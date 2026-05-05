Asteroida odkryta przez litewskiego astronoma nazwana imieniem papieża Leona XIII

Jedna z asteroid otrzymała nazwę na cześć papieża Leona XIII — poinformował w środę 29 kwietnia Watykan. Obiekt, odkryty m.in. przez litewskiego astronoma, krąży wokół Słońca pod nazwą (858334) Gioacchinopecci. To kolejny przypadek uhonorowania papieża w astronomii.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Papież Leon XIII w 1903 r. | Rys. Philip de László, domena publiczna

„Papież robotników”

Ciało niebieskie nazwano na cześć Gioacchino Pecciego (1810-1903), który jako Leon XIII kierował Kościołem w latach 1878-1903. Papież zapisał się w historii jako autor pierwszej encykliki społecznej i do dziś określany jest mianem „papieża robotników”. Do jego dorobku należy także założenie Obserwatorium Watykańskiego.

Litewski wkład w odkrycie

Asteroidę jako pierwsi zidentyfikowali astronom Kazimierz Czernis z Uniwersytetu Wileńskiego oraz ojciec Richard P. Boyle z Obserwatorium Watykańskiego. To kolejny przykład współpracy naukowej między Litwą a Watykanem.

Nie jest to pierwszy przypadek nadania asteroidzie imienia papieża. Obiekt (8661) Ratzinger upamiętnia Benedykta XVI, a inna asteroida nosi imię Grzegorza XIII, twórcy kalendarza gregoriańskiego.

ŹródłaOpr. J.B. na podstawie ELTA

