Sejm: wyższe kary za uchylanie się od podatków

We wtorek 20 października parlament podjął decyzję o rozpatrzeniu takich poprawek do ustaw o podatku od wartości dodanej oraz o administracji podatkowej. Jak stwierdził minister finansów Taurimas Valys, według szacunków Państwowej Służby Podatkowej (VMI) zaostrzenie przepisów pozwoliłoby na zebranie do budżetu dodatkowych prawie 200 mln euro.

„Proponowane regulacje pomogłyby (w zebraniu dodatkowych środków do budżetu — BNS) w postaci 157,5 mln euro z podatku od wartości dodanej, 30,5 mln euro z podatku od zysków oraz 9 mln euro z akcyzy” — stwierdził Taurimas Valys, przedstawiając poprawki. „Nie można tego traktować jako efektu rocznego, ponieważ w tej kwocie kumulują się straty z kilku lat” — zaznaczył.

Proponuje się, aby od maja 2027 r. umożliwić dla VMI zwrócenie się do sądu o tymczasowe ograniczenie działalności przedsiębiorstwa, jeśli dopuści się ono naruszeń podatkowych, których potencjalna szkoda wyniosłaby co najmniej 400 podstawowych świadczeń socjalnych (lit. bazinė socialinė išmoka, BSI) lub 31,2 tys. euro (od przyszłego roku BSI wzrośnie do 78 euro).

Projekt zakłada, że w przypadku utrudniania lub uniemożliwiania kontroli przedsiębiorstwa poprzez nieprzekazywanie informacji i popełnianie naruszeń, sąd powinien w ciągu trzech dni podjąć decyzję, w jakim zakresie i na jaki okres (ale nie dłużej niż 180 dni) działalność przedsiębiorstwa zostanie ograniczona.

W takim przypadku nie ograniczano by rozliczeń przedsiębiorstwa z budżetem, wypłat wynagrodzeń ani innych płatności wskazanych przez sąd.