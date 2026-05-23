Macedonia Północna otworzy ambasadę w Wilnie

Rząd Macedonii Północnej zdecydował o otwarciu ambasady w Wilnie. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło, że nowa placówka wzmocni współpracę obu państw w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki i kultury.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Flaga Macedonii Północnej.
Fot. pixabay.com

Informację o decyzji władz Macedonii Północnej litewskie MSZ przekazało w piątek 15 maja. Resort podkreślił, że oba kraje są sojusznikami w NATO i łączą je wspólne wartości demokratyczne oraz poparcie dla porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym.

„To nie tylko wzmocni więzi między obydwoma krajami — sojusznikami w NATO — ale też otworzy nowe możliwości dla ściślejszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki i kultury oraz pozwoli na promowanie aktywniejszych kontaktów międzyludzkich” — zaznaczyło MSZ.

Ministerstwo przypomniało również o litewskim wsparciu dla aspiracji Macedonii Północnej związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Wilno opowiada się za utrzymaniem tempa procesu rozszerzenia Wspólnoty.

„Litwa jest gotowa nadal aktywnie dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie integracji oraz praktycznymi rozwiązaniami, które pomagają wdrażać standardy UE, wzmacniać instytucje i odporność na zagrożenia zewnętrzne” — zaznaczyło ministerstwo.

Macedonia Północna należy do grona dziesięciu państw ubiegających się obecnie o członkostwo w UE. O akcesję starają się także Ukraina, Mołdawia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Serbia, Gruzja i Turcja.

Litwa i Macedonia Północna ustanowiły stosunki dyplomatyczne w 1995 roku. W grudniu 2023 roku w Skopje otwarto oddział ambasady Litwy w Chorwacji akredytowany w Macedonii Północnej, kierowany przez Vilmę Dambrauskienė.

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

