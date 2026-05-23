Na Litwie startowały wybory Drzewa Roku 2026

Celem inicjatywy jest nie tylko wskazanie wyjątkowego drzewa, ale również zwrócenie uwagi na znaczenie drzew dla lokalnych społeczności, historii i dziedzictwa kulturowego. Organizatorzy podkreślają, że drzewa są świadkami historii miejsc, ludzkich losów i lokalnych legend.

Wybory organizuje instytucja publiczna „Lietuvos arboristikos centras”. Kandydatów oceni specjalna komisja złożona z przedstawicieli organizatorów, organizacji ekologicznych oraz społecznych. Zgłoszenia mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Kandydatury należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkursas@arboristai.lt.

Nabór potrwa do 14 czerwca. W pierwszym etapie komisja wybierze spośród wszystkich zgłoszeń maksymalnie 12 drzew, które przejdą do kolejnej części konkursu.

Drugi etap zakłada udział społeczeństwa w internetowym głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli oddawać głosy na wybrane drzewo od 14 września do 4 października. Oficjalne wyniki konkursu komisja ogłosi 21 października.

Zwycięskie Drzewo Litwy 2026 zostanie ogłoszone podczas uroczystej ceremonii w Sejmie RL. Wydarzenie połączone będzie z obchodami Dnia Praw Drzewa, poświęconego ochronie drzew i zwracaniu uwagi na ich znaczenie dla środowiska oraz społeczeństwa. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Litwę w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2027.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.arboristai.lt.