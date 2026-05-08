„Balladyna Reloaded” — electro musical w Solecznikach

15 maja o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Solecznikach zostanie zaprezentowany spektakl „Balladyna Reloaded” w wykonaniu zespołu Sol Oriens.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Afisz: „»Balladyna Reloaded« — electro musical w Solecznikach”.
Bilety: dostępne online https://tickets.paysera.com/lt-LT/event/balladyna-reloaded-electro-musical-7df7

To nowoczesna, muzyczna reinterpretacja klasycznego dramatu Juliusza Słowackiego — opowieści o władzy, zbrodni i moralnym upadku. Spektakl łączy romantyczny tekst z pulsującą muzyką electro, tworząc intensywne i aktualne widowisko.

Za reżyserię odpowiada Bożena Sosnowska, prowadząc widza przez świat, w którym granice między przeszłością a teraźniejszością zacierają się.

Muzykę stworzyli Ernest Tylingo i Katarzyna Parszuta, nadając całości dynamiczny, emocjonalny rytm.

Na scenie zobaczymy młodych aktorów w odważnych, ekspresyjnych interpretacjach.

Całość dopełniają wyjątkowe kostiumy autorstwa Ewy Baliul, inspirowane motywem śmierci i symboliką przemijania.

Spektakl stawia ważne pytania:

  • Czy zło jest wyborem?
  • Czy można oszukać los?
  • Jak współczesność wpływa na nasze decyzje?

„Balladyna Reloaded” to teatr bez prostych odpowiedzi — intensywny, wizualny i dźwiękowy spektakl, który zostaje w pamięci.

