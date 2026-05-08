Wystawa „Moje Niebo. To, co we mnie” — Marta Eva Stankevič [Z GALERIĄ]

15 maja o godz. 18:00 w Galerii „Znad Wilii” odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Marty Evy Stankevič pt. „Moje Niebo. To, co we mnie”. Czas trwania wystawy: 2 tygodnie.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Marta Eva Stankevič
Fot. archiwum prywatne M. E. S.

Ekspozycja prezentuje wybór prac artystki, obejmujący nie tylko cykl dyplomowy „Moje Niebo”, ale również inne obrazy powstałe w różnych okresach jej twórczości.

Marta Eva Stankevič pochodzi z Wilna i ma 26 lat. Malarstwo od wielu lat jest jej pasją oraz sposobem wyrażania emocji w twórczy i osobisty sposób. Artystka najczęściej pracuje w technice olejnej na płótnie, a jej ulubionym motywem są pejzaże. Przez wiele lat kształciła się pod kierunkiem malarza Roberta Bluja w Wilnie. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (moduł arteterapia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Cykl „Moje Niebo” powstał w czasie studiów magisterskich jako część pracy dyplomowej, realizowanej pod opieką prof. Grzegorza Mroczkowskiego. Obrazy przedstawiają niebo w różnych formach, barwach i nastrojach, traktowane jako symbol emocji oraz stanów
wewnętrznych.

Na co dzień artystka pracuje jako redaktorka ds. mediów społecznościowych oraz arteterapeutka. Malarstwo pozostaje dla niej przestrzenią wolności, refleksji i osobistego dialogu z emocjami. Jak podkreśla, farby i pędzle stają się nośnikami jej wewnętrznych stanów, wspomnień i marzeń, a sztuka pozwala wyrazić to, czego nie da się ująć w słowa.

Podczas wystawy będzie również możliwość zakupu prezentowanych prac.

Instagram: @art_bymarta
Facebook: M.art.a

Fot. archiwum prywatne Marty Evy Stankevič

Marta Stankiewicz

