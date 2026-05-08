

Ekspozycja prezentuje wybór prac artystki, obejmujący nie tylko cykl dyplomowy „Moje Niebo”, ale również inne obrazy powstałe w różnych okresach jej twórczości.

Marta Eva Stankevič pochodzi z Wilna i ma 26 lat. Malarstwo od wielu lat jest jej pasją oraz sposobem wyrażania emocji w twórczy i osobisty sposób. Artystka najczęściej pracuje w technice olejnej na płótnie, a jej ulubionym motywem są pejzaże. Przez wiele lat kształciła się pod kierunkiem malarza Roberta Bluja w Wilnie. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (moduł arteterapia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Cykl „Moje Niebo” powstał w czasie studiów magisterskich jako część pracy dyplomowej, realizowanej pod opieką prof. Grzegorza Mroczkowskiego. Obrazy przedstawiają niebo w różnych formach, barwach i nastrojach, traktowane jako symbol emocji oraz stanów

wewnętrznych.

Na co dzień artystka pracuje jako redaktorka ds. mediów społecznościowych oraz arteterapeutka. Malarstwo pozostaje dla niej przestrzenią wolności, refleksji i osobistego dialogu z emocjami. Jak podkreśla, farby i pędzle stają się nośnikami jej wewnętrznych stanów, wspomnień i marzeń, a sztuka pozwala wyrazić to, czego nie da się ująć w słowa.

Podczas wystawy będzie również możliwość zakupu prezentowanych prac.

