomina także o obowiązku składania corocznych sprawozdań — do 10 stycznia mieszkańcy muszą zgłaszać informacje dotyczące dzikich zwierząt trzymanych w zagrodach, wolierach lub innych obiektach.