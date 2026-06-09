Placówka oferuje 32 podopiecznym wsparcie w rozwoju umiejętności zawodowych, społecznych i samodzielności oraz lepszą integrację społeczną.

Zebranych powitali wicemerowie

W imieniu mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza zebranych powitał wicemer Algis Vaitkevičius. Wicemer, któremu podlega obszar spraw społecznych, wyraził uznanie dla skutecznej realizacji procesu deinstytucjonalizacji w rejonie.

„W ostatnich latach poświęcono wiele uwagi i wysiłku, aby zapewnić skuteczne przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności. Widzimy wyraźne efekty, jednak jest to proces ciągły — planujemy budowę kolejnych trzech grupowych domów mieszkalnych w rejonie wileńskim, które jeszcze bardziej wzmocnią sieć usług społecznych oraz stworzą lepsze warunki dla samodzielności i integracji społecznej” — powiedział A. Vaitkevičius.

Ciesząc się z pomyślnej realizacji projektu i nowych możliwości dla mieszkańców rejonu, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė podkreśliła znaczenie wkładu całego zespołu:

„Chcę podziękować wszystkim, dzięki których wysiłkom ten ważny projekt został zrealizowany i dziś możemy wspólnie cieszyć się nowymi przestrzeniami. Dziękuję również pracownikom — Wasza codzienna praca z podopiecznymi wymaga nie tylko wiedzy zawodowej, ale także szczególnej empatii i cierpliwości. To wyjątkowa misja, która wymaga wrażliwości i wielkiej wewnętrznej siły” — powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

W wydarzeniu wzięli również udział: dyrektor Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu Rasa Tamošiūnienė, kierownicy innych placówek opieki społecznej, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Kristina Boroško oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Świąteczną atmosferę wydarzenia uświetnił występ zespołu „Kapela Kawalerów Podwileńskich”.

Nowoczesny budynek dla codziennych zajęć

Nowe centrum mieści się przy ul. Alyvų 20 w Wielkiej Rzeszy. W nowoczesnym budynku o powierzchni ok. 212 m² stworzono odpowiednie warunki do codziennych zajęć oraz rozwijania umiejętności społecznych. Podopieczni będą mogli zajmować się tam uprawą ziół, przypraw, kwiatów i drzew owocowych, natomiast warsztaty terapii zajęciowej skupią się na pakowaniu suszonych ziół, komponowaniu bukietów, wyplataniu palm wielkanocnych oraz wytwarzaniu różnorodnych pamiątek.

Centrum Zajętości Dziennej oraz warsztaty terapii zajęciowej są w pełni wyposażone w niezbędne meble, sprzęt i narzędzia pracy, zapewniające wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług.

To nie pierwszy obiekt w tym projekcie

Nowy obiekt jest częścią projektu „Rozwój usług mieszkalnictwa społecznego oraz usług zajęciowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i (lub) psychiczną w rejonie wileńskim”. Celem projektu jest stworzenie warunków niezbędnych do skutecznego i trwałego przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności, które sprzyjają samodzielności beneficjentów oraz ich pełnemu włączeniu społecznemu. W ramach tego projektu w rejonie wileńskim działają już dwa domy grupowe — w Wielkiej Rzeszy i Pikieliszkach.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego