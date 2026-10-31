O wyjątkowych dniach

To wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego” w znacznej mierze poświęcone jest tym dwóm ważnym dla każdego katolika dniom. Krystyna Juckiewicz rozmawia z salezjaninem, ks. Michałem Cebulskim SDB, o pogrzebach – „o najczęstszych błędach liturgicznych, zatracaniu sacrum i o tym, czego my jako wierzący nie powinniśmy dać sobie odebrać w przeżywaniu chrześcijańskiego pogrzebu”. Jak tłumaczy duszpasterz: „Wizerunek pogrzebu jest również konsekwencją naszego wizerunku samego Boga, który jest cały czas odnawiany”. W trakcie rozmowy z kapłanem poruszyliśmy delikatną kwestię błędów, jakie możemy popełnić podczas pogrzebu: „Największym błędem jest z pewnością przeżywanie pogrzebu tylko jako tradycji – sekwencji czynności do wykonania, zamiast konkretnej modlitwy za zmarłego. Czasem tej serii czynności nadajemy wręcz magiczną moc, zapominając, że modlitwa to żywa rozmowa z żywym Bogiem”.

Z kolei Honorata Adamowicz poruszyła kwestie tego, jak zmieniła się swoista cmentarna „moda” na Litwie. W minionych dziesięcioleciach dbanie o groby bliskich zmieniło się podobnie jak całe nasze życie. A Brenda Mazur zaprasza Czytelników „Kuriera Wileńskiego” do Rzymu – „na niezwykły spacer po miejscach, w których historia spotyka się z pamięcią, a monumentalne nagrobki potrafią opowiedzieć więcej niż niejeden podręcznik. Naszą przewodniczką będzie Maria Magdalena Bator, historyk sztuki i ekspertka ochrony zabytków oraz licencjonowana przewodniczka po Rzymie i Watykanie”.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 43 (125) 31/10-06/11/2026