Polacy na Litwie mają swoją Macierz

W środę 11 listopada na Rossie nie tylko Polacy uczcili rocznicę odzyskania niepodległego państwa, które dla Polaków w Polsce jest ojczyzną, a dla Polaków na Litwie — Macierzą. Przed rozpoczęciem obchodów odegrano i odśpiewano hymny obu państw: Polski i Litwy. W tym roku nie było uczestników z racami, gdyż na każdym kroku o zakazie odpalania pirotechniki przypominały tabliczki, ustawione nawet w części niewojskowej.

Zebranych powitał konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski. Przypomniał historię święta, że dzień ten był obchodzony z narażeniem życia nawet w czasach okupacji niemieckiej, a rosyjski okupant narzucił świętowanie 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, marionetkowego wobec Moskwy rządu.

Do zebranych zwrócił się charge d’affaires RP na Litwie Rafał Poborski. „Ponad sto lat temu, 11 listopada 1918 r., Polacy symbolicznie odzyskali upragnioną wolność. Od tamtej pory 11 listopada to dzień chwały, ale też głębokiej refleksji nad ceną niepodległości. Stojąc tutaj, patrzymy na otaczające nas mogiły i z ogromną wdzięcznością myślimy o tych, którzy walczyli, cierpieli i pracowali, byśmy mogli dziś żyć w wolności, pielęgnować polską kulturę i język i z dumą nosić biało-czerwone barwy. (…) Wasza tak liczna obecność potwierdza, że jesteśmy świadomi tych zadań. Dziękuję Wam za to” — zaznaczył Rafał Poborski.

Faktycznie, w tym roku Rossa była zapełniona, wydaje się nawet, że bardziej niż podczas obchodów 15 sierpnia, gdy jest ciepło i pogoda dopisuje.

„Spoczywają tu ci, w których losach przeplata się historia polsko-litewska. Dzisiejsza uroczystość, ale też partnerstwo naszych niepodległych państw dają nadzieję, że nadal będziemy budować mosty i wspólnie pielęgnować pamięć o naszej nie zawsze łatwej historii. (…) Niech żyje wolna, niepodległa Polska!” — zakończył przemówienie kierownik ambasady RP.

Modlono się za poległych i zamordowanych

Ks. Mirosław Grabowski, proboszcz wileńskiej Parafii pw. św. Rafała, wezwał do modlitwy m.in. za młodzież, by się nie wstydziła tożsamości i języka, za poległych, a także za „uczestników marszy niepodległościowych, by godnie radowali się z narodowego święta”. Poprosił też o modlitwę za ofiary zamachu w Krakowie, „by miłosierny Bóg przyjął ich ofiarę i umocnił jedność narodu”.

Tradycyjnie proboszcz odmówił słowa „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi. Sam zaznaczył, że to już pewnego rodzaju coroczna tradycja, nie znalazł jednak bardziej trafnej modlitwy za ziemię przodków.

Po uroczystościach zapytaliśmy kierownika ambasady RP w Wilnie Rafała Poborskiego o obecność przedstawicieli władz państwa litewskiego różnych szczebli.

— Było bardzo widać, że są z nami przedstawiciele państwa litewskiego: władz państwowych, Sejmu, europarlamentarzyści i przedstawiciele samorządów. Ta obecność była naprawdę duża i jesteśmy za nią wdzięczni. Tak jak mówiłem w wystąpieniu, to miejsce w symboliczny sposób łączy losy Polaków i Litwinów — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył Rafał Poborski.

„Jako ambasada nie czujemy się zagrożeni”

Zapytaliśmy też o napięcia, które towarzyszyły ostatnim dniom: zamach w Krakowie, napisy na pomnikach w Polsce, odgórnie zainscenizowane, jak pokazały śledztwa dziennikarskie, a także drony, które wleciały na terytorium Litwy w nocy z 10 na 11 listopada.

— Wspomnę tylko, że do księgi kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie wpisali się prezydent Litwy, premier, przewodniczący Sejmu, wiceminister spraw zagranicznych w imieniu ministra, pani minister sprawiedliwości, a także inni przedstawiciele najwyższych władz Republiki Litewskiej. Jako ambasada i przedstawiciele państwa polskiego czujemy się tu dobrze zaopiekowani i w żaden sposób nie czujemy się zagrożeni — wyjaśnił.

— Ma Pan jednak rację: każda taka tragedia jak ta w Krakowie i każdy moment napięcia są i mogą być wykorzystywane przez nieprzyjazne siły do szerzenia propagandy i prób rozbicia naszej solidarności. Myślę, że dość dobrze sobie z tym radzimy. Polska i Litwa pokazują wspólnie, jak dziś przy kolejnych wtargnięciach dronów czy przy innych okazjach, że jesteśmy razem i razem pracujemy nad bezpieczeństwem naszych państw — podsumował Rafał Poborski.