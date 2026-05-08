„Balladyna Reloaded” — electro musical w Solecznikach

To nowoczesna, muzyczna reinterpretacja klasycznego dramatu Juliusza Słowackiego — opowieści o władzy, zbrodni i moralnym upadku. Spektakl łączy romantyczny tekst z pulsującą muzyką electro, tworząc intensywne i aktualne widowisko.
Za reżyserię odpowiada Bożena Sosnowska, prowadząc widza przez świat, w którym granice między przeszłością a teraźniejszością zacierają się.
Muzykę stworzyli Ernest Tylingo i Katarzyna Parszuta, nadając całości dynamiczny, emocjonalny rytm.
Na scenie zobaczymy młodych aktorów w odważnych, ekspresyjnych interpretacjach.
Całość dopełniają wyjątkowe kostiumy autorstwa Ewy Baliul, inspirowane motywem śmierci i symboliką przemijania.
Spektakl stawia ważne pytania:
- Czy zło jest wyborem?
- Czy można oszukać los?
- Jak współczesność wpływa na nasze decyzje?
„Balladyna Reloaded” to teatr bez prostych odpowiedzi — intensywny, wizualny i dźwiękowy spektakl, który zostaje w pamięci.
