„Papież robotników”

Ciało niebieskie nazwano na cześć Gioacchino Pecciego (1810-1903), który jako Leon XIII kierował Kościołem w latach 1878-1903. Papież zapisał się w historii jako autor pierwszej encykliki społecznej i do dziś określany jest mianem „papieża robotników”. Do jego dorobku należy także założenie Obserwatorium Watykańskiego.

Litewski wkład w odkrycie

Asteroidę jako pierwsi zidentyfikowali astronom Kazimierz Czernis z Uniwersytetu Wileńskiego oraz ojciec Richard P. Boyle z Obserwatorium Watykańskiego. To kolejny przykład współpracy naukowej między Litwą a Watykanem.

Nie jest to pierwszy przypadek nadania asteroidzie imienia papieża. Obiekt (8661) Ratzinger upamiętnia Benedykta XVI, a inna asteroida nosi imię Grzegorza XIII, twórcy kalendarza gregoriańskiego.