Dziś wspomina o nich tablica

To inicjatywa położonej nieopodal szkoły pod patronatem gen. Jakuba Jasińskiego we współpracy z ambasadą. Dwujęzyczna tablica przypomina o tej ofierze litewskich żołnierzy przy symbolicznym grobie wspominanego do dzisiaj generała.

Dla upamiętnienia poległych żołnierzy Wielkiego Księstwa Litewskiego złożono wieniec przy symbolicznym grobie gen. Jakuba Jasińskiego na starym Cmentarzu Kamionkowskim, a także przy kościele Matki Bożej Loretańskiej, gdzie znajduje się tablica poświęcona żołnierzom Korpusu WKL.

Ten gest zorganizowała społeczność LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, do inicjatywy dołączyła Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie. Podziękowała za „pielęgnowanie pamięci o naszych wspólnych bohaterach, którzy walczyli i polegli za wolność, godność i niepodległość”.

Szkoła chce ściślejszej współpracy z Litwą

Jak mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wicedyrektor LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie Adrian Trzaska, to coroczna inicjatywa.

— Co roku spotykamy się przy grobie naszego patrona, generała Jakuba Jasińskiego. Liceum nasze nosi imię gen. Jasińskiego i znajduje się zaledwie 20 metrów od cmentarza (Kamionkowskiego — przyp.red.) i symbolicznego grobu (gen. Jasińskiego — przyp.red.), którym się opiekujemy. Zapraszamy władze ambasady, dzielnicy, kombatantów, a także polskie jednostki wojskowe noszące imię Jasińskiego — z Wrocławia i z Inowrocławia. Patronat nad uroczystością obejmuje Stowarzyszenie Saperów Polskich, ponieważ gen. Jasiński jest opiekunem saperów. To inicjatywa naszej szkoły — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” wicedyrektor szkoły, Adrian Trzaska.

— W ubiegłym roku gościliśmy pana ambasadora, w tym roku przedstawiciela ambasady (Litwy — przyp.red.). Jesteśmy w stałym kontakcie z ambasadą i chcemy nawiązać ściślejszą współpracę i wymianę z Litwą, tak, aby uczniowie z Litwy mogli przyjechać do naszej szkoły. Ambasada nas rozumie i współpracujemy — wyjaśnia.

„Uczniowie wiedzą, jakie wartości wyznawał”

Jak się dowiedzieliśmy, szkoła aktywnie pielęgnuje dziedzictwo Jakuba Jasińskiego oraz historię przyjaźni polsko-litewskiej.

— Organizujemy akademie poświęcone gen. Jakubowi Jasińskiemu, a jeśli w bibliotekach odbywają się o nim odczyty, jesteśmy na nie zapraszani i jesteśmy obecni. Na lekcjach historii mówimy też o unii polsko-litewskiej. Uczniowie wiedzą o naszym patronie i wiedzą, jakie wartości wyznawał — konstatuje Adrian Trzaska.

„Pamięci żołnierzy korpusu Wielkiego Księstwa Litewskiego Wojsk Rzeczypospolitej, którzy pod dowództwem generała Jakuba Jasińskiego polegli w obronie Warszawy w walce z wojskiem rosyjskim 4 listopada A.D. 1794 w ostatniej bitwie Insurekcji Kościuszkowskiej. W hołdzie ofiarom rzezi Pragi, w 230. rocznicę Konstytucji 3 maja wzmocnionej Zaręczeniem Wzajemnym Obojga Narodów 20 października A.D. 1791; Wdzięczni poprzednim pokoleniom Polacy i Litwini” — czytamy na położonej nieopodal tablicy.

Gen. Jakub Jasiński dowodził insurekcją kościuszkowską na Litwie przeciwko rosyjskim okupantom. To w jego czasie powstał pierwszy tej rangi dokument w jęz. litewskim, „Aciszaukimas”, o którym pisaliśmy na łamach „Kuriera Wileńskiego”.